Zo stuur je video’s in hoge resolutie met WhatsApp

Het is nu ook mogelijk om video’s in hoge kwaliteit te sturen via WhatsApp. Wil je weten hoe dit werkt? Check dan deze tip.

Video’s in hoge resolutie via WhatsApp

WhatsApp maakte het al mogelijk om foto’s in hoge kwaliteit naar contactpersonen te sturen, en dat kan nu ook met video’s. In WhatsApp-webversie 2.23.16.76 – die beschikbaar is voor Android-gebruikers – zit de functie verwerkt, zo schrijft Android Police.

Het sturen van een video in betere kwaliteit werkt hetzelfde als bij afbeeldingen. Kies je voor een ‘hd-video’, dan wordt het filmpje in een resolutie van 1280 bij 720 pixels (720p) verstuurd. Voorheen ging de kwaliteit niet verder dan 480p. Dit is hoe het werkt:

Open WhatsApp en ga naar het gesprek waar je een video wil versturen; Tik op het paperclipje en druk op ‘Camera’ of ‘Galerij’; Kies nu de video die je wil delen, waarna je bovenaan een HD-knopje ziet; Druk op dit knopje, kies de hd-kwaliteit en verzend het filmpje.

Houd er rekening mee dat hd-filmpjes groter zijn en het daardoor langer duurt om ze te versturen. Als je geen snelle internetverbinding bent, dan is het slimmer om de standaardkwaliteit te kiezen.

Je bent er zo zeker van dat je video’s alsnog worden verzonden. Net als bij foto’s zie je bij filmpjes die in hoge kwaliteit zijn gestuurd, een HD-logo in beeld. Dan weet je dat je de video in de hoogste kwaliteit downloadt en bekijkt via WhatsApp.

Ook nieuw in WhatsApp

De laatste tijd zijn veel meer functies aan WhatsApp toegevoegd. Zo is het sinds kort mogelijk om onbekende bellers stil te houden, zodat je niet onnodig wordt gestoord. Ook nieuw is dat de chat-app nu een volledige Wear OS-app heeft. Hierdoor kun je ook vanaf je smartwatches appjes sturen, gesprekken teruglezen en zelfs bellen via WhatsApp.

Daarnaast kun je sinds kort je scherm delen via WhatsApp. Dat is handig als je iets wil uitleggen aan een vriend(in) of familielid en iets op het scherm toont.

Verder is het nu mogelijk om verzonden berichten te bewerken; ideaal voor als je een typfout hebt gemaakt, of toch iets anders wil zeggen. Helemaal handig is dat je nu veel makkelijker WhatsApp-chats overzet naar een nieuwe smartphone, wat veel tijd scheelt.