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Wintertijd begint weer: check deze instelling op je telefoon

Wouter Nijsen
Wouter Nijsen
24 oktober 2026, 18:48
2 min leestijd
Wintertijd begint weer: check deze instelling op je telefoon

Dit weekend gaat de wintertijd weer in, wat betekent dat de klok een uurtje teruggaat en je langer in bed kunt blijven liggen. In dit artikel leggen we uit hoe je de wintertijd op je Android-telefoon instelt.

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Wintertijd op je Android-smartphone

Wintertijd 2026

Eén keer per jaar gaat de wintertijd in en wordt de klok om drie uur ’s nachts een uur teruggezet, waardoor je een uurtje langer kunt slapen. Het bijwerken van de tijd gaat in principe op een Android-toestel automatisch, maar het kan handig zijn om dit bij jouw smartphone (of tablet) te controleren. Vannacht om 03.00 uur gaat de klok een uurtje achteruit.

  1. Ga op je Android naar de instellingen, kies voor ‘Systeem’ en zoek naar ‘Datum en tijd’;

  2. Zorg dat de tijdzone staat ingesteld op Amsterdam (GMT+2), zodat deze zich automatisch aanpast aan de zomertijd van onze regio, de zogenoemde Midden-Europese standaardtijd;

  3. Wil je de wintertijd handmatig instellen, dan dien je op het schakelaartje achter ‘Automatische datum en tijd’ te tikken. Belangrijk: als de zomertijd weer ingaat, dien je dit ook weer zelf aan te passen.

Op sommige smartphones, zoals de Google Pixels, zie je de functie ‘Geplande klokwijziging’. Als je deze optie inschakelt, krijg je een melding als de tijd wordt aangepast, bijvoorbeeld voor de winter- of zomertijd. Dat kan handig zijn!

Op deze dagen gaat de wintertijd in

De wintertijd duurt vijf maanden en is in principe de standaard die wordt aangehouden. De zomertijd wijkt hiervan af en maakt dat we de klok een uurtje vooruit moeten zetten.

De wintertijd gaat in op de laatste zondag van oktober en duurt tot de laatste zondag van maart. Daarna gaat de uur weer een klok vooruit en gaan we verder in de zomertijd. Hieronder vind je de precieze data voor wintertijd 2026 en de aankomende jaren.

  • 25 oktober 2026 (wintertijd 2026)
  • 31 oktober 2027 (wintertijd 2027)
  • 29 oktober 2028 (wintertijd 2028)
  • 28 oktober 2029 (wintertijd 2029)
  • 27 oktober 2030 (wintertijd 2030)
  • 26 oktober 2031 (wintertijd 2031)
  • 31 oktober 2032 (wintertijd 2032)
  • 30 oktober 2033 (wintertijd 2033)
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