Dit weekend gaat de wintertijd weer in, wat betekent dat de klok een uurtje teruggaat en je langer in bed kunt blijven liggen. In dit artikel leggen we uit hoe je de wintertijd op je Android-telefoon instelt.

Wintertijd op je Android

Eén keer per jaar gaat de wintertijd in en wordt de klok om drie uur ‘s nachts een uur teruggezet, waardoor je een uurtje langer kunt slapen. Het bijwerken van de tijd gaat in principe op een Android-toestel automatisch, maar het is slim om dit bij jouw smartphone (of tablet) te controleren. Vannacht om 03.00 uur gaat de klok een uurtje achteruit.

Ga op je Android naar ‘Instellingen’ en zoek naar ‘Datum en tijd’; Zorg dat de tijdzone staat ingesteld op Amsterdam (GMT+2), zodat deze zich automatisch aanpast aan de zomertijd van onze regio, de zogenoemde Midden-Europese standaardtijd; Wil je de wintertijd handmatig instellen, dan dien je op het schakelaartje achter ‘Automatische tijdzone’ (of ‘Netwerktijd gebruiken’) te tikken. Belangrijk: als de zomertijd weer ingaat, dien je dit ook weer zelf aan te passen.

Op deze dagen gaat de wintertijd in

De wintertijd duurt 5 maanden en is in principe de standaard die wordt aangehouden. De zomertijd wijkt hiervan af en maakt dat we de klok een uurtje vooruit moeten zetten.

De wintertijd gaat in op de laatste zondag van oktober en duurt tot de laatste zondag van maart. Daarna gaat de uur weer een klok vooruit en gaan we verder in de zomertijd. Hieronder vind je de precieze data voor wintertijd 2020 en de aankomende jaren.