Vingerafdrukscanner saai? Niet met dit geinige trucje van Samsung

Je kunt je smartphone bijna niet sneller ontgrendelen dan met een vingerafdrukscanner. Erg praktisch, maar je kunt het ontgrendelen heel simpel wat leuker maken. Wij leggen uit waar en hoe je dit instelt!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Animatie toevoegen aan vingerafdrukscanner

Korte animaties maken het gebruik van je telefoon net wat vrolijker. Ze moeten natuurlijk niet te veel tijd kosten of je hele scherm overnemen, maar een subtiele animatie op z’n tijd kan zeker leuk zijn. Bijvoorbeeld bij het ontgrendelen van je telefoon met de vingerafdrukscanner.

Dit kun je activeren met een module binnen Good Lock. Dat is de app van Samsung waarmee je allerlei onderdelen van de interface aanpast, zoals het uiterlijk en de bediening. Staat Good Lock al op je telefoon, dan kun je stap 2 hieronder overslaan.

Check eerst in de instelligen of je de vingerafdrukscanner hebt ingeschakeld; Instellingen → Beveiliging en privacy → Biometrie → Vingerafdrukken. Ga naar de Galaxy Store Hier download je de Good Lock-app.

Open Good Lock, zoek naar ‘LockStar’ en download deze module; Tik op de vingerafdrukscanner onder in beeld. Als het goed is, staat het schuifje bij ‘Show animation when unlocking’ al aan. Kies een animatie en bevestig je keuze met ‘Gereed’. Vanaf de eerstvolgende keer dat je je Samsung-telefoon ontgrendelt met je vingerafdruk, zul je de animatie zien.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Let op: de stappen in dit artikel zijn gebaseerd op een Samsung Galaxy S26 Ultra. Op andere Galaxy-modellen of telefoons met een andere versie van One UI of Good Lock kunnen instellingen en menunamen afwijken. Ook de beschikbaarheid van de animatiefunctie kan per model verschillen.

Bekijk ook de video!

Kom je er toch niet helemaal uit? Geen zorgen, in onderstaande video legt redacteur Sebastiën alles nog eens uit met duidelijke screenshots.

Voor nog allerlei andere handige tips volg je Android Planet op Instagram en TikTok. Waar moeten we nog meer video’s over maken? Deel jouw ideeën met ons onder dit artikel.