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Vingerafdrukscanner saai? Niet met dit geinige trucje van Samsung

Jeroen Timmermans
Jeroen Timmermans
24 oktober 2026, 9:59
2 min leestijd
Vingerafdrukscanner saai? Niet met dit geinige trucje van Samsung

Je kunt je smartphone bijna niet sneller ontgrendelen dan met een vingerafdrukscanner. Erg praktisch, maar je kunt het ontgrendelen heel simpel wat leuker maken. Wij leggen uit waar en hoe je dit instelt!

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Animatie toevoegen aan vingerafdrukscanner

Korte animaties maken het gebruik van je telefoon net wat vrolijker. Ze moeten natuurlijk niet te veel tijd kosten of je hele scherm overnemen, maar een subtiele animatie op z’n tijd kan zeker leuk zijn. Bijvoorbeeld bij het ontgrendelen van je telefoon met de vingerafdrukscanner.

Dit kun je activeren met een module binnen Good Lock. Dat is de app van Samsung waarmee je allerlei onderdelen van de interface aanpast, zoals het uiterlijk en de bediening. Staat Good Lock al op je telefoon, dan kun je stap 2 hieronder overslaan.

  1. Check eerst in de instelligen of je de vingerafdrukscanner hebt ingeschakeld;

    Instellingen Beveiliging en privacy Biometrie Vingerafdrukken.

  2. Ga naar de Galaxy Store

    Hier download je de Good Lock-app.

  3. Open Good Lock, zoek naar ‘LockStar’ en download deze module;

    Tik op de vingerafdrukscanner onder in beeld.

  4. Als het goed is, staat het schuifje bij ‘Show animation when unlocking’ al aan.

    Kies een animatie en bevestig je keuze met ‘Gereed’. Vanaf de eerstvolgende keer dat je je Samsung-telefoon ontgrendelt met je vingerafdruk, zul je de animatie zien.

Let op: de stappen in dit artikel zijn gebaseerd op een Samsung Galaxy S26 Ultra. Op andere Galaxy-modellen of telefoons met een andere versie van One UI of Good Lock kunnen instellingen en menunamen afwijken. Ook de beschikbaarheid van de animatiefunctie kan per model verschillen.

Bekijk ook de video!

Kom je er toch niet helemaal uit? Geen zorgen, in onderstaande video legt redacteur Sebastiën alles nog eens uit met duidelijke screenshots.

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