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Deze apps hebben (stiekem) de camera van je telefoon gebruikt

Jeroen Timmermans
Jeroen Timmermans
16 oktober 2026, 9:02
1 min leestijd
Deze apps hebben (stiekem) de camera van je telefoon gebruikt

Veel apps hebben toegang tot de camera van je telefoon, maar dat betekent niet dat ze die ook voortdurend gebruiken. Toch is het verstandig om zo nu en dan je privacy-instellingen te controleren. Wij laten zien hoe.

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Machtigingen camera controleren

Op dit moment krijgen veel Samsung-telefoons de update naar One UI 9. Geldt dat ook voor jouw toestel? Dan delen we graag een handige tip met je. Het is namelijk mogelijk om inzicht te krijgen in welke apps recent toegang hebben gehad tot je camera. Volg simpelweg onderstaand stappenplan om daarachter te komen:

  1. Open de camera-app;

  2. Open vervolgens het Quick Panel (‘Snelle instellingen’);

  3. Tik nu op het groene camera-icoontje rechtsboven in beeld;

    Kies dan voor ‘Recente toegang bekijken’.

  4. Je ziet nu een lijst met apps die recent toegang hebben gehad tot je camera.

    Selecteer vervolgens een app om de toestemming aan te passen. Je kunt de toegang bijvoorbeeld weigeren als de app de camera niet nodig heeft.

Let op: de stappen in dit artikel zijn gebaseerd op een Samsung Galaxy S26 Ultra. Op andere Galaxy-modellen of op telefoons met een andere versie van One UI kunnen instellingen en menunamen afwijken.

Bekijk ook de video!

Kom je er toch niet helemaal uit? Geen zorgen, in onderstaande video legt redacteur Sebastiën alles nog eens uit met duidelijke screenshots.

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