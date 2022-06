Video: 6 tips om Android Auto weer op weg te krijgen na problemen

Gebruik je Android Auto, maar heb je ook weleens last van (verbindings)problemen? In onze nieuwste video nemen we verschillende tips met je door als alles vastloopt, zodat je daarna weer veilig door kunt.

Video: Android Auto verbindingsproblemen

Android Auto is een stukje software van Google wat rijden een stuk fijner en veiliger maakt. Navigeren doe je makkelijk en snel via bijvoorbeeld Google Maps en ook muziek luisteren of een belletje plegen gaat heel simpel. Wel spelen heel veel facetten een rol in een goed werkende verbinding tussen je toestel en de auto, waardoor je tegen (verbindings)problemen aan kan lopen.

In de video van deze week geven we je verschillende handige tips om problemen uit te sluiten. Zo is de versie van Android Auto die je gebruikt op je telefoon heel belangrijk, maar kun je ook verschillende usb-kabels gebruiken als je problemen hebt.

→ Alles nog eens rustig nalezen? Lees dan: Android Auto werkt niet: 9 oplossingen

Meer over Android Auto

Op Android Planet schrijven we regelmatig over Android Auto en Android Automotive. In de maand juli richten we ons nog meer op Android voor in de auto. We gaan dan onder andere aan de slag met een review van de slimme software anno 2022 en op pad voor verschillende video’s.

Ook allerlei handige tips en achtergrondverhalen staan op de planning! Heb jij nog een tof idee, laat het ons dan even weten in de reacties onder deze video of mail ons even op redactie@androidplanet.nl.

Elke week een nieuwe video op YouTube

Volg jij het YouTube-kanaal van Android Planet al? We uploaden elke week een nieuwe video om jou helemaal bij te praten over een bepaald onderwerp. Daarbij kun je denken aan grotere onderwerpen zoals wearables of 5G, maar we geven ook handige tips.

Natuurlijk vind je daar ook al onze videoreviews van de nieuwste smartphones en andere producten! Vergeet trouwens ook niet het belletje aan te zetten, dan krijg je direct een berichtje als er een nieuwe video online staat!