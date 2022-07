Video van de week: gebruik je smartphone als powerbank

Een lege batterij is nooit fijn. Gelukkig bieden moderne smartphones vaak een oplossing. Doormiddel van omgekeerd draadloos opladen gebruik jij je smartphone als powerbank.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Tech opladen met je smartphone

Is de batterij van je wearable leeg en heb je geen stekker? Dan is een powerbank de oplossing. Maar wist je dat je jouw telefoon daar ook voor kunt gebruiken?

Steeds meer Android-smartphones krijgen de functie om draadloos te kunnen opladen. Daardoor hoef je geen usb-kabel in je telefoon te stoppen, maar leg je ‘m simpelweg op een draadloze oplader. In de achterkant van je toestel zit daarvoor een speciale spoel die de energie ontvangt, maar deze spoel kan ook energie afgeven. De telefoon verandert dan als het ware in een draadloze powerbank.

In deze video laten we je zien hoe jouw smartphone als powerbank fungeert voor bijvoorbeeld je wearables en hoe je dit instelt.

Standaard staat ‘omgekeerd opladen’ uit op je telefoon. Dat scheelt een hoop stroom. Wanneer je eigen accu ook bijna leeg is, kun je instellen dat de functie vanzelf uitschakelt. Je kunt met deze tip ook accu’s van andere smartphones opladen, zolang die toestellen draadloos kunnen laden. Of jij je volle batterij wil vergeven, is weer een andere vraag. We denken dat je vrienden er in ieder geval heel blij mee zullen zijn.

Let op: niet iedere telefoon (die draadloos kan opladen) heeft deze functie. Daarvoor zul je dus even in het menu moeten speuren.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android Planet op YouTube

Op het Android Planet YouTube-kanaal vind je elke week een nieuwe video. Deze variëren van reviews tot tips en zijn altijd het kijken waard. Neem dus zeker even een kijkje op ons kanaal en vergeet je niet te abonneren.

Wil je verder op de hoogte blijven van nieuwe tips en het laatste Android-nieuws? Houd dan de website in de gaten, abonneer je op onze nieuwsbrief en download de Android Planet-app.

Bekijk ook onze andere recente video’s: