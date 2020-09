Dit moet je weten over de Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Ook bij de Xiaomi Redmi Note 8 Pro staat de goede prijs-prestatieverhouding centraal. De Chinese fabrikant staat hier al jaren bekend om bij onder andere hun smartphones. Het toestel is uitgerust met vier camera’s op de achterkant, een scherm van ruim 6,5 inch en forse 4500 mAh-accu.

Pluspunten Xiaomi Redmi Note 8 Pro Vier camera’s op achterkant

Grote accu voor intensief gebruik

Goede prijs/prestatieverhouding Minpunten Xiaomi Redmi Note 8 Pro Behuizing glimt en is vingerafdrukgevoelig

Scherm bevat geen oled-technologie

Eigen softwareskin van Xiaomi is wat druk

Vijf camera’s voor de liefhebber

De Xiaomi Redmi Note 8 Pro bevat een 20 megapixel-frontcamera, waarmee je prima selfies schiet of natuurlijk kunt videobellen. Als je het toestel omdraait, vind je maar liefst vier camera’s op de achterkant. Drie ervan zijn onder elkaar gecentreerd en een vierde camera is daarnaast te vinden. De primaire camera heeft een resolutie van 64 megapixel, waardoor je hoge resolutie-foto’s kunt maken. Je kunt er ook voor kiezen om pixels samen te laten smelten. Zo schiet je kiekjes van 16 megapixel, die wel voorzien zijn van meer details.

Ook zijn een groothoek- en macrolens aanwezig op de Note 8 Pro. De eerste is ideaal om architectuur, landschappen of grote groepen mensen vast te leggen. Als je objecten van dichtbij op de gevoelige plaat wil vastleggen, kun je de macrolens gebruiken. Een vierde camera wordt gebruikt om diepte te meten, fijn voor de foto’s met bokeh-effect. Daarbij wordt het onderwerp scherp vastgelegd, maar is de achtergrond vervaagd.

Grote accu voor de hele dag

De Xiaomi Redmi Note 8 Pro is de opvolger van de Redmi Note 7 Pro, een toestel dat hier niet is uitgebracht. Wel verscheen hier de Redmi Note 7, een populair toestel dankzij de goede prijs-prestatieverhouding en grote accu. Ook dit toestel van Xiaomi is voorzien van een grote accu. Dankzij de capaciteit van 4500 mAh kom je zo makkelijk een intensieve dag door. Daarnaast is het mogelijk om het apparaat rap van stroom te voorzien dankzij de meegeleverde snellader.

Overige hardware van de Redmi Note 8 Pro bestaan uit onder andere een lcd-scherm van 6,53 inch met resolutie van 2340 bij 1080 pixels, 6GB werkgeheugen en 64GB of 128GB opslaggeheugen (uitbreidbaar met een geheugenkaartje). De processor komt van fabrikant MediaTek en moet volgens Xiaomi krachtig genoeg zijn voor games en multitasken. Op de achterkant is een fysieke vingerafdrukscanner geplaatst. Zo kun alleen jij het toestel makkelijk en snel ontgrendelen.

Android 9.0 en koptelefoonaansluiting

Xiaomi heeft er ten slotte voor gekozen om het toestel te voorzien van een koptelefoonaansluiting. Zo kun je genieten van muziek met je oude, vertrouwde headset of luisteren naar de ingebouwde FM-Radio Het toestel wordt standaard uitgeleverd met Android 9.0 (Pie) waar Xiaomi ook de eigen MIUI-schil overheen heeft gelegd. Er zijn verschillende eigen applicaties voorgeïnstalleerd op het toestel en ook het uiterlijk ervan is flink aangepast.

Uiteraard kun je wel aan de slag met andere launchers of iconpacks, om de Xiaomi Redmi Note 8 Pro nog meer eigen te maken. Daarnaast is de Chinese fabrikant goed bezig op het gebied van ondersteuning en een update naar Android 10 ligt dan ook in het verschiet.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro release en prijs

De Xiaomi Redmi Note 8 Pro is sinds medio september verkrijgbaar in Nederland vanaf 269 euro. Het toestel komt op de markt in het grijs en wit. Houd deze pagina in de gaten voor meer informatie over deze smartphone.

Deze smartphone koop je als… op zoek bent naar een betaalbare smartphone met een grote accu en camera’s voor elke situatie.