Deze Android-smartphones kregen een (beveiligings)update – week 44

Voor verschillende toestellen zijn weer beveiligingspatches uitgebracht in de laatste week van oktober. Het is wachten op volgende week, dan verschijnt namelijk de novemberpatch.

Dagelijks houdt Android Planet je op de hoogte van smartphones die een update krijgen. Meestal gaat het dan om toestellen die een versie-update ontvangen, bijvoorbeeld wanneer ze naar Android 9.0 (Pie), Android 10 of straks Android 11 worden bijgewerkt.

Hiervoor hebben we het Android 9.0 update-overzicht, Android 10 update-overzicht en Android 11 update-overzicht in het leven geroepen. In deze artikelen zie je je of, en wanneer jouw toestel wordt bijgewerkt. Bekijk ook direct ons grote beveiligingsupdate-overzicht. Daarin check je direct tot wanneer jouw toestel minimaal beveiligingspatches krijgt.

Maar, laten we Android-beveiligingsupdates niet vergeten. Deze voegen geen nieuwe functies toe, maar houden wel rottigheid als adware en malware buiten de deur. Fabrikanten rollen deze updates het hele jaar door uit, waarna wij ze in dit wekelijkse overzicht verzamelen. Staat je smartphone wel in onderstaande lijst, maar heb je de update nog niet ontvangen? Geen zorgen. Het kan enkele dagen tot weken duren voordat alle exemplaren van een model zijn bijgewerkt.

Honor

Een kleine update voor de Honor 20 van de Chinese fabrikant staat nu klaar.

Honor 20 – beveiligingsupdate september 2020

LG

Voor de V40 ThinQ van LG is de septemberupdate te downloaden.

LG V40 ThinQ – beveiligingsupdate september 2020

Nokia

Nokia heeft voor enkele van zijn toestellen de laatste update weer klaarstaan, zodat ze volledig zijn bijgewerkt. Het gaat onder andere om de luxe Nokia 9 PureView.

OnePlus

De 7T-serie van OnePlus is te updaten naar de patch van september.

OnePlus 7T – beveiligingsupdate september 2020

OnePlus 7T Pro – beveiligingsupdate september 2020

Samsung

Het updatenieuwtje van de week is voor Samsung. Je kunt namelijk de Galaxy S7 en S7 Edge updaten met de beveiligingsupdate van september. Erg goed nieuws, want het toestel is ruim vier jaar geleden uitgebracht. Daarnaast is Samsung er ook als eerste bij met de novemberpatch. Downloaden daarvan kan alvast op de Z Fold 2.

Xiaomi

Voor verschillende Xiaomi-smartphones staat er ook weer een update klaar deze week.

Check je smartphone

Staat je toestel er niet tussen? Dat kan. Fabrikanten brengen updates het hele jaar door uit, dus misschien zit je toestel er een volgende keer bij. En zelfs als je smartphone in de lijst staat moet je misschien nog even geduld hebben. Doorgaans duurt het enkele dagen tot een week voordat een Android-beveiligingsupdate naar alle toestellen is uitgerold.

Houd Android Planet daarom in de gaten voor het volgende overzicht. Download bijvoorbeeld de gratis app voor je smartphone. Over deze serie gesproken: dit overzicht maken we samen met jou, de lezer. Zie jij je toestel niet terug in het overzicht, maar heb je wel een update ontvangen? Laat het weten in de reacties, en dan voegen wij hem toe.

Stefan, René, WJ en Dennis bedankt voor het doorgeven van de updates!