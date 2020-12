Xiaomi Redmi Note 7: scherpe prijs/kwaliteitsverhouding

De Xiaomi Redmi Note 7 is een betaalbare Android-smartphone met een voorkantvullend scherm en indrukwekkende hardware. Het toestel valt op door de 48 megapixel-camera en grote accu.

De Xiaomi Redmi Note 7 in vogelvlucht

De Redmi Note 7 kost veel minder dan de topmodellen van Samsung, Apple en Huawei. Merk je dat in de gebruikservaring? Natuurlijk, maar het verschil is kleiner dan je zou denken. Xiaomi heeft de smartphone namelijk uitgerust met hardware die we vooral kennen van duurdere smartphones. De belangrijkste specificaties van de smartphone zijn als volgt:

6,3 inch-lcd-scherm met resolutie van 2340 bij 1080 pixels

48 megapixel en 5 megapixel-camera aan de achterkant, 13 megapixel-camera voorop

Loopt op Android 9.0 (Pie) met de MIUI-schil van Xiaomi

2,2GHz octacore-processor met 4GB RAM

64GB aan uitbreidbare opslagruimte

4000 mAh-accu met snelladen

Meer over de Xiaomi Redmi Note 7

Een interessant kenmerk van de Redmi Note 7 is zijn grote 4000 mAh-accu. De meeste budgetsmartphones met een 6 inch-scherm hebben een accucapaciteit tussen de 3000 en 3500 mAh. Vanwege zijn grote accu moet de Xiaomi-smartphone anderhalf tot twee dagen meegaan. Het opladen gaat lekker rap via de usb-c-aansluiting.

Een ander opvallend aspect is de 48 megapixel-camera achterop het toestel. De sensor, afkomstig van Samsung, maakt standaard 12 megapixel foto’s en combineert zo de beeldinformatie van vier pixels tot één pixel. Deze techniek moet een plaatje met meer detail, een groter dynamisch bereik en minder ruis opleveren, zowel overdag als in het donker.

De Xiaomi Redmi Note 7 draait op een vlotte octacore-processor, met een ruime hoeveelheid werkgeheugen (4GB) en beschikt over maar liefst 64GB opslaggeheugen. Handig is de dual-sim-ondersteuning, wat betekent dat je twee simkaarten tegelijk kan gebruiken.

Android Pie met MIUI

De smartphone werd uitgebracht met Android 9.0 (Pie) en de MIUI-schil van Xiaomi. MIUI is een ingrijpende softwareschil die veel features en apps toevoegt. Ook verandert de schil het uiterlijk van Android, waardoor veel instellingen op een iets andere plek zitten dan je gewend bent van andere softwareschillen.

Het is niet duidelijk hoelang en hoe vaak de Redmi Note 7 software-updates krijgt. Xiaomi heeft hier geen informatie over bekendgemaakt. De praktijk wijst uit dat de fabrikant zijn smartphones, ook de goedkopere modellen, doorgaans jarenlang ondersteunt met updates. Zoek je een smartphone met een gegarandeerd updatebeleid, dan kan je beter kijken naar een model met Android One-software.