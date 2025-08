Dit zijn de beste antivirus-apps voor Android

Antivirus-apps beschermen je Android-toestel voor verschillende gevaren, maar welke apps doen dat het beste? Android Planet ze voor je op een rijtje.

Beste antivirus-apps voor Android

Hoewel we regelmatig schrijven over nieuw ontdekte malware op Android-toestellen, is dat maar een fractie van wat er allemaal mis gaat. Als jij je toestel verkeerd gebruikt, kunnen malware en virussen veel schade aanrichten. Om je daar tegen te beschermen, kun je een antivirus-app installeren.

Voor de meeste gebruikers is het installeren van een antivirus-app overbodig. Google scant namelijk de apps in de Play Store en op je toestel voor schadelijke code via Play Protect. Toch kan het gevaar van veel kanten binnenkomen en houdt Play Protect niet alles tegen.

Als jij niet vertrouwt dat je schadelijke apps, tekstberichtjes, e-mails en meer herkent, dan is een antivirus-app toch verstandig. Ook al is het maar voor een veilig gevoel. Let wel op dat zelfs de beste antivirus-app je niet voor alles kan beschermen. Blijf daarom ook zelf altijd alert.

1. Bitdefender Mobile Security

Bitdefender Mobile Security is een bijzonder fijn antiviruspakket op je smartphone, dat niet belastend is voor je toestel. De app scant je apps om te zien of er iets raars gebeurt en kan, mits je het inschakelt, gevaarlijke linkjes spotten in chats. Word je gebeld door een nummer waarvan bekend is dat het spam is of dat er een oplichter achter zit, dan wordt diegene automatisch geblokkeerd.

Je kunt de app verder gebruiken om apps te beveiligen, zodat je een vingerafdruk of gezichtsscan nodig hebt om deze te openen. Tevens kun je vanaf afstand je toestel vergrendelen als je die kwijt bent.

Je maakt gebruik van Bitdefender voor 24,99 euro per jaar. De app is ook twee weken gratis te proberen. Wil je een kalere versie die puur gericht is op het scannen van je Android-toestel op virussen en malware, dan kunnen we Bitdefender Antivirus aanraden.

Bitdefender Mobile Security Bitdefender 9.0 (449.844 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Bitdefender Antivirus Bitdefender 9.2 (271.634 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Norton 360: Mobile Security

Norton is al lang een bekende naam op het gebied van antivirus en beveiliging. Dat is te merken in de fijne app. Norton 360 heeft onder andere een App Advisor voor Google Play, die apps controleert voordat je ze installeert.

Norton kan ook onveilige wifinetwerkern blokkeren, en het dark web in de gaten houden om te zien of jouw persoonlijke gegevens daar worden gespot. Uiteraard is dat niet gratis, want je maakt gebruik van de app via een abonnement. Dat kost 29,99 euro per jaar en kun je eerst twee weken gratis proberen.

Norton 360: Mobile Security NortonMobile 9.0 (1.919.282 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Avast Antivirus & Beveiliging

Ook Avast is een betrouwbare naam op het gebied van cyberveiligheid. De Avast-app houdt malware en andere virussen tegen op je toestel. Avast is gratis te gebruiken met advertenties. Je krijgt dan ook een bestandenscanner die niet alleen vertelt of er onveilige bestanden op je toestel staan, maar ook of ze onnodig zijn en net zo goed weggegooid kunnen worden. Daarnaast geeft de app inzicht in veilige wifi verbindingen, en onveilige weblinkjes.

Betaal je voor Avast, dan worden de advertenties verwijderd, kun je een slot op apps zetten en wordt de inbox van je e-mail gecontroleerd. Toch is de gratis versie al uitstekend.

Avast Antivirus & Beveiliging Avast Software 9.2 (7.348.240 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Beveiliging van Malwarebytes

Malwarebytes beschermt je toestel van virussen en malware, en geeft je een score voor hoe goed je toestel beschermd is. Daarvoor wordt onder andere gekeken of Play Protect staat ingeschakeld, wat de NFC-instellingen van je toestel zijn en of je een goede pincode hebt. Ook helpt Malware via AI om scams te herkennen in je e-mails, sms’jes en voordat je op linkjes klikt.

Beveiliging van Malwarebytes Malwarebytes 9.2 (530.349 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Virussen herkennen

We vertellen je ook hoe je zelf een virus herkent en van je toestel verwijderd. Ook vertellen we je alles over malware.