Wekelijks verschijnen er nieuwe apps in de Play Store. De meesten hoef je echt niet te proberen, want ze zijn het downloaden onwaardig. In dit wekelijkse overzicht verzamelt Android Planet daarom de beste Android-apps, updates en games van afgelopen week voor je.

1. Google Maps

De favoriete navigatie-app van velen is sinds afgelopen week weer een stukje fijner in gebruik. Google Maps beschikt voortaan over een donkere modus. Dit thema verandert alle witte kleuren naar donker, en vice versa. De dark mode is dus ideaal voor automobilisten die met name ‘s avonds achter het stuur zitten.

Google zet in de komende weken alle Maps-gebruikers over naar de donkere modus. Kun je de optie nog niet aanzetten, dan moet je waarschijnlijk nog even geduld hebben. Maps beschikt overigens al langer over een donkere modus, maar die werkte alleen tijdens het navigeren. Met de nieuwe update doet de hele app mee.

Google Maps - Navigate & Explore Google LLC 8,2 (12900014 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Kill It With Fire

Kill It With Fire is de nieuwste creatie van TinyBuild, een gamestudio die bekendstaat om tamelijk bizarre spellen. In deze nieuwe titel ga je strijd aan met spinnen. De kleine beesten zijn je huis ingeslopen en jij doet er alles aan om ze te verslaan. Voor het zover is moet je de spinnen eerst nog vinden, want ze kunnen zich vrijwel overal verstoppen.

Zodra je de beestjes hebt gevonden is het tijd om je wapenarsenaal erbij te pakken. In Kill It With Fire ben je tot de nok toe bepakt met zwaar geschut zoals geweren, explosieven en vlammenwerpers. Alle middelen zijn geoorloofd om de spinnenplaag de kop in te drukken. De game is gratis maar toont wel reclames. Je kunt ook in-app-aankopen doen, zoals extra wapens.

Kill It With Fire tinyBuild Gratis via Google Play via Google Play

3. Aangifte 2020

Het is weer die tijd van het jaar dat je belastingaangifte moet doen. Een handige manier om dit te regelen is via de app van de Belastingdienst. Deze vult namelijk zoveel mogelijk gegevens automatisch in. Hierdoor hoef jij in de meeste gevallen alleen de informatie te controleren en eventueel aan te passen.

De eerste keer dat je Aangifte 2020 opstart moet je een pincode opgeven. Vervolgens verifieer jij je via DigiD en worden je recente aangiftegegevens opgehaald. Heb je vorig jaar je belasting geregeld met de Aangifte 2019-app? Dan wordt deze automatisch bijgewerkt naar de 2020-versie.

Aangifte 2020 Belastingdienst 7,4 (18795 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Dinkigolf

Houd je van golfen én Worms, het klassieke spelletje waarin je rivaliserende wormen een kopje kleiner maakt? Dan is moet je Dinkigolf eens proberen. Je kunt deze game namelijk het best omschrijven als een golfspel dat zich afspeelt in het Worms-universum.

Het doel van Dinkigolf is vrij simpel: ervoor zorgen dat de golfbal in de hole terechtkomt. Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan, want allerlei obstakels proberen hier een stokje voor te steken. Van de onhandige indeling van de wereld, water tot aan veranderende windrichtingen: de makers van Dinkigolf hebben zonder twijfel inspiratie opgedaan bij Worms.

Dinkigolf A To Play Ltd € 2,29 via Google Play via Google Play

5. Lyxo

Lyxo is een minimalistische puzzelgame die om licht draait. Het doel van het spel is simpel: zorg ervoor dat het licht van de ene naar de andere kant komt. Om dit voor elkaar te krijgen moet je spiegels roteren zodat de lichtbron precies op de juiste manier reflecteert.

Zoals het een goede puzzelgame betaamt begint Lyxo simpel. Al snel wordt het spel een stuk pittiger, bijvoorbeeld omdat je rekening moet houden met niet-reflecterende obstakels. Ook krijg je op een gegeven moment te maken met levels waarin je de witte lichtbron moet opsplitsen in verschillende kleuren.