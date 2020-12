Of je nu een nieuwe (zorg)verzekering afsluit, een verhuizing doorgeeft of je pensioen wil checken: bij steeds meer overheidsinstanties en grote bedrijven moet je met DigiD inloggen. In deze gids leggen we daarom uit hoe de app werkt.

DigiD app: wat is het, instellen, gebruiken en meer

1. Wat is DigiD?

Maar eerst: wat is DigiD eigenlijk? Kortweg is DigiD een digitaal identiteitsbewijs. Je laat hiermee dus zien wie je bent wanneer je bij een overheidsinstantie of groot bedrijf probeert in te loggen. DigiD bestaat uit drie onderdelen: een app, sms-controle of gebruikersnaam in combinatie met wachtwoord.

In deze gids leggen we eerstgenoemde optie uit, want de DigiD-app werkt in de praktijk het makkelijkst en is bovendien heel veilig. Alle organisaties die gebruik mogen maken van burgerservicenummers ondersteunen DigiD. In de praktijk kun je dus bij heel veel nationale organisaties, gemeenten (en samenwerkingsverbanden), pensioenfondsen, provincies, zorginstanties (verleners en verzekeraars) en waterschappen inloggen.

2. Downloaden

De eerste stap is vanzelfsprekend: het downloaden van de DigiD-app. De applicatie is te vinden in de Google Play Store en uiteraard gratis. Je hebt minstens Android-versie 6.0 nodig om ‘m te kunnen draaien. De grote meerderheid van de Android-smartphones kan de app dus downloaden.

DigiD Rijksoverheid 8,4 (55375 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. DigiD app activeren

Vervolgens moet je DigiD activeren. Open hiervoor de app en tik op ‘Start’. Heb je al een andere smartphone waarop DigiD staat? Pak deze er dan bij om de apparaten te koppelen. Is dat niet het geval? Volg dan onderstaande aanwijzingen:

Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in. Heb je deze nog niet? Hier kun je een DigiD aanvragen; Identificeer je vervolgens aan de hand van een identiteitsbewijs (ID-check), per brief of per sms. De eerste en laatstgenoemde methodes zijn het snelst; Kies je voor verificatie via ID-check? Dan moet je een pincode van vijf cijfers opgeven. Deze gebruik je in het vervolg om je bij de app aan te melden; Wanneer je voor verificatie via sms hebt gekozen krijg je een bericht van de Rijksoverheid binnen met daarin een code (met zes tekens). Vul deze in wanneer hier naar gevraagd wordt; Vervolgens leg je je identiteitskaart, rijbewijs of paspoort tegen de achterkant van je smartphone. Zorg dat nfc aanstaat, anders werkt het niet. Ook is het verstandig om een eventueel telefoonhoesje te verwijderen; Als het goed is heb je de DigiD-app nu geactiveerd.

Onthoud je gekozen code voor ID-check goed. Je hebt deze in de toekomst namelijk altijd nodig wanneer je je wil aanmelden. Wanneer je voor aanmelden via sms hebt gekozen krijg je in de toekomst bij het aanmelden altijd een sms’je toegestuurd met daarin een zescijferige code. Deze moet je altijd invullen.

4. Inloggen met DigiD app

Heb je de DigiD-app geactiveerd? Top! Dan kun je vanaf nu bij overheidsinstellingen- zoals de belastingdienst, je gemeente en MijnOverheid – inloggen met behulp van je smartphone. Zie je onderstaande button op de website van een overheidsinstantie? Dan weet je dat je hier via DigiD kunt inloggen. Volg daarna onderstaande stappen om je aan te melden:

Geef op je computer aan dat je met DigiD wil inloggen; Vervolgens pak je de Android-app erbij en voer je de koppelcode in die op het scherm verschijnt. Deze bestaat uit vier tekens; Tik op ‘Volgende’ en richt de camera van je smartphone op de qr-code op het scherm van je computer of tablet. Heb je tijdens het aanmelden voor verificatie via sms gekozen? Dan krijg je een code toegestuurd per sms die je moet invullen; Bevestig vervolgens op je telefoon dat je wil inloggen bij de overheidsinstantie in kwestie (zoals MijnOverheid) door op ‘Inloggen’ te tikken; Vervolgens wordt je, als het goed is, toegelaten tot de beveiligde omgeving van de instantie waar je bij wil aanmelden.

Probeer je via je smartphone bij een overheidsinstantie in te loggen? Dan heb je geen randapparatuur nodig om je aan te melden. Je kunt namelijk ‘gewoon’ inloggen via de DigiD-app op je toestel. Bovenstaand stappenplan is alleen van toepassing op het moment dat je aan het browsen bent op een computer.

5. Vraag en antwoord

Dat is hoe DigiD in basis werkt. Heb je vragen over de werking van de app? Neem dan een kijkje in onderstaande lijst. Hierin proberen we antwoord te geven op veelgestelde vragen.

Werkt de DigiD app met meerdere gebruikers? Nee, DigiD is persoonsgebonden dus je kunt maar één DigiD-app op je smartphone zetten. Deel je je telefoon of tablet bijvoorbeeld met je partner of gezinslid? Dan kan een van jullie de DigiD-app gebruiken; de ander kan alsnog overheidsinstanties inloggen via bijvoorbeeld sms. Aanmelden lukt niet: wat moet ik doen? Kun je je niet aanmelden bij DigiD? Dat is vervelend, maar waarschijnlijk is er iets aan te doen. Controleer eerst of je aanmeldgegevens kloppen. Is dit het geval? Check dan of je DigiD wel hebt geactiveerd op de smartphone waarmee je probeert in te loggen.



Ook kan het zijn dat je inloggegevens zijn verlopen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je drie jaar niet hebt aangemeld. Tot slot draai je mogelijk een te oude Android-versie: de app werkt niet wanneer je een oudere versie dan Android 6.0 hebt. Het scannen van de qr-code werkt niet: wat nu? Stelt de camera niet scherp tijdens het scannen van de qr-code, ook niet wanneer je meerdere keren op het scherm hebt getikt om scherp te stellen? Je bent niet de enige. Deze klacht komt al geruime tijd voorbij en jammer genoeg is er geen definitieve oplossing.



Probeer in ieder geval om de code vanuit meerdere hoeken te scannen. Wanneer dit allemaal niet mag baten, is het verstandiger om even in te loggen via sms en contact op te nemen met de DigiD-helpdesk via telefoon, e-mail of chat. Ik heb een nieuwe telefoon: hoe zet ik alles over? Dat is vrij simpel. Pak je nieuwe telefoon erbij en download de DigiD-app. Wanneer je de applicatie hebt geopend wordt al vrij snel gevraagd of je DigiD al op een ander toestel hebt geactiveerd. Geef hier antwoord op en volg de aanwijzingen op het scherm om de twee met elkaar te koppelen.

