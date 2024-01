Wat is de beste parkeer-app? Dit zijn onze favorieten

De keuze is reuze, maar wat is nou de beste parkeer-app? Met deze parkeer-apps bespaar je niet alleen tijd, maar voorkom je ook boetes.

De beste parkeer-app: onze top 5

Zodra je eraan gewend bent, wil je nooit meer anders. Een goede parkeer-app haalt een hoop gedoe weg.

Nadat je de meter hebt aangezet hoef je bijvoorbeeld geen timer bij te houden of sprintjes naar de betaalautomaat te trekken, want de hele financiële afwikkeling gebeurt via de smartphone.

Hierdoor betaal je alleen voor de tijd die je daadwerkelijk geparkeerd staat en loop je zeker weten niet tegen boetes aan. Bijkomende voordelen: je hoeft niet langer met kleingeld te hannesen en krijgt maandelijks een handig parkeeroverzicht voor de (zakelijke) administratie.

In grote lijnen doen alle parkeer-apps hetzelfde, maar er zijn wel verschillen. In dit artikel lichten we daarom de kenmerken van bekende applicaties uit. Hierdoor kun jij makkelijker een keuze maken.

Goed om te weten: parkeer-apps verdienen geld door administratieve kosten te rekenen voor zogeheten parkeeracties, oftewel het moment dat je de digitale meter via de app aanzet. Uiteraard komen hier altijd nog de daadwerkelijke parkeerkosten bovenop.

1. ANWB Onderweg

Zoals de naam al doet vermoeden draait ANWB Onderweg om meer dan enkel parkeren. Je kunt met deze app namelijk ook navigeren, zien waar je je elektrische auto kunt opladen en checken hoe druk het op de (snel)wegen is.

Zoomen we in op parkeren, dan is ANWB Onderweg (in samenwerking met Yellowbrick) logischerwijs met name aantrekkelijk voor ANWB-leden. Het starten van een parkeeractie kost normaal gesproken 0,37 euro, maar leden betalen slechts 0,33 euro. Mensen die vaak parkeren kunnen ook een abonnement afsluiten à 3,25 euro per maand.

ANWB Parkeren is een hele complete parkeer-app. Je kunt bijvoorbeeld meerdere kentekens op één account zetten en je krijgt toegang tot meer dan 150 parkeergarages van Q-Park.

ANWB Onderweg & Wegenwacht ANWB 8,8 (30.977 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. EasyPark

EasyPark, voorheen ParkMobile, is een ideale parkeer-app voor de reizigers onder ons. Deze app werkt in meer dan twintig landen en ruim 2500 steden. Hierdoor kun je ook over de grens altijd je wagen kwijt.

Bij EasyPark werken ze met twee smaakjes. Fervente bestuurders zijn het voordeligst uit met een abonnement à 2,50 per maand. Hiermee kun je onbeperkt parkeren op straat, in garages en zelfs op luchthavens. Wie zo nu en dan de auto pakt, kan beter het standaardtarief van 0,39 euro per parkeeractie aftikken.

Verder is het goed om te weten dat EasyPark ook zakelijke pakketten aanbiedt onder de noemer EasyPark Business. Op die manier wordt de hele administratie van een wagenpark gedigitaliseerd, wat een hoop tijd kan besparen.

EasyPark x Parkmobile EasyPark B.V. 8,8 (106.786 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. YellowBrick

Yellowbrick is ongetwijfeld één van de bekendste parkeer-apps van Nederland. Wie regelmatig zijn of haar auto moet parkeren, is het voordeligst uit met het Unlimited-abonnement van 0,75 euro per week. Betaal je liever per parkeeractie, dan kost dit 0,37 euro per transactie. Van registratiekosten is geen sprake.

Verder kun je met Yellowbrick onder meer favoriete parkeerlocaties opslaan, extra gebruikers toevoegen (voor een bedrag van 2 euro) en meerdere kentekens aan één account toevoegen.

Ook handig: je kunt met Yellowbrick niet alleen op straat parkeren, maar ook bij meer dan 250 parkeergarages van ParkBee. Tot slot is het goed om te weten dat ook Yellowbrick een pakket voor de zakelijke rijder heeft.

Yellowbrick Parkeren Yellowbrick 7,6 (15.252 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Flitsmeister

Wil je liever geen aparte parkeer-app? Dan is Flitsmeister mogelijk een goede optie voor jou. Men biedt, in tegenstelling tot concurrenten, geen abonnement aan: iedere parkeeractie kost 0,35 euro. Je kunt bijna in heel Nederland (en België) parkeren.

Het grote voordeel van Flitsmeister is dat je binnen één app kunt navigeren én parkeren. De app herkent of je in een parkeerzone staat en vraagt na aankomst direct of je de parkeeractie wil starten. Zodra je weer gaat rijden stuurt men direct een pushbericht of je de parkeeractie wil stoppen.

Ook handig: je kunt bij Flitsmeister gratis kentekens toevoegen. Dat is handig wanneer je weleens in de auto van je partner, vriend(in) of ouders rijdt.

Flitsmeister Flitsmeister 8,6 (54.935 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Stadsparkeren

Draag je liever een fysieke parkeerkaart bij je? Dan is Stadsparkeren misschien wel een parkeer-app voor jou. Hiermee kun je op drie verschillende manieren parkeren: via de app, met een pas of op kenteken.

Laatstgenoemde optie werkt enkel op parkeerterreinen en garages met kentekenherkenning. De slagboom gaat automatisch omhoog als je aan komt rijden, omdat het kenteken wordt herkend. Verder kun je met Stadsparkeren betalen via een parkeerpas, die je na registratie krijgt opgestuurd, of met een OV-chipkaart.

Deze parkeer-app heeft twee betaalopties. Een enkele parkeeractie kost 0,30 euro. Wanneer je Stadsparkeren minimaal twee keer per week gebruikt, is een abonnement à 2,50 euro per maand voordeliger. Aanmelden en extra kentekens toevoegen is gratis.

Stadsparkeren - Parkeerapp Stadsparkeren 6,8 (1.674 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Tips voor parkeer-apps

Steeds meer Nederlandse gemeenten werken met parkeer-apps samen. Er zit overigens wel onderling verschil in de dekkingsgraad. Om erachter te komen of jouw beoogde parkeer-app ook bij jou in de omgeving werkt, neem je een kijkje op de website van de aanbieder.

Bij het uitkiezen van een parkeer-app moet je niet alleen letten op kosten, maar ook op de aanvullende voorwaarden. Vrijwel alle aanbieders versturen kosteloos pusbherichten, bijvoorbeeld omdat je parkeermeter bijna leeg is, maar voor herinneringen per sms moet je eigenlijk altijd apart betalen.

