In de kroeg afspreken met vrienden zit er nu even niet in, maar je kunt wel een digitaal feestje maken via Houseparty. In dit artikel laten we zien hoe de app werkt.



Zo werkt Houseparty

Houseparty bestaat al jaren, maar is dankzij de wereldwijde corona-uitbraak flink in populariteit gestegen. Met deze app kun je videobellen met vrienden. Om het nog gezelliger te maken, kun je zelfs samen een spelletje spelen. Zin in een feestje op afstand? Zo werkt het:

Download Houseparty op je Android-telefoon; Maak een account aan en verifieer eventueel je telefoonnummer; Voeg je vrienden toe en geef toestemming aan Houseparty om je microfoon en camera te mogen gebruiken; Start een digitaal huisfeestje door op het plus-tekentje rechtsboven te tikken; Voeg je vrienden toe en laat het feestje beginnen.

Houseparty werkt als een huisfeestje: er kunnen dus mensen zomaar komen aanwaaien. Heb je hier geen trek in? Tik dan op het slotje onderaan. Vanaf dit moment zit de deur van je huisfeestje op slot en kunnen anderen er niet zomaar bij. Wil je met vrienden een spelletje spelen? Tik dan op de dobbelstenen rechtsboven in beeld.

Verder spreekt de indeling van de app voor zich. Onderaan het beeld kun je de camera aan- of uitzetten, naar de achterste camera switchen of bijvoorbeeld je microfoon tijdelijk uitschakelen. Emoji’s toevoegen doe je via het knopje linksboven in het scherm. Veeg van onder het scherm naar boven om meer vrienden toe te voegen voor meer gezelligheid.

Privacyvriendelijk alternatief

Houseparty is leuk, maar niet goed voor je privacy. De voorwaarden zijn namelijk matig. De app verzamelt een hoop (onnodige) persoonlijke gegevens en probeert je reclame te versturen. Wil je wel videobellen, maar niet ten koste van je privacy?

Probeer dan Jitsi Meet eens. Deze app is open source, alle gegevens zijn end-to-end versleuteld en je hebt geen account nodig. Open source-software is openbaar toegankelijk, waardoor precies duidelijk is hoe het (technisch) in elkaar steekt.

End-to-end versleuteling zorgt ervoor dat de inhoud van berichten alleen inzichtelijk is voor jou en de ontvanger, degene met wie je videobelt dus. Heel populair is Jitsi Meet echter niet. Kijk voor meer bekendere opties in ons overzicht van videobel-apps.

