Dit zijn de 7 beste offline navigatie apps voor Android

Als je op vakantie gaat is offline navigeren met je smartphone erg handig. Zeker als je in een gebied bent waar de dekking slecht is. We zetten de beste offline navigatie-apps voor Android op een rijtje.

De beste offline navigatie apps voor Android

Ook in het buitenland beschikken veel mensen tegenwoordig over een flinke databundel. Toch kan het handig zijn om een app voor offline navigatie op je smartphone te hebben. Niet alleen om data te besparen, maar ook voor die plekken waar je geen bereik hebt. Met onderstaande navigatie-apps heb je altijd en overal de beschikking over accurate kaarten, zodat je altijd je weg vindt ongeacht of je verbonden bent.

1. Google Maps

Google Maps is de bekendste kaarten-app voor Android, en die reputatie is wat ons betreft meer dan terecht. De app heeft de meest gedetailleerde kaarten, met veel informatie over plekken op de kaart. Die wordt mede door gebruikers aangeleverd, wat Maps bijzonder compleet maakt.

Vanuit het zijmenu kun je eenvoudig kaarten downloaden die je nodig hebt. Hiervoor moet je een gebied afbakenen dat je wilt downloaden. Let wel op: hoe groter het gebied, des te meer opslagruimte de kaart in beslag neemt. Vervolgens kun je naar hartelust navigeren, maar om meer informatie over een restaurant of andere plek te verkrijgen, heb je een verbinding nodig. Bovendien moeten de kaarten op je toestel één keer per maand online om te updaten.

2. Sygic

Een andere populaire navigatie-app is Sygic. Deze gebruikt de kaarten van TomTom, het welbekende bedrijf achter de fysieke TomTom-navigatiesystemen. Naast de kaart van Nederland kun je van vrijwel ieder ander land de kaarten terugvinden in Sygic, wat het een robuuste en betrouwbare app maakt.

Sygic is gratis te gebruiken, maar er is ook een Premium-versie beschikbaar. Hiermee krijg je onder meer stemgeleide navigatie, live snelheidslimieten en een handig Heads-Up Display. Voor het offline beschikbaar maken van kaarten hoef je niet te betalen, wat Sygic een echte aanrader maakt.

3. TomTom GO

Een goed alternatief dat dezelfde kaarten gebruikt is TomTom GO. Deze app vraagt je bij de eerste keer opstarten meteen welke kaarten je wil downloaden, zodat je alleen opslaat wat je nodig hebt. Je kunt ook een heel werelddeel downloaden, maar dan ben je meteen 6 á 7GB kwijt.

In tegenstelling tot veel andere apps uit dit lijstje is TomTom niet gratis. Je kunt hem 30 dagen uitproberen, daarna heb je een abonnement van 12,99 per jaar nodig. Daar krijg je veel voor terug: TomTom is een behoorlijk goed uitgeruste navigatie-app.

4. HERE WeGo

Een andere bekende navigatie-app is HERE WeGo. Hij stond voorheen bekend als HERE Maps, en is oorspronkelijk door Nokia ontwikkeld. De app laat je van vrijwel ieder land ter wereld gratis kaarten downloaden, waarna je volledig offline je route kunt inplannen.

HERE WeGo is bijzonder gebruiksvriendelijk en niet alleen gericht op automobilisten. Je kunt er ook een reis met het openbaar vervoer mee plannen, of een fietsroute voor wanneer je niet met de auto reist. Daarnaast geeft de app je live updates tijdens het rijden, waarmee je files kunt vermijden. Alle features zijn gratis te gebruiken: er zitten nergens aankopen in de app verborgen.

5. Waze

Waze is een offline navigatie app die het net iets anders aanpakt. In plaats van dat er een bedrijf achter Waze zit die alle informatie aanlevert, doen gebruikers dat zelf. Je kunt dan ook punten scoren door onderweg files, wegwerkzaamheden en flitsers door te geven. De app wordt daardoor accurater naarmate meer mensen ‘m gebruiken. Waze is tegenwoordig onderdeel van Google, maar veel nieuwe functies en handige data vindt je in deze app voor het in Goole Maps zit.

Met Waze kun je navigeren in gebieden waar je geen verbinding hebt, mits je je route plant op een plek waar je wél verbinding hebt. De app downloadt dan de kaarten die nodig zijn voor de reis, en houdt deze vast tot de app gesloten wordt. Uiteraard heb je zonder verbinding geen toegang tot bijdragen van andere gebruikers.

6. Virtual Maze – Offline Map Navigation

Offline Map Navigation van Virtual Maze gebruikt een erg simpele, maar daardoor ook overzichtelijke interface. Je kunt eenvoudig een route plannen, waarbij de app je verschillende opties geeft. In de nacht krijg je soms andere wegen voorgeschoteld omdat het daar dan veel rustiger is. Ook in de offline modus krijg je winkels en benzinestations te zien, wat natuurlijk erg handig is.

Een nadeel van Offline Map Navigation is dat je maar een klein gebied gratis kunt downloaden. Als je een grote reis voor de boeg hebt, zul je een abonnement moeten nemen. Dat kost 8,99 euro per jaar.

7. Maps.me

Het modern vormgegeven Maps.me werkt fijn en bevat erg prettige, gedetailleerde kaarten. Die worden bovendien dagelijks geüpdatet door andere gebruikers, waardoor je vaak de meest recente informatie hebt. Bovendien geeft de app je tips voor bezienswaardigheden of leuke wandelroutes onderweg. Van sommige gebieden zijn zelfs complete reisgidsen beschikbaar.

Maps.me draait dus om meer dan alleen navigatie. Je kunt vanuit de app bijvoorbeeld ook direct een hotel boeken via Booking.com. En als je wil gaan fietsen, laten de kaarten zien waar de weg omhoog of omlaag loopt. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

