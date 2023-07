Amazon Prime Day 2023: de beste deals op een rij

De Amazon Prime Day is weer terug! Op 11 en 12 juli krijg je korting op een groot aantal smartphones, smartwatches en meer. Wij vertellen je wat de beste deals zijn.

Amazon Prime Day 2023 deals: dit moet je weten

Heb jij een bepaalde smartphone of wearable op het oog? Grote kans dat hij 11 en 12 juli extra voordelig in huis te halen is. Tijdens de Amazon Prime Days krijg je veel voordeel op duizenden verschillende producten. Deze deals zijn alleen voor Prime-leden. Dat kost je 2,99 euro per maand, waarna je vaak profiteert van gratis verzending en kortingen. Bovendien krijg je toegang tot Prime Video, Amazon’s eigen streamingsdienst.

Alle deals die tijdens de Prime Days te scoren zijn opsommen, is natuurlijk een flinke klus. Daarom hebben we een selectie gemaakt met alleen de beste aanbiedingen voor smartphones, smartwatches en andere wearables en accessoires. Naast de deals die beide dagen gelden, zijn er ook ‘Lightning deals’, die slechts een paar uur gelden. Houd Amazon daarvoor in de gaten.

Prime Day smartphone-aanbiedingen

Als je smartphone wel een update kan gebruiken, dan is nu een goede tijd om over te stappen naar een nieuwer exemplaar. Tijdens de Prime Days zijn verschillende telefoons voor een fijne deal in huis te halen. Denk bijvoorbeeld aan de krachtige Samsung Galaxy S22, die nu flink is afgeprijsd.

Smartwatches en fitnesstrackers-deals

Met een smartwatch of fitnesstracker ben je altijd op de hoogte van je gezondheid. Je hartslag, zuurstofgehalte en meer worden handig voor je bijgehouden. Voornamelijk de Garmin-smartwatches zijn tijdens de Prime Days voor minder op de kop te tikken.

Koptelefoons en draadloze oordopjes

Genieten van je favoriete muziek doe je het liefste met de beste geluidskwaliteit. Ook verschillende koptelefoons en oordopjes zijn met leuke kortingen te scoren.

Nog veel meer aanbiedingen

Zoals gezegd is er nog veel meer in de aanbieding. Denk aan witgoed, geheugenkaartjes, apparatuur voor bij je computer en nog veel meer accessoires. Bekijk dus snel alle deals via de knop hieronder.