Gratis 20GB data voor twee jaar: deze Black Friday-actie maakt het mogelijk

Providers strooien tijdens Black Friday met cashbackacties en maandkortingen. Bij Simyo pakt een specifieke combinatie van kortingen zo gunstig uit dat je twee jaar lang vrijwel niets betaalt voor je data.

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Twaalf maanden gratis data en tot 100 euro cashback

Ben je tussen alle Black Friday-deals op zoek naar een sim only met een écht scherpe prijs? Dan is de actie van Simyo via Mobiel.nl een uitstekende optie. Bij een tweejarig abonnement betaal je de eerste twaalf maanden namelijk exact 0 euro voor je databundel. Bovenop deze maandkorting ontvang je een cashback die oploopt tot 100 euro. Reken je dit voordeel door op de 20GB-bundel, dan ben je onder aan de streep zelfs twee jaar lang helemaal niets kwijt voor je mobiele internet.

Sluit je liever een eenjarig abonnement af? Ook dan profiteer je van voordeel. Je betaalt de eerste zes maanden 0 euro voor je databundel, al geldt de cashback alleen bij een contract van twee jaar. De actie met gratis data geldt bij beide looptijden voor databundels vanaf 20GB. Kies je voor een bundel van 10GB of 15GB, dan vervalt de maandkorting op de data, maar ontvang je bij een tweejarig contract nog steeds 70 euro cashback.

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Pak het maximale voordeel met 20GB of meer

Het grootste voordeel pak je wanneer je kiest voor een tweejarig abonnement met een ruime databundel. Kies je voor 20GB, 30GB of 40GB data, dan betaal je het gehele eerste jaar exact 0 euro voor de data. Tel je daar de cashback van 100 euro bij op en bereken je dit over de totale contractduur van 24 maanden, dan kost de databundel je onder aan de streep vrijwel niets. Dit is ook letterlijk het geval bij de bundel van 20GB, want hierbij ben je voor je mobiele internet gedurende de gehele tweejarige periode helemaal niets kwijt.

In de onderstaande tabel zie je het precieze overzicht van de databundels bij een tweejarig contract:

Stel je eigen belbundel samen

Om je sim only compleet te maken, kies je zelf de belbundel die bij jou past. Voor 3,50 euro per maand krijg je 400 minuten of sms’jes, wat voor de meeste gebruikers ruim voldoende is. Bel je veel of wil je nooit meer op je minuten hoeven letten, dan kies je voor onbeperkt bellen en sms’en voor 4,50 euro per maand.

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Ook 1-jarige opties beschikbaar

Wil je liever niet meteen twee jaar aan een contract vastzitten, dan heb je ook de mogelijkheid om voor een eenjarig abonnement te gaan. Je krijgt hierbij geen cashback, maar betaalt bij bundels van 20GB (of hoger) wel de eerste zes maanden niets voor je data.

Als je dit net als bij het tweejarige abonnement gaat doorberekenen, is de 20GB-optie onder aan de streep gek genoeg de goedkoopste optie. Voor de 6GB-optie ben je, wanneer je het maandelijkse tarief bij elkaar optelt, namelijk 48 euro na een jaar kwijt. Met de 20GB-bundel betaal je op jaarbasis slechts 45 euro. Je krijgt dus meer data voor minder geld.

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