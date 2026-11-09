Action heeft dé uitkomst voor koude dagen: deze terrasverwarmer kost nog geen 80 euro

Ben je op zoek naar een manier om ook tijdens frisse avonden comfortabel in de tuin te zitten? Met deze betaalbare terrasverwarmer creëer je in een handomdraai directe warmte én een sfeervol vlammenspel.

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Genieten van sfeer en warmte in de buitenlucht

De dagen worden korter en kouder en ook de feestdagen staan weer voor de deur. Toch hoef je bij de eerste kou niet meteen naar binnen te vluchten, want juist in de winter is het net zo gezellig om buiten te zijn. Of je nu na een lange dag samen buiten een drankje wilt drinken of tijdens de feestdagen met familie sfeervol in de tuin wil borrelen: met de Green Flame terrasverwarmer van Action geniet je van de buitenlucht zonder dat je kou hoeft te lijden of ingewikkelde voorbereidingen moet treffen.

Deze terrasverwarming heeft een modern ontwerp en zet je gemakkelijk neer langs een directe zithoek. Met een vermogen van 2500 watt geeft het toestel direct voldoende warmte af om een groep van twee tot vier personen er lekker warm bij te laten zitten.

Hij brandt met echte vlammen, maar dan zonder de hinderlijke rook en stank van een traditionele vuurkorf. Je hoeft je dus geen zorgen te maken over rookoverlast of een vieze geur in je kleding. De verwarmer is tijdelijk verkrijgbaar voor 79,95 euro.

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Efficiënt stoken en eenvoudig gebruik

De terrasverwarmer behaalt zijn schone verbranding doordat het systeem werkt op naaldhoutpellets. Bij het verbranden van deze pellets ontstaat er nauwelijks rook of geur, terwijl je wel geniet van een sfeervol vlammenspel achter het glas. Naaldhoutpellets zijn geperste korrels van zuiver en droog naaldhout. Je schaft ze eenvoudig in grote zakken aan bij bouwmarkten, tuincentra en online webshops. Omdat je per stooksessie slechts een kleine hoeveelheid nodig hebt, is dit aanzienlijk goedkoper dan stoken op propaangas.

Tijdens het stoken geeft de verwarmer een fijne stralingswarmte af via de metalen behuizing en het hittebestendige glas. Omdat het toestel hierbij erg heet wordt, is het belangrijk om het tijdens én ruim een uur na gebruik niet aan te raken. Houd kinderen en huisdieren tijdens deze periode dan ook op veilige afstand.

Na afloop is de terrasverwarmer eenvoudig schoon te maken omdat er maar weinig as achterblijft. Je schuift de uitneembare aslade er na het afkoelen uit om deze te legen. Houd er tot slot rekening mee dat het apparaat niet volledig weerbestendig is. Laat de verwarmer niet buiten in de regen staan, maar bewaar ‘m na gebruik altijd op een droge plek.