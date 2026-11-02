Vergeet Black Friday: Deze sim only-actie is nú al héél goed

Ben je op zoek naar een voordelige sim only met veel data, dan heeft Belsimpel een hele interessante actie klaarstaan. Tijdens Magic Monday pak je een flinke cashback én betaal je de eerste zes maanden slechts 1 euro per maand.

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Korting op Youfone sim only met flinke cashback bij Belsimpel

Vandaag sluit je een speciale Magic Monday-deal af door een Youfone sim only via Belsimpel te kiezen. Bij het afsluiten van een tweejarig abonnement ontvang je 125 euro cashback bij de databundels van 30GB en 40GB.

Naast de cashback-actie profiteer je bij diverse bundels, zoals die van 10GB, 30GB en 40GB, ook van de eerste zes maanden voor maar 1 euro per maand. Omdat de cashback om een Magic Monday-actie gaat, geldt deze scherpe deal uitsluitend vandaag.

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Lage maandprijzen door de slimme combinatie van kortingen

Als je kiest voor een bundel van 30GB of 40GB met onbeperkt bellen en sms’en of 300 minuten en sms’jes, betaal je de eerste zes maanden slechts 1 euro per maand in plaats van het reguliere tarief. Deze actieprijs zorgt in combinatie met de cashback van 125 euro voor een lage gemiddelde maandprijs wanneer je dit doorrekent over de periode van twee jaar.

Bekijk in het onderstaande overzicht wat de exacte gemiddelde kosten zijn per maand voor de verschillende opties.

Bundel Bellen / SMS Actieprijs (mnd 1-6) Gemiddeld p/m (incl. cashback) Maandprijs (mnd 7-24) 30 GB 300 min / sms 1 euro 2,54 euro 10 euro 30 GB Onbeperkt 1 euro 3,67 euro 11,50 euro 40 GB 300 min / sms 1 euro 4,04 euro 12 euro 40 GB Onbeperkt 1 euro 4,79 euro 13 euro

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Ook voordelige keuzes voor wie minder data gebruikt

Voor wie minder dan 40GB data per maand gebruikt, biedt Youfone ook kleinere bundels aan van 1, 5 of 10GB. Bij deze kleine varianten ontvang je niet de cashback van 125 euro, maar profiteer je bij de 10GB-bundel wel van een andere actie. Je betaalt de eerste zes maanden dan slechts 1 euro per maand voor deze optie.

Hierdoor valt 10GB met 300 minuten uit op gemiddeld 5,88 euro per maand. Dat is voordeliger dan 5GB met 300 minuten, wat op 6,50 euro per maand uitkomt. Wie aan heel weinig data genoeg heeft, kiest met 1GB vanaf 5 euro per maand voor de goedkoopste instapper.