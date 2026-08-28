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Dit zijn de beste abonnementen voor minder dan 10 euro per maand 

Sanne Rosendaal
Sanne Rosendaal
28 augustus 2026, 16:58
2 min leestijd
Dit zijn de beste abonnementen voor minder dan 10 euro per maand 

Heb jij net een nieuwe telefoon gekocht en zoek je nog naar een voordelig sim only-abonnement? Wij helpen je. In dit artikel zitten we de beste bundels op een rijtje met een prijskaartje van minder dan 10 euro per maand. 

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Simpel: 12 maanden voor 1 euro p/m 50 Plus Mobiel: 12 maanden voor 2,50 p/m Lebara: 40 GB nu extra voordelig

Simpel: 12 maanden voor 1 euro p/m

Een sim only van Simpel is nu een goede deal. Je betaalt bij een tweejarig abonnement het eerste jaar slechts 1 euro per maand. Gemiddeld is dit voor een bundel met 10GB 4,25 euro per maand. Kies je voor 30GB, dan is dit 5,50 euro en voor een grote bundel van 60GB 7,50 euro. 

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Standaard krijg je een snelheid van 150 Mbps. Dit zal voor de meeste mensen genoeg zijn. Je kunt films streamen, muziek luisteren, videobellen en gamen. Alleen bij het downloaden van erg grote bestanden en het laten van mensen op je hotspot kunnen haperingen opspelen.

De bundels tot en met 30GB hebben 250 belminuten en 500 sms’jes. Dit kun je voor 1,50 euro per maand upgraden naar onbeperkt bellen. Vanaf 40GB zit er standaard geen limiet op het aantal belminuten. 

Scoor de sim only bij Belsimpel

Scoor de sim only bij Belsimpel
Scoor de sim only bij Mobiel.nl

Scoor de sim only bij Mobiel.nl
Scoor de sim only bij Simpel

Scoor de sim only bij Simpel

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50 Plus Mobiel: 12 maanden voor 2,50 p/m 

Ook 50 Plus Mobiel is een uitstekende keuze. De provider biedt een kleine bundel aan van 5GB, maar ook een gigantische van 75GB en alles daartussenin. Je krijgt standaard een snelheid van 350 Mbps. Dit is snel genoeg om te scrollen op social media, een film in hoge kwaliteit te streamen en te gamen. Ook krijg je standaard onbeperkt bellen en sms’en. 

Tijdelijk heeft de provider een leuke actie, waardoor je het eerste jaar maar 2,50 euro per maand betaalt. Het tweede jaar betaal je dan wel de normale prijs. Voor een bundel van 10GB kom je dan uit op een gemiddelde maandprijs van 5 euro, voor 45GB is dit 6,25 euro en voor 75GB 8,25 euro.

Scoor de sim only bij Belsimpel

Scoor de sim only bij Belsimpel
Scoor de sim only bij Mobiel.nl

Scoor de sim only bij Mobiel.nl
Scoor de sim only bij 50 Plus Mobiel

Scoor de sim only bij 50 Plus Mobiel

Lebara: 40 GB nu extra voordelig

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Lebara is vooral interessant voor als je zoekt naar een grote bundel. Voor 40GB betaal je namelijk het eerste jaar geen 12 euro per maand, maar slechts 3,30 euro. De gemiddelde maandprijs voor twee jaar is slechts 7,65 euro. Je krijgt standaard een snelheid van 75 Mbps en onbeperkt bellen plus sms’en. Voor 50 cent per maand extra kun je dit upgraden naar 150 Mbps.

Scoor de sim only bij Belsimpel

Scoor de sim only bij Belsimpel
Scoor de sim only bij Mobiel.nl

Scoor de sim only bij Mobiel.nl

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