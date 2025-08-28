Google Pixel 10 en Pixel 10 Pro (XL) nu te koop (en dit zijn de prijzen)

De Google Pixel 10, Pixel 10 Pro en Pixel 10 Pro XL zijn nu te koop in Nederland. Check hier de prijzen en waar je de smartphones in huis kan halen.

Google Pixel 10 kopen in Nederland

De gloednieuwe Pixel-smartphones van Google zijn vanaf vandaag (28 augustus) in Nederland verkrijgbaar. Het gaat om de Pixel 10, Pixel 10 en Pixel 10 Pro XL. De smartphones zijn vorige week aangekondigd tijdens het Made by Google-event en liggen nu in de winkels.

De Pixel 10 is het nieuwe instapmodel. Het toestel is uitgerust met een Tensor G5-chip, die voor betere prestaties moet zorgen en nieuwe AI-functies mogelijk maakt. Ook nieuw is de telelens, waarmee de Pixel 10 tot 5x optisch kan inzoomen. Bij de Pixel 9 van vorig jaar ontbrak er een camera om goed mee in te zoomen.

Verder heeft de Google Pixel 10 een compact 6,3 inch-scherm, een iets grotere batterij en ondersteuning voor Pixelsnap – een feature waarmee je magnetisch accessoires aan de Pixel 10 kan vastklikken. Denk aan opladers en houders. De Pixel 10 (met 128GB opslag) kost 899 euro, de 256GB-versie heeft een prijs van 999 euro.

Pixel 10 Pro

Het échte vlaggenschip van Google is de Pixel 10 Pro. De smartphone heeft net als het instapmodel een 6,3 inch-scherm en Tensor G5-processor. De Pixel 10 Pro heeft daarentegen betere camera’s en een feller scherm. De telefoon krijgt – zoals we van Google gewend zijn – zeven jaar lang de nieuwste Android-updates, beveiligingspatches en Feature Drops.

De Pixel 10 Pro verschijnt met 128GB, 256GB, 512GB en 1TB aan opslagruimte. Daar betaal je respectievelijk 1099 euro, 1199 euro, 1329 euro en 1589 euro voor.

Pixel 10 Pro XL

Als je een fan bent van grotere smartphones, dan moet je bij de Google Pixel 10 Pro XL zijn. Het toestel is identiek aan de reguliere 10 Pro, maar heeft een fors 6,8 inch-scherm. Dat is fijn als je veel video’s kijkt of games speelt. De accu is met 5200 mAh ook groter en kan bovendien sneller opladen.

De Pixel 10 Pro XL heeft standaard 256GB opslagruimte en kost 1299 euro. Ga je voor het 512GB-model, dan ben je 1429 euro kwijt. De 1TB-versie kost maar liefst 1689 euro.