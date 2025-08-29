Telefoon inruilen voor de Google Pixel 10 (Pro): zo krijg je tot 925 euro korting

De Google Pixel 10-serie is onlangs gepresenteerd. Het zijn weer toffe upgrades ten opzichte van de voorgangers. Wist je dat je veel voordeel krijgt als je jouw oude telefoon inruilt, namelijk tot wel 925 euro!

Ruil je telefoon in en krijg tot 925 euro voordeel op de Pixel 10 (Pro)

Rond lanceringen is het vaak een goed idee om een nieuwe telefoon te kopen, want meestal zijn er goede inruildeals te vinden. Zo ook voor de gloednieuwe Google Pixel 10-serie. Die werd op 20 augustus gepresenteerd en nog tot en met 11 september zijn ze met een aantrekkelijke aanbieding in huis te halen.

Je krijgt momenteel bij zowel KPN als Vodafone en Belsimpel 200 euro extra inruilwaarde als je een oude telefoon inlevert voor de Pixel 10. Bij de Pixel 10 Pro (XL) is dat zelfs 250 euro. Dit bedrag komt bovenop de waarde die jouw telefoon nog waard is, dus dat maakt de Pixel 10 (Pro) wel heel voordelig! We zetten hieronder voor je op een rij waar je het beste de toestellen haalt om zo veel mogelijk uit je oude telefoon te halen.

Let op: we maken hieronder een voorbeeldberekening, zodat je een beeld krijgt wat je kan verwachten bij het inruilen van een oude telefoon. We gaan er hierbij vanuit dat het toestel in perfecte staat is. De prijzen die je ziet zijn dus volledig afhankelijk van het merk en model van het toestel dat je inlevert, maar ook de staat ervan.

Google Pixel 10: van 899 euro voor 0 euro met inruil

De Google Pixel 10 is de instapper van de serie. Het is een compact en krachtig toestel. Hij heeft dezelfde Tensor G5-chip als de Pro-toestellen en heeft een formaat van 6,3 inch. Nieuw dit jaar is Pixelsnap, waarmee je jouw draadloze powerbank of wallet magnetisch achterop je toestel klikt. Eerder had je hier een MagSafe-hoesje voor nodig, maar nu is het dus in de telefoon verwerkt.

Google Pixel 10 met KPN: vanaf 95 euro

Deze telefoon heeft een adviesprijs van 899 euro, maar krijg je bij KPN al voor 576 euro. Zou je een Pixel 8 hebben om in te ruilen met 128GB die in zo goed als nieuwe staat is, dan krijg je daar bij KPN nog 185 euro voor. Tel je daar de 200 euro extra inruilwaarde bij op, dan betaal je uiteindelijk nog maar 191 euro voor je Pixel 10. Koop je hem bij Belsimpel met KPN-abonnement, dan haal je hem in huis vanaf 95 euro.

Google Pixel 10 met Vodafone: vanaf 119 euro

Ga je voor Vodafone? Dan krijg je voor dezelfde Pixel 8 nog 152 euro. Voor de Pixel 10 vraagt de provider 600 euro, dus inclusief extra inruilwaarde van 200 euro ben je voor je nieuwe smartphone 248 euro kwijt. Natuurlijk zijn deze bedragen afhankelijk van de telefoon die je inlevert en de staat daarvan, dus houd daar rekening mee. Bij Belsimpel heb je de Pixel 10 met Vodafone-abonnement al vanaf 119 euro.

Google Pixel 10 met Odido: vanaf 0 euro (en krijg zelfs 25 euro)

Wil je een abonnement van Odido, dan kan je het beste bij Belsimpel bestellen. Je krijgt korting op je aankoop bedrag en extra inruilwaarde. De webwinkel werkt met dezelfde partij als KPN, waardoor je ook hier 185 euro voor de Pixel 8 krijgt. De korting is dus 385 euro, terwijl de toestelkosten met het duurste Unlimited-abonnement maar 360 euro zijn. Je houdt dus ook nog eens 25 euro over!

Google Pixel 10 Pro: van 1099 euro voor 174 euro met inruil

Wil je liever een geavanceerde telefoon in een compact jasje, dan kies je voor de Pixel 10 Pro. Deze heeft dezelfde afmeting als de instapper: 6,3 inch. Bovendien is hij uitgerust met uitstekende camera’s, waaronder een periscopische telelens. De adviesprijs heeft Google gelegd op 1099 euro.

Google Pixel 10 Pro met Vodafone: vanaf 326 euro

Bij Vodafone kost ‘ie 768 euro, maar ruil je een telefoon in dan is hij voordeliger. Heb je bijvoorbeeld een Pixel 8 Pro met 128GB om in te ruilen, die in perfecte staat is, dan krijg je daar 192 euro voor. Bovendien krijg je, ongeacht de telefoon die je verkoopt, 250 euro extra inruilwaarde. Daardoor ben je voor de Pixel 10 Pro bij Vodafone maar 326 euro kwijt. Bestel je hem bij Belsimpel met Vodafone-abonnement, dan heb je hem in handen vanaf 333 euro.

Google Pixel 10 Pro met KPN: vanaf 294 euro

Heb je liever een abonnement van KPN, dan betaal je 744 euro in plaats van de adviesprijs van 1099 euro. Met inruil wordt dit zelfs 366 euro als je dezelfde Pixel 8 Pro inlevert. Hier krijg je er nog ongeveer 128 euro voor en je krijgt de inruilbonus van 250 euro. Bij Belsimpel met KPN-abonnement heb je hem al voor 294 euro.

Google Pixel 10 Pro met Odido: vanaf 174 euro

Mocht je een Odido-abonnement willen, dan is de extra inruilwaarde alleen beschikbaar bij Belsimpel. Hier betaal je voor de Pixel 10 Pro een prijs vanaf 552 euro (toestelprijs is afhankelijk van de bundel). Voor de Pixel 8 Pro in perfecte staat ontvang je nog 128 euro. Hierdoor kom je, inclusief extra inruilwaarde van 250 euro, op 174 euro uit.

Google Pixel 10 Pro XL: van 1299 euro voor 426 euro met inruil

Wil je ook het liefste een groot toestel, dan is de Pixel 10 Pro XL perfect voor jou. Deze heeft dezelfde specificaties als de reguliere Pixel 10 Pro met dezelfde uitstekende camera’s en krachtige chip, maar dan met een 6,8 inch-scherm. Daarnaast is de accu een stukje groter, zodat hij op een enkele lading langer meegaat.

Google Pixel 10 Pro XL met Vodafone: vanaf 522 euro

Hij heeft een adviesprijs van 1299 euro, maar in combinatie met een abonnement haal je hem goedkoper in huis. Zo kost hij bij Vodafone 1056 1080 euro. Heb je bijvoorbeeld een Pixel 8 Pro met 128GB in perfecte staat om in te leveren, dan krijg je daar nog 192 euro voor. Ook bij de Pixel 10 Pro XL krijg je 250 euro extra korting als je een telefoon inruilt, dus dan kom je op 614 euro uit. Bij Belsimpel is ‘ie met inruil van dezelfde telefoon en een onbeperkt-abonnement 522 euro.

Google Pixel 10 Pro XL met KPN: vanaf 486 euro

KPN vraagt voor de Pixel 10 Pro XL 1080 euro en met inruil van dezelfde Pixel 8 Pro is dit zelfs 702 euro. Voor de oude telefoon krijg je dus nog 128 euro plus de extra inruilwaarde van 250 euro zorgt voor een korting van 378 euro. Bij Belsimpel met KPN-abonnement ben je met inruil zelfs maar 486 euro kwijt.

Google Pixel 10 Pro XL met Odido: vanaf 426 euro

Voor een abonnement van Odido moet je bij Belsimpel zijn. Je betaalt voor het toestel met de grootste bundel 804 euro. Trek daar de waarde die je nog krijgt voor bijvoorbeeld de Pixel 8 Pro 128GB in perfecte staat (128 euro) en de extra inruilwaarde van 250 euro vanaf en je komt op 426 euro uit.

Telefoon inruilen bij een andere partij: dit zijn de opties

Het inruilen van je telefoon is een populair onderwerp met oog op duurzaamheid. Daardoor wordt het op heel veel plekken aangeboden. Hoewel je alleen bij KPN, Vodafone en Belsimpel extra inruilwaarde krijgt, kan het ook bij Verkopen.nl, Bol, Mobiel.nl en nog veel meer. Het grootste voordeel haal je tot en met 11 september door je bestelling te plaatsen bij KPN, Vodafone of Belsimpel, maar daarna worden deze partijen ook interessant.