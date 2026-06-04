Gratis Nintendo Switch 2 of PlayStation 5: alleen dit weekend

Nieuwe klanten die een tweejarig internet- en tv-pakket afsluiten, ontvangen naar keuze een gratis Nintendo Switch 2 of PlayStation 5 Digital Edition als welkomstcadeau. De actie loopt alleen dit weekend.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gratis gamingconsole: Nintendo Switch 2 of PS5

Wie toch al van plan was om over te stappen van internetprovider, kan dat op dit moment combineren met een waardevol extraatje. Nieuwe klanten die bij Ziggo een tweejarig internet- en tv-pakket afsluiten, kiezen gratis een Nintendo Switch 2 ter waarde van 489 euro, een PlayStation 5 Digital Edition met een adviesprijs van 600 euro of een Samsung tv van 699 euro.

Let op: de actie geldt uitsluitend voor nieuwe klanten, loopt tot en met maandag 8 juni 2026 en is geldig zolang de voorraad strekt. Wie interesse heeft, kan beter niet te lang wachten.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Geen console? Dan 50 procent korting op je maandbedrag

Heb je al een Nintendo Switch 2 of PlayStation 5 in huis, geen nieuwe tv nodig, of simpelweg geen interesse in gaming? Dan is er een derde keuze: 50 procent korting op het maandbedrag gedurende de eerste 12 maanden, ongeacht welk pakket je kiest. Daarmee bespaar je gedurende het eerste jaar flink op je vaste lasten.

Welke optie financieel het aantrekkelijkst uitpakt, hangt af van het pakket dat je kiest en of je daadwerkelijk gebruik zou maken van een nieuwe console. Een gratis spelcomputer klinkt indrukwekkend, maar als je het apparaat toch niet veel zou gebruiken, is de kortingsoptie mogelijk verstandiger.

Zes maanden gratis streamen inbegrepen

Naast de welkomstactie zijn er meer voordelen voor wie kiest voor een internet- en tv-pakket. Nieuwe klanten ontvangen zes maanden lang gratis toegang tot een streamingdienst naar keuze, waaronder Disney+, HBO Max en Videoland. Standaard is ook Ziggo Sport inbegrepen, waarmee je toegang hebt tot veel buitenlands voetbal.

Voor wie toch al van plan was één van deze streamingdiensten te nemen, is dit een fijne extra besparing. Zes maanden gratis toegang vergroot de totale waarde van de deal aanzienlijk.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Vier pakketten op basis van je gebruik

Er zijn vier internetpakketten beschikbaar, zodat je een pakket kiest die bij je gebruik past:

Wifi Start (tot 100 Mbit/s) : geschikt voor licht gebruik zoals e-mailen en browsen, ideaal voor kleine huishoudens of studenten.

: geschikt voor licht gebruik zoals e-mailen en browsen, ideaal voor kleine huishoudens of studenten. Wifi Middel (tot 400 Mbit/s) : goed voor streamen op meerdere apparaten tegelijk, passend bij gezinnen tot ongeveer 4 personen.

: goed voor streamen op meerdere apparaten tegelijk, passend bij gezinnen tot ongeveer 4 personen. Wifi Groot (tot 1000 Mbit/s) : voor grotere huishoudens die tegelijk streamen, gamen of thuiswerken.

: voor grotere huishoudens die tegelijk streamen, gamen of thuiswerken. Wifi Extra Groot (tot 2000 Mbit/s): voor wie maximale snelheid wil, bijvoorbeeld vanwege meerdere smart home-apparaten of zwaar dataverbruik.

De meeste huishoudens komen goed uit met het Wifi Middel- of Wifi Groot-pakket. Het duurste pakket is alleen zinvol bij extreem intensief gebruik, zoals meerdere personen die tegelijk in 4K streamen of grote bestanden uploaden.

Liever Odido: ook gratis Nintendo Switch 2

Heb je momenteel Ziggo of wil je gewoon een andere provider? Dan is er nog een mogelijkheid om de Nintendo Switch 2 voor niks te scoren. Je sluit in dat geval een internet en tv-abonnement af via Mobiel.nl, waar je kiest voor Odido. Hier kan je ook als welkomscadeau deze gamingconsole kiezen.