Test deze plug-in thuisbatterij en P1-meter van Zendure t.w.v. 1089 euro (en houd hem daarna zelf)

Heb jij zonnepanelen op je dak en twijfel je nog of een thuisbatterij voor jou een slimme aankoop is? Samen met Zendure organiseert Android Planet een testpanel, dus dit is je kans om erachter te komen. En ook leuk: na het testen mag je hem houden.

Winactie: test de Zendure SolarFlow 2400 AC+

In samenwerking met Zendure zijn we op zoek naar drie lezers die een thuisbatterij willen testen. Het gaat om de SolarFlow 2400 AC+ met een waarde van 1089 euro. Dit is een plug&play-thuisbatterij, wat wil zeggen dat het een kwestie is van de stekker in het stopcontact steken en je kan aan de slag. Bovendien krijg je er een P1-meter bij van Zendure.

Ben je één van de drie gelukkigen, dan ga je een maand lang aan de slag met de thuisbatterij. Daarna schrijf je een uitgebreide review en na afloop mag je de SolarFlow 2400 AC+ houden. Goede deal, toch? Je hebt tot en met woensdag 10 juni 2026 de tijd om je in te schrijven.

Zendure SolarFlow 2400 AC+: thuisbatterij met stekker

Een thuisbatterij is een uitstekende oplossing voor iedereen die zonnepanelen heeft en straks getroffen wordt door het einde van de Salderingsregeling. Met de Zendure SolarFlow 2400 AC+ sla je jouw eigen opgewekte stroom op, zodat je de energie op een later moment kan gebruiken. Hierdoor word je minder afhankelijk van het stroomnet en is het mogelijk om honderden euro’s per jaar te besparen.

In de app zie je terug hoe veel stroom je per dag gebruikt. Tof is bovendien dat hij op basis van AI jouw energieverbruik efficiënt regelt. De SolarFlow 2400 AC+ weet zo precies de actuele stroomprijzen.

Je gebruikt daardoor je eigen energie als de prijzen hoog zijn. Wanneer de stroom goedkoop is, gebruik je wel vanuit het net. Handig om te weten is dat het gaat om een thuisbatterij van 2400 Watt en je kan hem door de IP65-certificering gewoon buiten plaatsen.

Zo doe je mee aan het testpanel van de Zendure-thuisbatterij

Zoals gezegd zijn we op zoek naar drie mensen die de Zendure SolarFlow 2400 AC+ willen testen. Het apparaat heeft een waarde van 1089 euro. Je hebt tot en met woensdag 10 juni de tijd om je aan te melden. Daarna selecteren we willekeurig de testpanelleden en krijg je zo snel mogelijk bericht.

Je ontvangt een uitgebreide briefing, zodat je precies weet wat je kan verwachten, waar je op moet letten en waar jouw review aan moet voldoen. Vervolgens heb je een maand de tijd om de SolarFlow uitgebreid te testen. Je ontdekt hoe eenvoudig de installatie is, hoeveel apparaten je van stroom voorziet met de thuisbatterij, hoe goed de AI-functies werken en natuurlijk nog veel meer.

Ook meedoen? Schrijf je dan snel in via onderstaand Google-formulier!

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