Zo scoor je tijdelijk gratis Storytel met onbeperkt luisterboeken en ebooks

Sanne Rosendaal
14 oktober 2025, 16:58
2 min leestijd
Met Storytel luister jij onbeperkt naar de mooiste verhalen en lees je verder met een ebook. Tijdelijk sluit je een abonnement op de dienst voor boekenliefhebbers wel heel voordelig af. We vertellen je alles over de Storytel-aanbieding.

Gratis Storytel Unlimited

Het is alweer herfst en wij als lezers zitten vaker met een ebook of luisterboek binnen. Eén van de populairste diensten hiervoor in Nederland is Storytel. Normaal is er een proefperiode van een week, maar speciaal om de herfst te vieren is het Unlimited-abonnement de eerste 45 dagen gratis. Normaal kost dit je 13,99 euro per maand.

Deze aanbieding is er tot en met 2 november en alleen geldig voor nieuwe gebruikers. Is de periode van 45 dagen voorbij, dan is het gewoon mogelijk om op te zeggen of voor een goedkoper abonnement te kiezen.

Scoor gratis Storytel

Onbeperkt luisterboeken en ebooks

De Storytel-aanbieding gaat dus om het Unlimited-abonnement, waarbij je zoveel als je wil luistert naar boeken. Heb je even tijd om rustig te gaan zitten voor een boek? Dan ga je verder in het ebook. Er zijn miljoenen verschillende verhalen om uit te kiezen.

Het is ook mogelijk om het luisterboek of ebook te downloaden naar je apparaat in de app. Handig voor de momenten dat je geen toegang hebt tot internet, maar wel middenin een boek zit. Bijvoorbeeld in het vliegtuig.

Sluit Storytel Unlimited af

Het aanbod van Storytel

Storytel heeft een erg groot aanbod aan boeken met meer dan één miljoen opties om uit te kiezen. Lees de nieuwste en populairste boeken in het genre dat jij leuk vindt. Van thrillers tot non-fictie en kinderboeken: er is voor ieder wat wils.

Lees bijvoorbeeld de roman Het Laatste Lied van de overleden Lucinda Riley, auteur van De Zeven Zussen-reeks. Hierin ga je op reis naar Ierland en Londen met Sorcha, die Con leert kennen. Hij breekt door met zijn nieuwe rockband, maar roem heeft ook een keerzijde. Twintig jaar later komt de band weer bijeen, maar Con is dan al tien jaar vermist.

Het Laatste Lied staat exclusief op Storytel. Of luister naar de Harry Potter boeken of ga voor een spannende thriller van Freida McFadden! Binnenkort verschijnt de verfilming van haar boek De Hulp op het grote doek.

Bekijk het aanbod van Storytel

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van Android Planet zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan Android Planet een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

