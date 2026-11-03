Met deze vroege Black Friday-deals bij Bol bespaar je nu al fors op al je inkopen

Bol trapt Black Friday nu al af met flinke prijsverlagingen op uiteenlopende artikelen voor in en om het huis. Het is de uitgelezen kans om de eerste cadeaus en handige upgrades voor scherpe prijzen in huis te halen.

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Black Friday is nu al losgebarsten bij Bol

Bol is er vroeg bij met Black Friday en trapt het kortingsspektakel nu al af met verschillende prijsverlagingen. In het assortiment vind je kortingen die oplopen van 10 tot maar liefst 80 procent, of acties waarbij je een tweede product gratis krijgt.

Nu Sinterklaas en Kerst voor de deur staan, is dit het perfecte moment om alvast slim je inkopen te doen. Het bespaart je een hoop stress en gehaast tussen alle drukke familieverplichtingen door, zodat je straks op tijd alles in huis hebt.

We zijn alvast door het aanbod gegaan en hebben een selectie gemaakt van de interessantste techdeals. Deze apparaten vallen op door de scherpe prijs-kwaliteitverhouding en zijn bij ons direct in het winkelwagentje beland.

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High-end Galaxy-prestaties voor een zachtere prijs

De Samsung Galaxy S26 FE is nu flink in prijs gedaald. Je kunt dit toestel los aanschaffen voor 499 euro, terwijl de gemiddelde adviesprijs op 799 euro ligt. Je kunt de FE-versie zien als de toegankelijkere variant van de reguliere S26-serie.

De smartphone is een stukje goedkoper, maar lijkt in veel opzichten op de duurdere S26. Hij is lekker vlot en heeft een prima accuduur. Zoek je echter de allerbeste prestaties en de scherpste, dan kun je beter de duurdere vlaggenschepen overwegen.

Het 6,7 inch-scherm levert met een ververssnelheid van 120Hz en een hoge piekhelderheid scherpe en vloeiende beelden. Onder de motorkap zorgt de processor voor prima prestaties.

Maak je foto’s, dan ondersteunt de camera je beelden met automatische beeldbewerking en een functie om waterpas te filmen. Om hier de dag probleemloos mee door te komen, beschikt de smartphone over een 4900 mAh-batterij. Die is na 30 minuten weer voor 70 procent opgeladen.

Topgeluid en ultieme rust voor onderweg

Heb je een nieuwe koptelefoon of draadloze oortjes nodig? Dan is er een groot assortiment aan afgeprijsde audioproducten te vinden. Waaronder de JBL Tour One M3 Tx, een draadloze over-ear-koptelefoon met actieve ruisonderdrukking en een slimme zenderadapter. Dit model is nu ruim anderhalf jaar op de markt en heeft een adviesprijs van 399,99 euro. Tijdens de actieperiode bij Bol schaf je hem aan voor 229 euro.

Dankzij de meegeleverde zenderadapter stream je eenvoudig geluid vanaf apparaten zonder bluetooth, zoals een scherm in het vliegtuig of een oudere laptop. De adaptieve ruisonderdrukking past zich automatisch aan je omgeving aan om storende geluiden te filteren, terwijl je met de omgevingsmodus zelf bepaalt hoeveel geluid je binnenlaat.

Onder de motorkap zorgen de luidsprekers voor diepe bastonen en een ruimtelijke geluidservaring. Telefoongesprekken verlopen via het systeem met meerdere microfoons. De batterijduur van maximaal 70 uur zorgt er tot slot voor dat je meerdere reisdagen doorkomt zonder op te laden.

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Geef je auto simpel een slimme cockpit-upgrade

Je kunt je auto eenvoudig voorzien van een update met de afgeprijsde auto-elektronica. Zo zijn er verschillende draadloze dongles in de aanbieding. Heb je al wel een ingebouwd CarPlay- of Android Auto-systeem maar moet je jouw telefoon nog steeds met een kabeltje verbinden? Dan prik je een kleine dongle in de usb-poort van je auto, waarna je smartphone voortaan automatisch en volledig draadloos verbinding maakt zodra je instapt.

Daarnaast zijn er in het assortiment verschillende dashcams te vinden waarmee je de weg en het verkeer filmt. Dashcams worden gebruikt om bij onverwachte verkeerssituaties en schademeldingen de beelden via je telefoon terug te kijken.

Beschikt jouw wagen nog helemaal niet over een ingebouwd scherm, dan bieden losse CarPlay-schermen uitkomst. Dit zijn vrijstaande displays die je eenvoudig op je dashboard of voorruit monteert met een zuignap en van stroom voorziet via de 12V-aansluiting.

Via bluetooth maak je verbinding met je telefoon, waarna je navigatiekaarten, Spotify en inkomende oproepen overzichtelijk op een groot touchscreen bedient. Het geluid stuur je vervolgens via een aux-kabel of een ingebouwde fm-zender rechtstreeks naar je bestaande autoradio.