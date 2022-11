Motorola Moto G72 met 108 megapixel-camera nu te koop voor 299 euro

Vanaf nu is de Motorola Moto G72 te koop in Nederland. De nieuwste smartphone van de fabrikant heeft een grote accu, oled-scherm en 108 megapixel-camera.

Motorola Moto G72 kopen in Nederland

Motorola kondigde de Moto G72 iets minder dan een maand geleden aan en zei toen dat de telefoon ‘medio november’ in de winkels zou liggen. De release van de smartphone vindt echter iets eerder plaats, want bij webwinkel Belsimpel is ‘ie al leverbaar. De Moto G72 heeft een adviesprijs van 299 euro.

Je kan de telefoon los kopen, maar ook combineren met een abonnement. Dan betaal je het toestel maandelijks af. De Moto G72 heeft standaard een zwarte kleur, maar is ook in het wit en blauw verkrijgbaar. Dan moet je de telefoon wel via de officiële Motorola-website bestellen.

Dit moet je weten over de Moto G72

Vooral opvallend aan de Motorola Moto G72 is de 108 megapixel-hoofdcamera achterop. De camera heeft een extra hoge resolutie en combineert pixels om tot mooiere foto’s te komen. In de camera-app is echter ook een optie aanwezig om kiekjes in de volledige 108 megapixels te maken.

Daarnaast beschikt de Moto G72 over een simpelere 8 megapixel-groothoeklens voor ‘uitgezoomde’ foto’s, waardoor je meer op beeld vastlegt. Verder is er een 2 megapixel-macrocamera voor close-ups en 16 megapixel-frontcamera voor selfies. De frontcamera zit in een klein gat in het scherm.

Over het scherm gesproken: dit meet 6,55 inch en heeft een resolutie van 2460 bij 1080 pixels. Fijn is dat het een oled-display is, waardoor kleuren erg helder ogen en zwart ook echt zwart is. De ververssnelheid ligt op 120Hz en daardoor zijn animaties heel vloeiend. In de praktijk voelt de Moto G72 hierdoor sneller aan.

Onder de motorkap zit een MediaTek Helio G99-processor. Deze chip is geen snelheidsmonster en kan ook niet overweg met 5G-internet. Wel krijg je een ruime hoeveelheid werkgeheugen (8GB) en 128GB aan opslagruimte. De accu is 5000 mAh groot en kan snelladen met 30 Watt. De Moto G72 draait op Android 12 en krijgt nog een update naar Android 13. Verder belooft Motorola het toestel drie jaar lang van beveiligingspatches te voorzien.

