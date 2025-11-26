Samsung Galaxy S25 nu met Galaxy Tab A11 cadeau!

Bekijk actie

Deze Nintendo Switch 2 Black Friday-actie geeft je Mario Kart: World (bijna) gratis

Sanne Rosendaal
Sanne Rosendaal
26 november 2025, 16:59
2 min leestijd
Deze Nintendo Switch 2 Black Friday-actie geeft je Mario Kart: World (bijna) gratis

Ook de Nintendo Switch 2 is tijdens Black Friday in de aanbieding. Tijdelijk krijg je Mario Kart: World zo goed als gratis bij de gamingconsole. Check hier waar je de deal scoort.

Lees verder na de advertentie.

Nintendo Switch 2 met Mario Kart: World

De Nintendo Switch 2 is niet vaak in de aanbieding, maar bij Bol is nu een mooie deal te vinden. De populaire gamingconsole kost normaliter 469 euro, maar is tijdelijk een tientje goedkoper én je krijgt de game Mario Kart: World cadeau.

Deze bundel is bovendien maar een tientje duurder dan een losse Nintendo Switch 2, dus je krijgt de game er zo goed als gratis bij. De bundel kost overigens normaliter 509 euro, waardoor je sowieso 50 euro bespaart op de adviesprijs. Je checkt de aanbieding bij Bol via de knop hieronder. Wees er snel bij, want de deal geldt zolang de voorraad strekt.

Nintendo Switch 2 met Mario Kart World bij Bol

Nintendo Switch 2 met Mario Kart World bij Bol
Nintendo Switch 2

Over de Nintendo Switch 2

De Nintendo Switch 2 is sinds juni in Nederland verkrijgbaar. Het is de opvolger van de megapopulaire Switch, die al heel wat jaartjes meeging. Je kan de console aansluiten op je televisie en games op de ‘traditionele’ manier spelen, of je gebruikt ‘m in de handheldmodus. Ideaal voor onderweg, als je bijvoorbeeld in de trein of het vliegtuig zit.

De Nintendo Switch 2 introduceert een aantal verbeteringen ten opzichte van zijn voorganger. Zo zijn de controllers opnieuw ontworpen, waardoor je ze magnetisch aan de Switch 2 kan vastklikken. Je kan de Joy Con-2-controller bovendien als muis gebruiken.

Scoor de Nintendo Switch 2 met Mario Kart World

Scoor de Nintendo Switch 2 met Mario Kart World

Mis geen enkele Black Friday-deal

Powered by:
Partner 1
Partner 2
Partner 3
Partner 4
Partner 5

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van Android Planet zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan Android Planet een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

Bron afbeelding: Nintendo
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer

Bekijk ook

Volg de spannende ontknoping in de Formule 1 voor slechts 1,19 euro

Volg de spannende ontknoping in de Formule 1 voor slechts 1,19 euro

Vandaag 13:58

Dit is hoe je tijdens Black Friday een Samsung Galaxy Watch 7 cadeau krijgt bij de S25 Ultra (ADV)

Dit is hoe je tijdens Black Friday een Samsung Galaxy Watch 7 cadeau krijgt bij de S25 Ultra (ADV)

Vandaag 11:00

Sonos Era 100 scoor je tijdens Black Friday voor de laagste prijs ooit

Sonos Era 100 scoor je tijdens Black Friday voor de laagste prijs ooit

Gisteren 16:54

Gratis koptelefoons, hoge korting en meer: dit zijn de beste sim only-acties van Black Friday 2025

Gratis koptelefoons, hoge korting en meer: dit zijn de beste sim only-acties van Black Friday 2025

Gisteren 13:00

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Black Friday
Over ons Contact Adverteren