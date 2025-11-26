Deze Nintendo Switch 2 Black Friday-actie geeft je Mario Kart: World (bijna) gratis

Ook de Nintendo Switch 2 is tijdens Black Friday in de aanbieding. Tijdelijk krijg je Mario Kart: World zo goed als gratis bij de gamingconsole. Check hier waar je de deal scoort.

Nintendo Switch 2 met Mario Kart: World

De Nintendo Switch 2 is niet vaak in de aanbieding, maar bij Bol is nu een mooie deal te vinden. De populaire gamingconsole kost normaliter 469 euro, maar is tijdelijk een tientje goedkoper én je krijgt de game Mario Kart: World cadeau.

Deze bundel is bovendien maar een tientje duurder dan een losse Nintendo Switch 2, dus je krijgt de game er zo goed als gratis bij. De bundel kost overigens normaliter 509 euro, waardoor je sowieso 50 euro bespaart op de adviesprijs. Je checkt de aanbieding bij Bol via de knop hieronder. Wees er snel bij, want de deal geldt zolang de voorraad strekt.

Over de Nintendo Switch 2

De Nintendo Switch 2 is sinds juni in Nederland verkrijgbaar. Het is de opvolger van de megapopulaire Switch, die al heel wat jaartjes meeging. Je kan de console aansluiten op je televisie en games op de ‘traditionele’ manier spelen, of je gebruikt ‘m in de handheldmodus. Ideaal voor onderweg, als je bijvoorbeeld in de trein of het vliegtuig zit.

De Nintendo Switch 2 introduceert een aantal verbeteringen ten opzichte van zijn voorganger. Zo zijn de controllers opnieuw ontworpen, waardoor je ze magnetisch aan de Switch 2 kan vastklikken. Je kan de Joy Con-2-controller bovendien als muis gebruiken.

Mis geen enkele Black Friday-deal

