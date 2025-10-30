OnePlus 15 komt eraan: OnePlus 13 maar liefst 471 euro goedkoper

De OnePlus 13 is één van de populairste toestellen van dit moment. Je krijgt een razendsnelle smartphone met goede camera’s en een lang updatebeleid. Met de komst van de opvolger, is hij nu ook nog eens extra goedkoop in huis te halen.

OnePlus 15 is in aantocht: OnePlus 13 nu extra voordelig

Volgens geruchten komt er dit jaar geen OnePlus 14, maar een OnePlus 15. Dit heeft alles te maken met de Chinese cultuur, waar de vier een ongeluksgetal is. Dit nieuwe toestel wordt waarschijnlijk half november aangekondigd.

Dit betekent ook dat de voorganger, de OnePlus 13, na de presentatie van de 15 niet meer gemaakt wordt en voorraden slinken. We zien bijvoorbeeld dat ‘ie bij OnePlus zelf al niet meer in alle geheugencapaciteiten en kleuren beschikbaar is. Bovendien is hij daar met flinke korting in huis te halen, net als bij veel andere webwinkels.

De laagste prijs betaal je door de OnePlus 13 te bestellen in combinatie met een abonnement. Kies voor KPN bij Belsimpel en je hebt hem in handen vanaf 528 euro. Een los toestel kost je momenteel € 769,- bij Bol.com, terwijl de adviesprijs op 999 euro lag.

OnePlus 13 vanaf 528 euro i.c.m. unlimited van KPN

De meeste korting ontvang je door voor een onbeperkt internet-abonnement te kiezen van KPN bij Belsimpel. Je betaalt nu voor het toestel slechts 528 euro en je abonnement kost 37,50 euro. Dat is een besparing van 471 euro ten opzichte van een los toestel.

Heb je liever Odido? Dan moet je bij Belsimpel zijn, waar je hem in handen hebt vanaf 571 euro. Met een abonnement van Vodafone, is de OnePlus 13 het goedkoopst bij Belsimpel en betaal je 575 euro.

OnePlus 13 vanaf 633 euro i.c.m. 10GB

Nu snappen we dat je niet altijd onbeperkt internet nodig hebt. De meeste mensen kiezen dan ook voor een bundel met 10GB. Nu is het toestel iets duurder (633 euro), maar voor het abonnement betaal je slechts 8 euro per maand.

De OnePlus 13 is het toestel voor jou als…

Je kiest voor de OnePlus 13 als je een high-end smartphone wil met een krachtige chip en goede camera’s. Hij draait namelijk op de snelste processor van dit moment: de Snapdragon 8 Elite. Wat de camera’s betreft is ‘ie uitgerust met driemaal een 50 megapixel-lens, waaronder een groothoekcamera en een telelens om je onderwerp tot drie keer optisch dichterbij te halen.

Zoals de afgelopen jaren vaker het geval, werkt OnePlus weer samen met Hasselblad, die de kleurinstellingen van je foto’s regelt. Het scherm is trouwens flink met 6,82 inch, maar dat betekent ook een grote accu (die ook nog eens razendsnel oplaadt). Een leuke toevoeging verder is de alert slider, waarmee je met een fysiek schuifje bepaalt of je jouw geluid aan wil hebben of hem juist op trillen wil hebben.

Daarnaast is er veel AI te vinden op het toestel. In totaal belooft OnePlus tot zes jaar aan beveiligingspatches en vier Android-versies naar het toestel uit te brengen. Daarvan is dus al wel bijna een jaar om, waardoor je tot en met begin 2031 goed zit.

Vergelijk zelf de laagste prijzen

Wil je zeker weten dat je de allerbeste aanbieding te pakken hebt? Pak dan onze prijsvergelijker erbij. Deze hebben we zowel voor losse toestellen als in combinatie met abonnement. Geef met de filters jouw wensen aan, waarna je alleen het aanbod te zien krijgt dat bij jou past én de laagste prijs staat direct bovenaan.