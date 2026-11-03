Deze slimme stekkers ontdekken welke apparaten ongemerkt stroom verspillen

Een thuisbatterij is een slimme manier om meer uit je zonnepanelen te halen, maar zonder de juiste sturing schiet je er alsnog weinig mee op. Een P1-meter is een slimme toevoeging, die werkt als het slimme brein van je installatie.

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Waarom een P1-meter essentieel is bij een thuisbatterij

Een P1-meter is iets wat je in eerste instantie misschien niet direct veel zegt, maar het is een onmisbare schakel wanneer je overweegt een thuisbatterij aan te schaffen. Voordat je een batterij koopt, brengt de meter nauwkeurig je totale energieverbruik en overschot in kaart. Zo weet je exact hoeveel stroom je huis binnenkomt (of verlaat) en voorkom je dat je een verkeerde of veel te grote batterij kiest.

Zodra de thuisbatterij eenmaal is geïnstalleerd, verandert diezelfde P1-meter in het slimme brein van het systeem. Hij leest in realtime de P1-poort van je slimme meter uit en weet op de seconde nauwkeurig wat er gebeurt.

De thuisbatterij kan hierdoor direct bijsturen door overtollige zonnestroom op te slaan zodra je teruglevert, of door stroom te ontladen wanneer je apparaten inschakelt. Kortom: hij helpt je eerst de juiste batterij te kiezen en stuurt deze daarna voor je aan.

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Verschillende merken en opties

Bij verschillende merken kun je terecht voor een P1-meter, elk met diverse mogelijkheden. Welke P1-meter het beste bij jou past, hangt af van een aantal factoren. Hieronder lichten we de verschillende opties voor je uit.

De P1-meter van HomeWizard is verkrijgbaar voor 24,95 euro en is hiermee de voordeligste optie. Je haalt een universele meter in huis die werkt met alle slimme meters. Hij geeft via de gratis app gedetailleerd inzicht in je stroom- en gasverbruik.

Daarnaast beschikt hij over een open api, waardoor je hem eenvoudig koppelt aan slimme apparaten of thuisautomatiseringssystemen zoals Home Assistant. Wil je extra functies zoals herkenning van sluipverbruik en een langere meetgeschiedenis, dan is er een optioneel abonnement voor 0,99 euro per maand.

De P1-meter van Zendure kost 99,99 euro en is primair ontwikkeld voor een naadloze samenwerking met het Zendure SolarFlow-ecosysteem, al kun je hem ook los gebruiken voor nauwkeurig energie-inzicht. Het grote voordeel van dit model is dat hij wordt geleverd met een losse bridge.

Hangen je meterkast en thuisbatterij ver van elkaar vandaan, of bevindt de meterkast zich in de kelder? Dan zorgt deze bridge voor een stabiele draadloze verbinding. Je hebt bij Zendure bovendien niet te maken met maandelijkse abonnementskosten.

Voor 49,90 euro biedt Anker een P1-meter aan voor de SOLIX-thuisbatterijen, zoals de Solarbank 2 en 3. Dit apparaatje heeft geen externe voeding nodig en wordt geleverd met een magnetische antenne van 1 meter.

Hierdoor kun je de antenne eenvoudig buiten een stalen of betonnen meterkast plaatsen voor een optimaal wifi-bereik. Alle gegevens en aansturingen lopen direct via de Anker-app.

Vergelijkend overzicht

Eigenschap HomeWizard P1 Meter Zendure Slimme Meter P1 Anker SOLIX P1 Meter Prijs 24,95 euro 99,99 euro 49,90 euro Beste keuze voor Universeel inzicht & open systemen Zendure-gebruikers & kelders met slecht bereik Anker SOLIX-gebruikers & gesloten meterkasten Bereik Standaard wifi Inclusief losse bridge Inclusief 1 meter magnetische antenne Abonnementskosten Optioneel (0,99 euro p/m) Geen Geen Koppeling met app HomeWizard Energy app Zendure app Anker app

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Welke P1-meter raden wij aan?

Welke P1-meter nu uiteindelijk voor jou de beste keuze is, hangt af van je situatie en specifieke wensen.

Als je al een thuisbatterij van Zendure of Anker SOLIX hebt staan of weet dat je er een van deze merken in huis gaat halen, raden we aan om ook de P1-meter van dat specifieke merk aan te schaffen. Dit zorgt bij beide opties voor de beste integratie en meest nauwkeurige sturing. Ook hebben beide P1-meters op hun eigen manier een slimme oplossing voor eventuele bereikproblemen.

Weet je nog niet welke keuze je in thuisbatterijen maakt of heb je een ander merk, dan is HomeWizard een uitstekende keuze. Deze heeft een scherpe instapprijs van 24,95 euro. Dankzij het universele karakter en het open ecosysteem kun je er later nog alle kanten mee op.