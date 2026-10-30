Action-paneelverwarming: je krijgt het warm van de prijs én het product

Nu de koudere maanden voor de deur staan, zoeken we massaal naar slimme manieren om het snel lekker warm te maken in huis. Action speelt daar op in met een betaalbare smarthome-gadget, waarmee je specifieke ruimtes in een handomdraai op temperatuur krijgt.

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Snel een warme kamer tijdens de koude maanden

Action laat ons deze herfst en opkomende winter niet koudjes bij zitten. Ze hebben in de webshop al interessante verwarmingsgadgets te koop, waaronder de LSC Smart Connect glazen paneelverwarming. Deze elektrische verwarming koop je voor 49,95 euro en is uitsluitend online verkrijgbaar.

Met een vermogen van 1500 watt is dit een geschikte gadget voor wie niet constant de centrale verwarming in het hele huis wil aanzetten. Je verwarmt er specifieke ruimtes, zoals de werkkamer, slaapkamer of woonkamer, snel en efficiënt mee op.

Slimme bediening en energiebesparende functies

De paneelverwarming is eenvoudig in te stellen op temperaturen van 5 tot 35 graden. Je regelt alles makkelijk via het led-display op het paneel zelf of via de LSC Smart Connect-app op je smartphone. In de app stel je eenvoudig een persoonlijk weekprogramma of een timer in, zodat de verwarming alleen aan staat wanneer dat echt nodig is.

Mocht je een keer buiten je vaste schema van huis gaan, dan pas je dit op afstand direct aan. Dankzij de ingebouwde openraamdetectie slaat het apparaat bovendien automatisch tijdelijk af wanneer er plotseling koude lucht binnenkomt. Zo voorkom je dat je onnodig staat te stoken.

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Strak design, flexibele montage en optimale veiligheid

Naast de praktische functies heeft de paneelverwarming een klassiek en modern ontwerp van antracietkleurig gehard glas, gecombineerd met aluminium en kunststof. Door de rustige kleur en het slanke profiel past hij in vrijwel elk interieur zonder op te vallen. De verwarming is flexibel te gebruiken. Je zet hem vrijstaand neer op de meegeleverde voetjes of monteert hem strak aan de wand met de inbegrepen montageset. Met een gewicht van 5,15 kilo en compacte afmetingen verplaats je hem bovendien gemakkelijk naar een andere ruimte.

Tijdens het gebruik hoef je je geen zorgen te maken over storende geluiden, want met een geluidsniveau van 42 dB is hij erg stil. Houd er wel rekening mee dat een elektrische paneelverwarming bij intensief gebruik op vol vermogen merkbaar invloed heeft op je stroomverbruik.

Tot slot is het apparaat uitgerust met oververhittingsbeveiliging, omvalbeveiliging en een kinderslot dat je gemakkelijk via de app inschakelt. Hierdoor haal je de verwarming zonder veiligheidszorgen in huis.