Wil je jouw huis slimmer maken zonder dat je nieuwe lampen hoeft aan te schaffen? Dan is de Philips Hue Smart Plug misschien een interessante oplossing.

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Maak je huis slimmer

Heb je thuis slimme verlichting, gordijnen die automatisch openen en een videodeurbel, maar baal je ervan dat sommige lampen nog niet ‘slim’ zijn?

Dan is de Philips Hue Smart Plug misschien iets voor jou. Deze slimme stekkers maken van je gewone lampen slimme verlichting. Zo ben je een stap dichter bij het slimmer maken van je hele huis. En dat voor maar 59,99 euro. Vergeet tijdens het afrekenen ook zeker niet de code BLACK26 in te vullen en je krijgt nog eens 10 euro korting.

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Een investering die geld bespaart

De Smart Plug van Philips Hue kan je veel geld besparen, omdat je niet alle lampen hoeft te vervangen door Philips Hue-lampen. Sluit je bestaande tafellamp, vloerlamp of andere geschikte verlichting aan op de slimme stekker en je kunt direct aan de slag.

Via de Hue-app schakel je de aangesloten lampen eenvoudig in en uit. Het is ook mogelijk om de stekkers op te nemen in verschillende automatiseringen.

Zo kun je bijvoorbeeld instellen dat de verlichting iedere avond automatisch aangaat, terwijl de gordijnen sluiten. De slimme stekkers nemen weinig ruimte in beslag en passen daardoor in vrijwel ieder stopcontact.

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Geen Hue Bridge nodig

Een ander groot voordeel van de Philips Hue Smart Plug is dat je niet direct een Hue Bridge nodig hebt. De stekker ondersteunt namelijk bluetooth, waardoor je ‘m rechtstreeks met de Philips Hue-app kunt bedienen.

Wil je meer mogelijkheden? Dan kun je de stekker wel verbinden met een Hue Bridge. Daarmee krijg je toegang tot uitgebreidere automatiseringen en kun je de aangesloten verlichting ook bedienen wanneer je niet thuis bent. Daarnaast is spraakbediening via Google Home en Alexa van Amazon mogelijk.

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Drie slimme stekkers voor verschillende ruimtes

Bij Amazon betaal je momenteel € 59,99 voor de Philips Hue Smart Plug 3-pack. Gebruik ook tijdens het afrekenen de code BLACK26 en je krijgt 10 euro extra korting. Daardoor komt het bedrag neer op ongeveer 17 euro per slimme stekker. Een voordelige manier om nog meer apparaten slim te maken.

Gebruik bijvoorbeeld één stekker voor een sfeerlamp in de woonkamer, een tweede voor de verlichting in de slaapkamer en de derde voor de kerstboom die bij sommigen van ons al opgetuigd staat.

Dus als je al een tijdje op zoek bent naar een manier om je huis slimmer te maken, dan is deze Philips Hue-deal bij Amazon zeker het overwegen waard.