De Google Pixel 11 Pro is nog maar een paar maanden op de markt, maar wordt deze week al opvallend scherp aangeboden. Zowel bij de bekende providers als bij grote webwinkels duikt de prijs omlaag, waardoor dit een interessant moment is om toe te slaan.

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De google pixel 11

De Google Pixel 11 Pro verscheen afgelopen augustus op de markt met een adviesprijs van 1199 euro. Door Black Friday deze week kun je het toestel nu voor een lagere prijs aanschaffen. Wil je hem los aanschaffen, dan kun je nu het beste terecht bij MediaMarkt voor € 874,-.

De laagste toestelprijs vind je uiteindelijk bij Odido. Hier ben je via Belsimpel nog 336 euro kwijt voor het toestel. Als je op zoek bent naar een bundel van 10GB, kun je het beste terecht bij Simyo via Belsimpel, waar je 600 euro voor het toestel betaalt. Daarnaast kun je deze week ook bij verschillende providers terecht voor gratis extra’s en een ontvang je inruilwaarde voor je oude telefoon, waardoor je op verschillende manieren kunt besparen.

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Ontvang een gratis Fitbit Air of kies voor extra toestelkorting

Kies je voor Odido, dan profiteer je van een extra voordeel in de vorm van een gratis Fitbit Air. Dit is een compacte fitnesstracker zonder scherm, die je dagelijkse activiteit bijhoudt zonder dat meldingen je op de pols afleiden. Ook krijg je bij Odido, maar ook bij KPN, inruilvoordeel. Lever je een Pixel 9 Pro in, dan ontvang je daarvoor 325 euro inruilwaarde. Tel daar de 150 euro extra bij op, en de totale korting loopt op tot 475 euro.

Bij Vodafone ontvang je nu een directe toestelkorting, waardoor je nog 744 euro voor het toestel betaalt. Als je al een abonnement van een van deze providers in huis hebt, kom je in aanmerking voor klantvoordeel. Zo kun je korting ontvangen op je maandbedrag of bijvoorbeeld extra’s krijgen zoals meer data of gratis streamingdiensten.

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De laagste toestelprijs bij webwinkels

Uiteindelijk ben je het voordeligst uit als je een telefoon in combinatie met een abonnement afsluit. Zo schaf je het toestel voor nog maar 336 euro aan als je voor Odido via Belsimpel kiest. Wil je voor een kleinere bundel van 10GB gaan, dan ben je ook het voordeligst uit bij Simyo via Belsimpel, waar je nog 600 euro voor het toestel betaalt.

Als je liever een abonnement bij Vodafone af wilt sluiten, dan ben je via Belsimpel nog 423 euro kwijt als je al klant bij Vodafone zelf bent, omdat je hierdoor extra voordeel krijgt waaronder een dubbele databundel en maandelijkse korting op je factuur. Ook KPN is via Belsimpel het voordeligst, want hier betaal je nog 576 euro voor het toestel. Hier ontvang je extra korting op je factuur en kun je kiezen voor een gratis streamingdienst zoals Netflix of ESPN Compleet.

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De Google Pixel 11 Pro als los toestel aanschaffen

Wil je de Google Pixel 11 Pro als los toestel kopen? Ook hier zijn er momenteel verschillende deals te vinden waardoor je dit toestel nu extra voordelig kunt aanschaffen.

Zakelijk de Google Pixel 11 Pro gebruiken

Als je een KvK-nummer hebt, kun je best wat voordeel krijgen bij de aanschaf van je abonnement. Het voordeel is dat je de btw kunt aftrekken, waardoor je dus 21 procent bespaart op de aanschaf van je toestel. Ook zijn de abonnementskosten vaak iets voordeliger, waardoor je in totaal minder kwijt bent voor je smartphone.

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Alles wat je moet weten over de Google Pixel 11 Pro

De Google Pixel 11 Pro is op dit moment een van de sterkste smartphones in zijn klasse. Vooral de camera’s zijn een van de grote troeven, waarbij de telelens optisch inzoomen tot vijf keer mogelijk maakt zonder kwaliteitsverlies. Dankzij diverse slimme functies bewerk je foto’s daarna eenvoudig naar wens, van het verwijderen of verplaatsen van objecten tot het aanpassen van de achtergrond naar een zonnige dag.

Een ander opvallend kenmerk is het compacte formaat. Met een 6,3 inch-scherm is de Pixel 11 Pro een van de kleinste vlaggenschepen die je momenteel kunt kopen. Dat maakt hem bij uitstek geschikt voor wie topfotografie en uitgebreide hardware wil combineren met een toestel dat prettig in de hand ligt

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