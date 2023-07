Samsung Galaxy A14 fors in prijs gedaald: dit zijn de beste deals

Zoek je een betaalbare smartphone die lang updates krijgt en redelijk vlot is? Dat komt goed uit, want de Samsung Galaxy A14 is momenteel fors in prijs gedaald. Wij zetten de beste deals voor je op een rijtje.

Alles over de Samsung Galaxy A14

Met de Galaxy A14 presenteerde Samsung begin dit jaar één van de goedkopere budgettelefoons voor 2023. Het toestel is uitgerust met een 90Hz-scherm met een grootte van 6,6 inch. Ook zien we voorop een 13 megapixel-selfiecamera. Op de achterkant zit een 50 megapixel-hoofdcamera, 2 megapixel-macrocamera en 2 megapixel-dieptesensor.

Het toestel beschikt over 64GB of 128GB aan opslag, afhankelijk van welke versie je kiest. Wil je dit uitbreiden? Dat kan met een micro-sd-geheugenkaartje. De Galaxy A14 ondersteunt daarnaast snelladen, maar dit gaat met slechts 15 Watt. Daardoor ben je alsnog veel tijd kwijt om de accu helemaal te vullen.

Wel erg fijn is dat de smartphone twee grote Android-updates krijgt: Android 14 en Android 15. De Galaxy A14 ontvangt bovendien vier jaar aan beveiligingspatches, waardoor het toestel beschermd is tegen hackers en andere digitale kwetsbaarheden.

De adviesprijs van de Samsung Galaxy A14 is 199 euro. Op dit moment schaf je de smartphone het voordeligste aan bij Amazon. Daar betaal je nu 137 euro voor het toestel. Dat is een besparing van 62 euro op de adviesprijs.

Samsung Galaxy A14 bij providers – tot 12,50 euro korting per maand



Je nieuwe smartphone combineren met een abonnement kan vaak veel voordeel opleveren. Daarbij maakt het niet uit welk abonnement je kiest: je betaalt evenveel voor de toestelprijs. Bel en internet je niet vaak en is een kleine bundel voldoende, dan is het zeker interessant om je abonnement direct bij de provider af te sluiten.

Op dit moment bespaar je het meeste wanneer je de Galaxy A14 los aanschaft. Heb je toch liever een abonnement bij je nieuwe smartphone? Dat kan natuurlijk ook! Je bespaart momenteel veel bij Ben; de losse toestelprijs is 168 euro. Bij Simyo en KPN betaal je voor het losse toestel 192 euro. Wanneer je klantvoordeel bij KPN hebt, dan kan het voordeel op jouw nieuwe abonnement oplopen tot wel 12,50 euro korting per maand.

De beste Galaxy A14-deals bij webshops – bespaar tot 136 euro



Je kan er natuurlijk ook voor kiezen om bij de provider zelf te bestellen. Je bespaart in dat geval wel minder op de losse toestelprijs. Daarnaast betaal je altijd evenveel voor het toestel, ongeacht de keuze van het abonnement.

Samsung Galaxy A14-abonnement van KPN bij Mobiel.nl – bespaar tot 136 euro

Bestel je het toestel in combinatie met een KPN-abonnement bij Mobiel.nl, dan bespaar je maar liefst 136 euro. Je betaalt alleen voor het abonnement en niets voor de Galaxy A14 zelf. Daarnaast ontvang je 7,50 euro korting op je mobiele abonnement en 5 euro korting op het entertainmentpakket als je internet thuis van KPN hebt.

Samsung Galaxy A14-abonnement van Vodafone bij GSMweb – bespaar tot 136 euro

Ben je in het bezit van internet van Ziggo? Dan ontvang je dubbel zoveel data, een extra tv-pakket en nog veel meer voordeel. Als je het toestel nu aanschaft bij GSMweb in combinatie met een Vodafone-abonnement, dan bespaar je tot 136 euro op de toestelprijs. De losse toestelprijs is dan nul euro en je betaalt alleen voor de abonnementskosten.

Samsung Galaxy A14-abonnement van T-Mobile bij Belsimpel – bespaar tot 117 euro



Bestel je de A14 in combinatie met een T-Mobile-abonnement bij Belsimpel, dan bespaar je tot 117 euro op de toestelkosten. Zijn er daarnaast meerdere mobiele abonnementen van T-Mobile of T-Mobile thuis geregistreerd op dit adres? Je krijgt 2,50 euro korting per maand, 2GB aan extra data en bovendien 10 euro korting op onbeperkt bellen/sms’en.

Samsung Galaxy A14-abonnement van Tele2 bij GSMweb – bespaar tot 100 euro

Ontvang tot 5GB extra data per maand en 5 euro korting op T-Mobile thuis wanneer je meerdere Tele2-abonnementen op jouw adres hebt staan. Schaf je de Galaxy S22 aan met een Tele2-abonnement via GSMweb, dan bespaar je tot 100 euro.

Samsung Galaxy A14-abonnement met Ben bij Belsimpel (bespaar tot 65 euro)

Met klantvoordeel van Ben ontvang je 1GB extra en 5 euro korting op internet voor T-Mobile thuis. Combineer de telefoon met een Ben-abonnement bij Belsimpel en je bespaart tot 65 euro.

Samsung Galaxy A14-abonnement van Simyo bij Mobiel.nl – bespaar tot 41 euro



Als je het toestel aanschaft bij Mobiel.nl met daarbij een Simyo-abonnement, dan bespaar je tot 41 euro. In het bezit van een internet thuis abonnement van KPN? Je ontvangt dubbel zoveel data en belminuten in je bundel.