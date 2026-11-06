Bij deze provider krijg je tijdens Black Friday gratis onbeperkt bellen (zolang je klant blijft)

De eerste mobiele providers zijn al gestart met hun tijdelijke aanbiedingen en ook hollandsnieuwe haakt daar dit jaar op in. Met een combinatie van gratis onbeperkt bellen én verlaagde tarieven valt er bij de provider tijdens deze Black Friday-periode flink wat voordeel te behalen.

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Dubbele Black Friday-actie bij hollandsnieuwe

Black Friday is officieel pas eind november, maar toch stappen de eerste mobiele providers nu al in met hun aanbiedingen. Een van deze telecomproviders is hollandsnieuwe, dat dit jaar uitpakt met een combinatiekorting op haar sim only-aanbiedingen. Wie nu een nieuw contract afsluit, profiteert namelijk van twee acties tegelijk. De provider geeft namelijk de gehele looptijd gratis onbeperkt bellen en sms’en cadeau. Zolang je abonnement doorloopt, kost deze extra optie je dus helemaal niets.

Daarbovenop is het maandbedrag voor alle databundels de eerste periode verlaagd naar 4,50 euro per maand. Dat maakt deze actie ideaal voor wie maandelijks lage abonnementskosten wil, maar ook nog veel belt. Je hoeft immers niks extra’s bij te betalen en ook geen ingewikkelde keuzes te maken voor een losse bel- of sms-bundel.

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De kosten en bundelopties bij 2-jarig contract

Als je het meeste uit deze Black Friday-actie wilt halen, kun je het beste kiezen voor een tweejarig contract. De reguliere bundelprijzen zijn bij deze looptijd lager dan wanneer je voor een eenjarig abonnement kiest. Door de actie betaal je het complete eerste jaar slechts 4,50 euro per maand en heb je geen extra kosten voor bellen en sms’en.

Wanneer je alle kortingen over de volledige contractperiode doorrekent, lopen de besparingen op. Aangezien alle databundels het eerste jaar even duur zijn, pakt de variant van 40GB in verhouding de hoogste korting. Wie minder verbruikt, kan uiteraard ook prima terecht bij de kleinere bundels van 5GB of 10GB.

De kosten en bundelopties bij een eenjarig contract

Wie liever wat meer flexibiliteit wil, kan ook kiezen voor een eenjarig contract. Het is daarbij wel goed om te weten dat het reguliere maandtarief net iets hoger ligt dan bij de optie van twee jaar. Ook geldt de actieprijs van 4,50 euro per maand hier gedurende de eerste zes maanden in plaats van een heel jaar.

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Extra voordelen en flexibiliteit bij hollandsnieuwe

Wanneer je kiest voor een overstap naar hollandsnieuwe, dan maak je gebruik van het 5G-netwerk van Vodafone. Handig: dankzij het ingebouwde en gratis kostenplafond hoef je nooit bang te zijn voor onverwachte buitenbundelkosten.

Bovendien biedt de provider extra flexibiliteit tijdens je contractperiode. Blijkt jouw dataverbruik in de praktijk toch hoger of lager te liggen dan verwacht, dan kun je de bundel maandelijks kosteloos omhoog of omlaag aanpassen. De tijdelijke Black Friday-actie is per direct beschikbaar via de website van hollandsnieuwe.