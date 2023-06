Sony Xperia 1 V nu te koop, met gratis koptelefoon van 349 euro

Het is vanaf nu mogelijk om de Sony Xperia 1 V te kopen in Nederland. Als je het (peperdure) toestel bestelt, krijg je tijdelijk een high-end draadloze koptelefoon cadeau.

Sony Xperia 1 V kopen in Nederland

De Sony Xperia 1 V is vanaf nu te koop. Webwinkel Belsimpel heeft de high-end smartphone op voorraad en kan ‘m direct leveren. De Xperia 1 V is met een adviesprijs van maar liefst 1399 euro één van de duurste Android-telefoons van dit moment. Zelfs de Samsung Galaxy S23 Ultra is inmiddels honderden euro’s goedkoper.

Ben je van desondanks van plan om de Xperia 1 V in huis te halen, dan kun je profiteren van een interessante actie. Je krijgt tijdelijk een Sony WH-1000XM5-koptelefoon cadeau, mits je op tijd bestelt. De WH-1000XM5 is een erg goede draadloze koptelefoon met een adviesprijs van 349 euro.

De actie geldt alleen als je de Xperia 1 V voor 1 juli bestelt. Heb je het toestel in huis, dan moet je je aankoop aanmelden bij deze actiepagina van Sony. Daar moet je vervolgens het IMEI-nummer van je nieuwe telefoon delen en de factuur uploaden. Als Sony de gegevens heeft gecontroleerd, wordt de WH-1000XM5 binnen 60 dagen naar je verzonden.

In de prijsvergelijker hierboven verzamelen we de beste prijzen voor de Sony Xperia 1 II. De Xperia 1 V is los te koop, maar het is natuurlijk ook mogelijk om de smartphone in combinatie met een abonnement in huis te halen.

Meer over de Xperia 1 V

De Sony Xperia 1 V heeft een langwerpig 6,5 inch-scherm met een hoge 4K-resolutie en ververssnelheid van 120Hz. Daardoor moeten beelden erg scherp en vloeiend ogen. Sony kiest voor een dunne rand aan de boven- en onderkant van het scherm, waardoor het display niet wordt onderbroken.

Onder de motorkap zit een Snapdragon 8 Gen 2-processor, de snelste mobiele chip voor Android-telefoons van dit moment. De processor is weer een stuk krachtiger dan de Snapdragon 8 Gen 1 die in de Xperia 1 IV van vorig jaar zit. Sony prikt hier 12GB aan werkgeheugen en 256GB opslag bij.

Sony heeft de camera’s flink verbeterd. De Xperia 1 V heeft een nieuwe 48 megapixel-hoofdcamera die meer licht opvangt. Ook is de nachtmodus aangepakt, waardoor de telefoon betere foto’s in het donker moet maken. Ook belangrijk is dat de Xperia 1 V minder warm wordt dan zijn voorgangers.

Android Planet publiceert binnenkort een uitgebreide review van de Sony Xperia 1 V. Houd ons in de gaten via de gratis Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Volg ons ook op Instagram, Twitter, Google Nieuws of Facebook.

