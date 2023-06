Sony Xperia 1 V review: verbeterd, maar nog steeds te duur

Vorig jaar stelde het peperdure vlaggenschip van Sony teleur, vooral omdat hij veel te warm werd. Heeft de Japanse fabrikant die problemen inmiddels opgelost? Je leest het in onze review van de Sony Xperia 1 V!

Dit is onze Sony Xperia 1 V review

We keken gek op toen de Sony Xperia 1 V werd bezorgd. Het toestel zit namelijk verpakt in een kleurloze doos van gerecyclede materialen. Daar komt geen gram plastic bij kijken. Het ziet er een beetje goedkoop uit, maar is natuurlijk wel goed voor het milieu. Dat er geen lader in de doos zit, kunnen we om diezelfde reden prima begrijpen. Sony levert echter ook geen usb-kabeltje meer mee en dat zorgt toch voor een karige eerste indruk.

De Xperia 1 V is immers geen goedkoop toestel. Met een adviesprijs van 1399 euro kost hij net zo veel als zijn geplaagde voorganger, de Xperia 1 IV. Die smartphone werd zo warm dat het de prestaties negatief beïnvloedde. Sony belooft dat die problemen bij zijn opvolger tot het verleden behoren. Of dat ook echt zo is, lees je in deze review van de Sony Xperia 1 V.

Onopvallend ontwerp is subtiel verbeterd

Aan de basis heeft Sony weinig veranderd. De Xperia 1 V is weer een smalle, langwerpige smartphone met relatief grote randen boven en onder het scherm. Daardoor is er geen gaatje nodig voor de 12 megapixel-selfiecamera en geniet je van ononderbroken beeld. Dat vinden we prettig, al zorgen die randen er wel voor dat het toestel erg lang is. De bovenste helft van het scherm is zelfs met grote handen lastig bereikbaar.

Wie beter kijkt, ziet dat Sony toch enkele aanpassingen heeft doorgevoerd. De achterkant, vervaardigd uit Gorilla Glass Victus, is van een fijne textuur voorzien. Daardoor houdt het toestel steviger vast dan zijn voorganger, al zou het materiaal van ons nog iets stroever mogen zijn. De zijkanten hebben een ribbelpatroon, wat ook voor extra grip zorgt.

Verder blijkt functie voor Sony nog altijd belangrijker dan vorm. De Xperia 1 V is een ingetogen toestel dat geen aandacht op zichzelf vestigt. Dat zien we ook aan de bescheiden camerastrook, waarin de drie lenzen zijn ondergebracht. Die is vrij klein en steekt niet al te ver uit de behuizing.

Deze smartphone ligt prettig in de hand, is stevig gebouwd en voorzien van een IP68-certificering. Dat betekent dat hij stofdicht is en 30 minuten onderdompeling in water van maximaal 1,5 meter diep moet overleven. Desondanks biedt hij nog steeds een koptelefoonaansluiting voor je bedrade headset. Die worden zeker op high-end telefoons steeds zeldzamer.

Hardware houdt het hoofd koel(er)

De Snapdragon 8 Gen 1-chip, die in de Sony Xperia 1 IV zat, was een behoorlijk heethoofd. Hij zorgde er samen met de matige hitte-afvoer voor dat dat toestel oncomfortabel warm werd. Daardoor was het niet prettig om hem lang vast te houden en moest de smartphone de prestaties soms terugschroeven.

Onacceptabel, vond Sony zelf gelukkig ook. Het koelsysteem is verbeterd en de Snapdragon 8 Gen 2 in deze smartphone wordt sowieso al minder heet. Hoewel we niet zouden beweren dat de Xperia V nooit warm wordt, heeft het geen invloed meer op de werking. De telefoon voelt daardoor erg snel aan. Zelfs voor de verwerking van foto’s heeft hij, in tegenstelling tot veel concurrenten, amper tijd nodig.

Tijdens onze reviewperiode bevroor het toestel wel tweemaal. Hij reageerde dan pas weer als we het scherm even uit- en weer inschakelden. Het lijkt te gaan om een softwareprobeem, dat Sony hopelijk met een update kan verhelpen.

Matige vingerafdrukscanner

De vingerafdrukscanner is helaas bijzonder matig. Het gaat om een exemplaar in de aan-uitknop aan de zijkant. Soms werkt hij prima en ontgrendelt het toestel direct, maar net zo vaak doet hij of zijn neus bloedt en gebeurt er niks. We hebben onze vingers nog eens opnieuw geregistreerd, wat helaas geen verschil maakte.

Een ander probleem is de vrij lage plaatsing van de knop. Daardoor bedek je hem soms door het toestel gewoon vast te houden. De scanner denkt in dat geval dat je de smartphone wil ontgrendelen en blokkeert omdat hij je afdruk niet herkent. Je moet dan 30 seconden wachten voor je het opnieuw kunt proberen. Erg onhandig allemaal. Hopelijk switcht Sony in de toekomst naar een scanner onder het scherm.

De stereospeakers klinken gelukkig wel erg goed en laten meer bass horen dan vorig jaar. Een klein, maar welkom pluspunt is het simkaartslot. Dat kun je gewoon met je nagels open pulken. Je hebt dus geen pinnetje nodig, dat je vast net als wij altijd kwijtraakt.

Smal scherm is niet voor iedereen

Hoewel het scherm van de Sony Xperia 1 V 6,5 inch groot is, lijkt hij een stuk kleiner. Dat komt natuurlijk door de lange beeldverhouding van 21 staat tot 9. Daardoor is het toestel behoorlijk smal en hou je hem gemakkelijk vast.

Naast die fijne grip heeft het lange scherm weinig voordelen. Ja, als je bioscoopfilms kijkt op je telefoon vullen ze het volledige display, maar hoe vaak doe je dat? Bij de meeste series zit je juist met flinke zwarte balken aan de zijkanten. Een ander nadeel is dat het display claustrofobisch aanvoelt. Vooral als je van een bredere smartphone komt, zien apps er een beetje priegelig uit. Ook het typen vergt enige oefening.

Zoals je mag verwachten, gaat het om een oled-scherm met een uitstekend contrast. Sony koos wederom voor een 4K-paneel. Dat is absoluut overkill, maar in de meeste gevallen schakelt het toestel automatisch naar een lagere resolutie. Alleen als je foto- of video-apps gebruikt, worden alle pixels benut.

Er zijn veel opties voor witbalans en hdr beschikbaar, zodat je het beeld volledig naar jouw smaak kunt afstellen. Dat is vooral interessant voor professionals, die de Xperia 1 V als externe monitor voor hun ‘echte’ camera kunnen inzetten.

De maximale helderheid is voldoende, maar het scherm kan zeker niet zo fel als dat van bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S23 Ultra. En hoewel je dankzij de hoge verversingssnelheid van 120Hz geniet van soepele beelden, zijn de instellingsmogelijkheden beperkt. Je kiest uit 120 of 60Hz. Het gaat dus niet om een adaptief scherm dat deze snelheid zelf optimaliseert.

Camera’s zijn vooral geschikt voor creatievelingen

Er zitten net als vorig jaar drie camera’s achterop deze Xperia. De telelens en groothoeklens lijken onveranderd, maar de hoofdcamera is volledig vernieuwd. Hij heeft een resolutie van 48 megapixel en de sensor is een stuk groter. Die laat meer licht binnen en moet voor minder ruis zorgen.

De camera-app is een geval apart. Waar de meeste fabrikanten hem zo simpel mogelijk maken, zit die van Sony tjokvol mogelijkheden en schuifjes om creatievelingen te behagen. Voor mensen die gewoon een snelle foto willen schieten, kan dat nogal overweldigend zijn. De Xperia 1 V lijkt op Sony’s professionele systeemcamera’s, maar dan in zakformaat.

Natuurlijk is er wel een automatische modus, maar je kunt indien gewenst werkelijk alles zelf instellen. Het lijkt ons een goed idee als Sony een tweede camera-app zou ontwikkelen voor consumenten. Eentje met minder duizelingwekkende opties en betere kunstmatige intelligentie. Zodat je kunt kiezen of je volledige controle wil over het eindresultaat of dat goeddeels aan de algoritmes laat.

Hoofdcamera

Over het algemeen zijn we erg te spreken over de foto’s van de nieuwe hoofdcamera. Ze zien er scherp, maar niet kunstmátig verscherpt uit. De kleuren zijn redelijk neutraal, wat in de meeste gevallen goed uitpakt. In de galerij hieronder zouden we alleen bij de meest rechtse foto iets verzadigdere tinten willen zien.

Bij foto’s met een groot contrast tussen lichte en donkere delen krijgt de camera het moeilijker. In de meest rechtse foto hieronder is het perron van de Rotterdamse metro een zwart gat, terwijl het blote oog nog behoorlijk wat details zag. Bovendien zien de kleuren buiten het station er erg kunstmatig uit.

Groothoeklens

De groothoeklens gebruikt een kleinere sensor en is met 16 millimeter ook niet zo héél erg wijd. De Xiaomi 13 Ultra heeft bijvoorbeeld een 12 millimeter-lens aan boord, waardoor je veel meer vastlegt.

Hoewel het om dezelfde camera gaat als vorig jaar heeft Sony de kwaliteit toch verbeterd. Vermoedelijk is dat met software gebeurd. Vooral de hoeken ogen een stukje scherper. Het verschil met de hoofdcamera merk je alleen als je gaat inzoomen.

Telelens

Vorig jaar debuteerde Sony een bijzondere telelens waarmee je écht optisch kunt inzoomen. Hij zit ook weer op de Xperia 1 V. Deze camera haalt het beeld tussen de 3,5 en 5,2x dichterbij. Dat blijft een knap stukje techniek, dat door andere fabrikanten nog niet is geëvenaard.

3.5x zoom 3.5x zoom 4.2x zoom

Er kleeft echter een stevig nadeel aan deze lens. Om het zoomen mogelijk te maken, moest de sensor klein zijn. Héél erg klein. De foto’s zijn dan ook beduidend minder goed dan die van de andere camera’s. De scherpte laat te wensen over, zeker als je 5,2x inzoomt, en de kiekjes missen contrast.

We blijven daarom achter met gemengde gevoelens. Het is mooi dat het kan, dat zoomen, maar de telecamera’s van andere merken presteren vaak een stuk beter. We durven zelfs te stellen dat deze optische zoom nauwelijks mooiere kiekjes oplevert dan digitale zoom.

3.5x zoom 5.2x zoom 5.2x zoom 5.2x zoom

Nacht- en portretmodus

De Sony Xperia 1 V heeft een nachtmodus die automatisch wordt ingeschakeld als de avond valt. Je kunt hem niet zelf forceren. Hij werkt het best als er nog voldoende lichtbronnen aanwezig zijn. In de middelste foto hieronder zie je dat de scène vrij donker blijft.

Op zich valt het te prijzen dat Sony avondfoto’s niet al te licht maakt. Daar staat helaas wel tegenover dat de kleuren te verzadigd zijn. Dat is opvallend, want gedurende de dag schiet de camera juist platen die erg naturel ogen.

De foto’s hierboven zijn gemaakt met de hoofdcamera. Hieronder zie je dezelfde scènes, maar dan door het oog van de groothoeklens. Het verschil in kwaliteit is nu overduidelijk. Ze zijn minder scherp en missen contrast.

Zoals gezegd heeft de telelens een heel kleine sensor. Dat zie je ‘s avonds nog veel beter. De foto’s zijn dan zo goed als onbruikbaar, zeker als je 5,2x inzoomt.

3.5x zoom 5.2x zoom 3.5x zoom 5.2x zoom

Tot slot is er een ‘bokeh-modus’ waarmee je de achtergrond kunt vervagen. Je kiest zelf hoeveel precies, maar het resultaat is in alle gevallen vrij onnatuurlijk. Ook sluipen er regelmatig foutjes in de scheiding van voor- en achtergrond.

Kale software, korte ondersteuning

De Xperia 1 V draait op een bijna pure versie van Android 13. Sony voegt wel een paar functies toe, zoals ‘Zijsensor’. Als je op dit balkje dubbelklikt, krijg je een menu’s met snelkoppelingen te zien die je zelf kunt bepalen. Het uiterlijk van de software lijkt verder echter sterk op hoe Google het bedoelt.

Sony’s updatebeleid is niet geweldig. De Xperia 1 V krijgt slechts twee grote Android-upgrades (naar Android 14 en 15) en drie jaar aan beveiligingspatches. Dat is erg karig voor een toestel van deze prijs. Samsung geeft zelf goedkopere smartphones vier grote nieuwe Android-versies en vijf jaar patches. We vinden het onacceptabel dat een smartphone van 1399 euro (!) maar drie jaar wordt ondersteund.

Accuduur is verbeterd

De Snapdragon 8 Gen 2-chip is niet alleen sneller dan zijn voorganger, maar ook zuiniger. Dat zagen we zeker af aan de batterijduur. Hoewel de accu met 5000 mAh net zo groot is als vorig jaar, gaat de Xperia V een stukje langer mee. Om hem binnen een dag leeg te trekken, zul je veel moeten filmen of gamen. Een realistischer scenario is dat je zo’n anderhalf tot twee dagen vooruit kunt, mits je een gemiddelde gebruiker bent.

De oplaadsnelheid bedraagt nog altijd 30 Watt. Dat is behoorlijk traag anno 2023. Volledig opladen duurt daardoor zo’n anderhalf uur. Na 30 minuten in het stopcontact zit een lege accu wel alweer voor de helft vol. Draadloos opladen is ook mogelijk, maar dat duurt (nog) iets langer.

Conclusie Sony Xperia 1 V review

De Sony Xperia 1 V is een betere smartphone dan zijn voorganger. Hij houdt het hoofd een stuk koeler en levert daardoor de prestaties die je van een high-end toestel mag verwachten. Ook het verfijnde ontwerp valt bij ons in de smaak, net als de langere accuduur.

Er blijft echter genoeg te wensen over. Voor 1399 euro wil je je niet ergeren aan een belabberde vingerafdrukscanner. Ook is het updatebeleid gezien die forse adviesprijs echt onder de maat. En de telelens, hoe indrukwekkend hij op papier ook klinkt, schiet gewoon erg matige foto’s.

We kunnen de Xperia 1 V eigenlijk alleen aanraden voor creatievelingen. De hoofdcamera is goed en biedt in combinatie met de uitgebreide app veel mogelijkheden. Het langwerpige scherm laat zich bovendien inzetten als monitor voor andere camera’s, al hebben wij voor dagelijks gebruik liever een wat breder display.

Sony Xperia 1 V kopen

Wil je de Sony Xperia 1 V na het lezen van deze review aanschaffen? Het losse toestel, met 12GB RAM en 256GB opslag, heeft een adviesprijs van 1399 euro. Je kiest uit de kleuren zwart, zilver en groen. De prijsvergelijker hieronder laat de beste deals zien. Natuurlijk kun je deze smartphone ook in combinatie met een abonnement kopen.