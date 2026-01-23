Asus, Sony, OnePlus: waarom hebben smartphonefabrikanten het moeilijk?

Asus stopt met het maken van smartphones en zowel Sony als OnePlus hebben het volgens geruchten erg moeilijk. Wat is er aan de hand? En welke smartphonefabrikanten kunnen nog meer in gevaar komen?

Waarom smartphonefabrikanten het moeilijk hebben

Eerder deze maand maakte Asus bekend dat het geen nieuwe smartphones meer zal maken. De Zenfone 12 Ultra en de op gamers gerichte ROG Phone 9 Pro krijgen dus geen opvolgers. Misschien haal je hier je schouders over op, want Asus was toch al nooit een erg grote speler.

LG, ooit wél een prominente naam, stopte jaren geleden echter ook al met het maken van smartphones. Geruchten dat Sony hetzelfde overweegt, doen al lange tijd de ronde. En recent lazen we het bericht, overigens direct ontkend door de CEO, dat ook de toekomst van OnePlus aan een zijden draadje hangt.

Feit is dat het niet goed gaat met OnePlus. De verkopen kelderden de laatste jaren en sommige geplande toestellen zijn geannuleerd. De OnePlus 16, als die er al komt, wordt mogelijk alleen in China verkocht.

OnePlus 15

Het lijkt vreemd. In Nederland heeft zo’n 95 procent van alle volwassenen een smartphone. De markt is dus enorm. Waarom hebben sommige fabrikanten het dan zo moeilijk? Er zijn drie belangrijke redenen.

1. Mensen zijn trouw aan wat ze kennen

Het is heel lastig om binnen een gevestigde markt een speler van belang te worden. Wie kijkt naar het marktaandeel van smartphonefabrikanten in Nederland, ziet een vrij ontluisterend beeld: dik 70 procent van alle verkochte modellen komt van Apple of Samsung. Daarna volgt Xiaomi met 8,2 procent. Alle overige merken moeten het doen met kruimels.

Je kunt moeilijk beweren dat Apple en Samsung altijd de meest innovatieve smartphones maken en ze dáárom zo’n hoog marktaandeel hebben. Sterker nog: we beklagen ons op Android Planet regelmatig over het gebrek aan vernieuwing bij Samsung, dat jaar na jaar dezelfde camera’s gebruikt en amper risico’s neemt.

Dat is blijkbaar ook niet nodig, want mensen zijn trouw aan wat ze kennen. Als ze tevreden waren met hun oude smartphone, is de kans groot dat voor hun nieuwe bij hetzelfde merk gaan shoppen. Daarnaast doen Samsung en zeker Apple er alles aan om je in hun ‘ecosysteem’ te trekken. Als je ook al een smartwatch, tablet en eventueel laptop van Samsung hebt, werkt een telefoon van de Koreanen daar natuurlijk fijn mee samen.

Dat werkt in het nadeel van nieuwkomers. Een smartphone ontwerpen kost veel geld. Als je er vervolgens te weinig van verkoopt, lijdt een bedrijf verlies. Dat kun je een paar jaar volhouden in de hoop marktaandeel op te bouwen, maar zelfs de zakken van rijke investeerders raken een keer leeg. Het lukt uitdagers voorlopig om amper om de hegemonie van Apple en Samsung te bedreigen.

2. Smartphones gaan langer mee dan ooit

Ooit was een smartphone na twee jaar zo traag als wat en smeekte je de winkel bij wijze van spreken om je een nieuwe te verkopen. Dat is allang niet meer zo. Chips, zeker die van high-end modellen, zijn tegenwoordig zo snel dat je telefoon na vijf jaar nog prima werkt. Aangezien ze vaak lekker stevig én waterdicht zijn, betekent een ongelukje ook niet langer einde verhaal voor je trouwe metgezel.

Daar komt bij dat fabrikanten hun updatebeleid enorm hebben verbeterd. De meeste beloven inmiddels zes of zeven jaar beveiligingspatches uit te rollen voor de populairste modellen. Je kunt ze dus heel lang zorgeloos gebruiken. Er is simpelweg minder reden om je smartphone snel te vervangen.

Sony Xperia 1 VI

3. Inflatie

Dat doen consumenten ook niet graag, want smartphones zijn erg duur. Door de toegenomen kosten van energie, werknemers, chips en recent ook werkgeheugen, hebben veel smartphonefabrikanten moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Dat geldt helemaal voor relatief kleine spelers, die minder onderdelen tegelijk inkopen en daardoor ook minder bulkkorting kunnen bedingen.

Grote spelers als Apple of Samsung kunnen het zich bovendien veroorloven om (tijdelijk) iets van marge in te leveren. Voor hun uitdagers is dat veel moeilijker, want dan komt de bodem van het spaarvarken snel in zicht. Maar de prijzen verhogen is ook lastig, want dat is voor kleine bedrijven vaak één van de weinige manieren waarop ze de interesse van consumenten kunnen opwekken.

Dat Sony het met een miniem marktaandeel al zolang volhoudt, komt natuurlijk door de successen van dat bedrijf op andere markten. Denk aan koptelefoons en televisies. Als het alleen smartphones zou maken, was de stekker er allang uitgetrokken.

Welke bedrijven kunnen ook in de problemen komen?

We kijken met enige zorg naar Nothing, een relatief jong bedrijf dat met eigenzinnige ontwerpen probeert de harten van consumenten te stelen. De Nothing Phone (3) werd niet erg goed ontvangen en was, in tegenstelling tot zijn voorgangers, bovendien ook niet erg scherp geprijsd. Het bedrijf is wel toe aan een echte verkoopklapper.

Nothing Phone (3)

Over Chinese smartphonefabrikanten als Xiaomi, Vivo en Oppo maken we ons veel minder druk. Die zie je in Nederland weliswaar relatief weinig, maar zijn in Azië erg groot. Het risico bestaat wel dat deze bedrijven zich uit de Europese markt terugtrekken als Samsung en co. aan hun marktaandeel blijven vreten.

Laten we hopen dat dat niet gebeurt. Een gezonde smartphonemarkt is een markt met veel verschillende spelers.

