Sony Xperia 1 V en Xperia 10 V gepresenteerd: specs, prijzen en release

Het is tijd voor twee nieuwe smartphones van Sony. Het bedrijf heeft de Xperia 1 V en Xperia 10 V uit de doeken gedaan. Lees hier alles over de toestellen.

Dit is de Sony Xperia 1 V

We hebben er een tijdje op moeten wachten, maar Sony heeft nieuwe smartphones gepresenteerd. Het nieuwe vlaggenschip is de Xperia 1 V, die logischerwijs de Xperia 1 IV van vorig jaar opvolgt. De smartphone is op verschillende onderdelen verbeterd, maar ook erg prijzig.

Aan het design is weinig veranderd. De Sony Xperia 1 V heeft opnieuw een langwerpig 6,5 inch-scherm met een hele hoge 4K-resolutie en ververssnelheid van 120Hz. Daardoor moeten beelden erg scherp en vloeiend ogen. Sony kiest opnieuw voor een dunne rand aan de boven- en onderkant van het scherm, en laat een cameragat dus achterwege.

Onder de motorkap zit een Snapdragon 8 Gen 2-processor, de snelste mobiele chip voor Android-telefoons van dit moment. De processor is weer een stuk krachtiger dan de Snapdragon 8 Gen 1 die in de Xperia 1 IV van vorig jaar zit. Sony prikt hier 12GB aan werkgeheugen en 256GB opslag bij.

Sony heeft optimalisaties doorgevoerd om ervoor te zorgen dat de Xperia 1 V niet te warm wordt. Zoals je in onze Sony Xperia 1 IV review kan lezen, werd deze smartphone behoorlijk warm als je ‘m gebruikte. Dat is volgens Sony bij de 1 V verleden tijd. Ook de camera zou nu minder stroom verbruiken.

De batterij van de Xperia 1 V heeft een capaciteit van 5000 mAh en kan snel opladen. Dat gaat met maximaal 30 Watt, net als bij zijn voorganger. Hierdoor vul je de helft van de telefoon in een half uur. In het doosje van zowel de Xperia 1 V als 10 V zitten geen oplader en usb-kabeltje. Die laat Sony uit milieu-overwegingen weg. Draadloos (omgekeerd) opladen is wel mogelijk bij de Xperia 1 V.

Focus op de camera’s

Sony zet met de Xperia 1 V vooral in op de camera’s. De smartphone heeft een nieuwe 48 megapixel-hoofdcamera gekregen, met een betere sensor die meer licht opvangt. Dat moet resulteren in betere foto’s als de lichtomstandigheden niet ideaal zijn. Volgens Sony is de sensor 1,7x groter dan bij de Xperia 1 IV van vorig jaar.

Ook is er een verbeterde nachtmodus aanwezig die helpt bij het fotograferen in het donker. Deze feature ontbrak bij voorgaande Xperia 1-telefoons. Het Sony-vlaggenschip gebruikt verder pixel binning om beeldpunten ‘samen te persen’, wat voor meer detail en minder ruis zorgt.

Daarnaast is de portretfunctie aangepakt, waardoor de Xperia 1 V mooiere foto’s met een scherpediepte-effect moet maken. Ook heeft de smartphone een 12 megapixel-groothoeklens voor ‘uitgezoomde foto’s en een variabele telelens. Dat laatste betekent dat je tussen verschillende zoomniveau’s kan schakelen om foto’s te maken.

Sony Xperia 10 V officieel onthuld

Sony presenteert daarnaast een goedkopere smartphone in de vorm van de Xperia 10 V. De smartphone lijkt behoorlijk op zijn voorganger – de Xperia 10 IV – en heeft bijvoorbeeld dezelfde Snapdragon 695-processor. Ook is er opnieuw 6GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte aanwezig.

Het toestel valt echter op door de lichte behuizing. De Xperia 10 V weegt slechts 159 gram, maar heeft wel een flinke 5000 mAh-accu aan boord. De telefoon is bovendien stof- en waterdicht door de IP68-certificatie en gebruikt een laagje Gorilla Glass Victus om te beschermen tegen krasjes en barsten.

Sony heeft het scherm verbeterd door het een stuk helderder te maken. Het display is volgens het bedrijf 1,5 keer feller en daardoor beter afleesbaar in direct zonlicht. Ook nieuw zijn de stereospeakers die voor beter geluid moeten zorgen en de Xperia 10 V heeft een nieuwe 48 megapixel-hoofdcamera. Die beschikt weer over optische beeldstabilisatie om bewegingsonscherpte tegen te gaan.

Door de grotere sensor vangt de camera meer licht op, waardoor foto’s die je in het donker maakt scherper zijn. Ook is er een 8 megapixel-groothoeklens aanwezig voor extra wijde plaatjes, en de Sony-telefoon heeft een 8 megapixel-telelens. Daarmee kun je 2x optisch inzoomen, oftewel: het beeld 2x dichterbij halen zonder dat er kwaliteit verloren gaat.

Release en prijzen

De Sony Xperia 1 V heeft een stevige adviesprijs van 1399 euro. Daarmee is bij verschijning net zo duur als zijn voorganger. De smartphone is eind juni in Europa beschikbaar, maar de precieze releasedatum in Nederland is nog onbekend.

De goedkopere Sony Xperia 10 V is vanaf medio juni in Europa verkrijgbaar en kost 449 euro. De telefoon verschijnt in vier kleuren: zwart, wit, groen en paars. De precieze releasedatum in Nederland is eveneens onduidelijk. We werken dit artikel bij zodra we meer informatie hebben.

