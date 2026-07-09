Raak je portemonnee nooit meer kwijt: deze bluetooth tracker past gewoon tussen je pasjes

De UGREEN FineTrack Slim G is een locatietracker in de vorm van een kaartje dat je moeiteloos in je pasjeshouder of portemonnee bewaart. Zo zie je altijd waar je portemonnee of pasjeshouder is én hij is tijdelijk in de aanbieding.

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UGREEN tracker voor in je pasjeshouder

Je kent het vast wel: je hebt haast en wil snel de deur uit, maar waar is je portemonnee of pasjeshouder gebleven? UGREEN heeft hier een handige oplossing voor: een bluetooth tracker in de vorm van een pasje. Door z’n formaat past ‘ie perfect in je portemonnee of pasjeshouder.

Hij is momenteel bij Amazon ook nog eens in de aanbieding. Je betaalt nu slechts 25,99 euro voor de tracker.

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UGREEN FineTrack Slim G: vind altijd snel je portemonnee

De UGREEN FineTrack Slim G is een locatietracker ontworpen om te verdwijnen tussen je pasjes. Met een dikte van 1,7 millimeter past het kaartje zonder moeite in vrijwel elke portemonnee of pasjeshouder. Je kunt het kaartje ook bevestigen aan andere eigendommen die je snel wil kunnen terugvinden, zoals een koffer of rugzak.

De tracker werkt via Google Find Hub. Na het koppelen in de app zie je de locatie van je eigendommen op de kaart en ontvang je precieze aanwijzingen om ze terug te vinden. Houd er rekening mee dat je hiervoor een Android-telefoon nodig hebt met minimaal Android 9.

Naast de compacte afmetingen biedt de FineTrack Slim G ook een IP68-certificering. Dat betekent dat het kaartje bestand is tegen water en stof, zodat natte omstandigheden geen problemen opleveren. Verder belooft UGREEN een batterijduur van maximaal vijf jaar, waardoor je de tracker jarenlang zonder zorgen kunt gebruiken.

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De adviesprijs van de UGREEN FineTrack Slim G bedraagt 29,99 euro. Tijdelijk ontvang je korting, waardoor je de tracker voor slechts 25,99 euro in huis haalt via Amazon. Voor wie regelmatig spullen kwijtraakt, is dit een praktische en langdurige oplossing voor een bijzonder toegankelijke prijs.