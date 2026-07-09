Waarom steeds meer mensen kiezen voor een fitnesstracker zonder scherm (en hoe jij er één kunt winnen) (ADV)

Google en Fitbit zetten met de nieuwe Fitbit Air een opvallende stap in de wereld van wearables. Geen scherm, geen meldingen en geen afleiding, maar juist volledige focus op je gezondheid. In dit artikel lees je wat het apparaat precies doet én hoe jij kans maakt om er eentje te winnen.

Doe mee en win een Fitbit Air (t.w.v. €99,99)

Ben je op zoek naar een slimme manier om meer inzicht te krijgen in je gezondheid, zonder continu afgeleid te worden door meldingen op je pols? Dan hebben we goed nieuws. Samen met Google geven we drie keer de nieuwe Fitbit Air weg. De schermloze fitnesstracker heeft een adviesprijs van €99,99 en jij maakt kans om er één te winnen.

De winactie loopt van 9 tot en met 20 juli. Meedoen kan eenvoudig via onze socialmediakanalen of via het deelnameformulier onderaan dit artikel.

Dit is waarom de Fitbit Air opvalt

Waar veel wearables steeds meer functies en grotere schermen krijgen, kiest de Fitbit Air juist voor een andere benadering. Deze tracker heeft geen display en is ontworpen om de hele dag ongemerkt te dragen. Je gezondheid staat centraal, zonder dat je voortdurend wordt afgeleid door meldingen of notificaties.

Het minimalistische ontwerp zorgt ervoor dat je meer in het moment leeft, terwijl de Fitbit Air op de achtergrond continu je belangrijkste gezondheidsgegevens verzamelt. Daarbij speelt de integratie met Google AI een belangrijke rol. In combinatie met Google Health Premium kan het apparaat gepersonaliseerde inzichten en gezondheidsadvies geven op basis van onder andere je activiteit, slaap en herstel.

Google laat daarnaast zien hoe AI ook in andere situaties ondersteuning kan bieden, bijvoorbeeld door foto’s van maaltijden te analyseren om voedingsinformatie vast te leggen of trainingsschema’s te digitaliseren. De beschikbaarheid van deze functies kan echter verschillen per regio en abonnement.

Doordat de Fitbit Air geen scherm heeft, verbruikt het apparaat aanzienlijk minder energie dan een traditionele smartwatch. Volgens Google zorgt dit voor een batterijduur tot wel acht dagen op één acculading, waardoor je minder vaak hoeft op te laden en je ook tijdens het slapen volledige gezondheidsdata blijft verzamelen.

Verder beschikt de Fitbit Air over verschillende sensoren voor onder meer hartslag, huidtemperatuur en het zuurstofgehalte in het bloed (SpO2). Daarnaast ondersteunt het apparaat koppelingen met externe gezondheidsdiensten, zodat gebruikers hun data overzichtelijk kunnen beheren binnen het bredere Google-ecosysteem.

Zo doe je mee aan de winactie

Samen met Google geven we drie keer een Fitbit Air ter waarde van €99,99 weg. Word jij één van de gelukkige winnaars? Dan kies je zelf de kleur van jouw nieuwe fitnesstracker.

Meedoen is heel eenvoudig:

Volg Google Nederland op Instagram (ja, we controleren dit echt);

Vul vervolgens het deelnameformulier onderaan dit artikel in;

Klaar! Je maakt direct kans op één van de drie Fitbit Air-trackers.

Meedoen kan van 9 tot en met 20 juli 2026. Na afloop van de actie kiezen we willekeurig drie winnaars, die persoonlijk bericht ontvangen.

Laden…