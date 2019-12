Is de auto je tweede huis? Dan ontkom je er bijna niet aan om een usb-autolader aan te schaffen. Wij hebben drie goede opties op een rij gezet, wat je budget ook is.



Usb-autoladers voor Android

Een usb-autolader is handig wanneer je vaak en lang in de auto zit, bijvoorbeeld voor je werk, of op vakantie. Je sluit het apparaatje aan op de sigarettenaansteker van je bolide, waarna je je telefoon (of bijvoorbeeld tablet) van stroom kunt voorzien. Hieronder hebben we drie goede Android-autoladers voor je uitgezocht.

1. Belkin autolader 2,1A

Belkin is één van de bekendste makers van smartphoneaccessoires, en terecht. De gadgets zijn namelijk van duurzaam materiaal, zien er stijlvol uit en zijn bovendien ook voordelig. Al deze kenmerken zijn van toepassing op deze autolader van Belkin.

Het apparaatje wordt inclusief usb-c-oplaadkabel van 1,8 meter geleverd, zodat je nooit in de knel komt. De autolader heeft een vermogen van 10,5 Watt, waardoor hij waarschijnlijk net zo snel stroom levert als je normale oplader.

→ Bestel Belkin autolader bij Bol.com (24,95 euro)

2. Anker PowerDrive

Met zijn vermogen van 39 Watt per usb-poort is dit de meest krachtige usb-autolader uit deze lijst. Je kunt hierdoor zowel je tablet als smartphone gelijktijdig binnen mum van tijd opladen. Helaas wordt er standaard geen kabel bijgeleverd.

Verder is de Anker PowerDrive subtiel vormgegeven, waardoor hij niet opvalt in het interieur van je auto. De autolader is gemaakt van duurzaam materiaal en gaat daarom wel eventjes mee. Ook is het apparaatje niet al te duur.

→ Bestel Anker Powerdrive bij Bol.com (21,99 euro)

3. Mmobiel universele autolader

Die vlieger gaat ook op voor de volgende lader. Zoek je een goedkope autolader zonder onnodige poespas? Dan moet je bij deze autolader van het relatief onbekende merk Mmobiel zijn. Deze heeft twee usb-poorten met beiden een vermogen van 12 Watt.

Hierdoor laadt je smartphone of tablet relatief snel op. Om de prijs te drukken, wordt geen kabel meegeleverd. Ook is bezuinigd op het materiaal, want de autolader is overduidelijk van plastic gemaakt. Wanneer dit je echter niet deert, is deze autolader een prima aankoop.

→ Bestel Mmobiel universele autolader bij Bol.com (7,89 euro)