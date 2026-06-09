Vodafone en Ziggo breiden klantvoordeel uit: dit verandert er voor klanten

Je ontving al klantvoordeel als je abonnementen van Vodafone en Ziggo combineerde, maar de providers hebben dit nu uitgebreid. Hierdoor loopt je voordeel op tot maar liefst 240 euro per jaar. We vertellen je er alles over.

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Nieuw bij VodafoneZiggo: tot 20 euro korting per maand

De nieuwe actie heet Vodafone & Ziggo One en is gericht op huishoudens die zowel internet als mobiel bij dezelfde partijen afnemen. Klanten die Ziggo Internet combineren met een Vodafone-mobiel op hetzelfde adres, ontvangen maandelijks 10 euro korting op hun Ziggo-internetabonnement én 10 euro korting op hun Vodafone-mobiel. Dat levert een totale besparing op van maximaal 240 euro per jaar.

De actie geldt voor nieuwe klanten én voor bestaande klanten die hun contract verlengen. De aanbieding is daarmee het meest interessant voor wie toch al van plan was om over te stappen of te verlengen. Bovendien krijg je momenteel een gratis Samsung tv of Bol-cadeaubon van 400 euro als je overstapt naar Ziggo.

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Zo werkt het nieuwe klantvoordeel

Hoeveel voordeel je precies krijgt, hangt af van je bundel en internetpakket. Hoe meer data en hoe hoger je snelheid, hoe meer korting je krijgt. Kies je bijvoorbeeld voor 30GB data van Vodafone en bij je Ziggo-abonnement voor 500 Mbit/s, dan krijg je in totaal 10 euro korting per maand.

Heb je meer dan één abonnement van Vodafone op je adres? Dan krijgt elk abonnement tot 10 euro korting per maand, waardoor je voordeel dus flink oploopt.

Ziggo vernieuwt zijn internetpakketten: gratis ESPN Compleet en hogere snelheden

Tegelijk met de introductie van de combinatie-actie heeft Ziggo ook zijn internetaanbod herzien. Het instappakket gaat van 100 naar 200 Mbit/s, wat een solide verbetering is voor lichtere gebruikers. Het voormalige 400 Mbit/s-pakket verdwijnt en maakt plaats voor een abonnement met 500 Mbit/s.

De snelste opties van 1 Gbit/s en 2 Gbit/s blijven gewoon beschikbaar. Daarnaast krijgen alle Ziggo-klanten per 1 juli standaard toegang tot ESPN Compleet, waar de Eredivisie-wedstrijden worden uitgezonden.

De keerzijde van de vernieuwing is dat de lagere pakketten in prijs zijn gestegen. De nieuwe tarieven gelden zowel voor nieuwe klanten als voor bestaande klanten die verlengen. Tof is ook dat je een gratis Samsung-tv krijgt als je overstapt naar Ziggo. Geen nieuwe televisie nodig? Dan kies je voor een Bol-cadeaubon van 400 euro of twaalf maanden lang 50 procent korting.

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Nog meer voordeel: Samsung Galaxy S26, Google Pixel 10 (Pro) en meer met korting

Daarnaast heeft Vodafone aantrekkelijke aanbiedingen lopen op zowel sim only als een abonnement met telefoon. Op je abonnement krijg je tijdelijk tot 2,50 euro korting en heb je dus ook een Ziggo-abonnement dan krijg je dus tot 12,50 korting.

Kies je er ook een telefoon bij, overweeg dan een toestel uit de Samsung S26-serie. Daar ontvang je tijdelijk een gratis Samsung Galaxy Tab A11 Plus bij. Verder is de Google Pixel 10 Pro bij Vodafone extra voordelig.