Nieuwe Zendure PowerHub combineert thuisbatterij met slim energiebeheer (ADV)

De salderingsregeling verdwijnt in 2027, dus het is slim om op zoek te gaan naar een manier om toch te verdienen aan je zelf-opgewekte stroom. Het slimste is een thuisbatterij. Zendure is een partij met één van de beste plug&play-thuisbatterijen. We vertellen je er alles over.

Zendure SolarFlow 2400 en PowerHub regelen je verbruik efficiënt

Voor wie zonnepanelen op zijn of haar dak heeft, zal het geen nieuws meer zijn: de Salderingsregeling stopt in 2027. Daardoor kan je jouw stroom nog wel terugleveren op het energienet, maar krijgt daar geen (of een hele lage) vergoeding voor. Daarom is het handig om op zoek te gaan naar een oplossing om alsnog te profiteren van je zonnepanelen.

Dat kan met een thuisbatterij, waarin je jouw stroom opslaat tot je het nodig hebt. Zendure tilt dit idee naar een hoger niveau. Van dit merk valt de SolarFlow 2400-serie het meeste op, maar gebruik je daarbij ook de gloednieuwe PowerHub, dan wordt het verbruik efficiënt geregeld. We vertellen je er hieronder alles over.

Dit maakt de SolarFlow 2400-serie anders dan andere thuisbatterijen

De SolarFlow 2400-serie bestaat uit drie verschillende batterijen: de 1600 AC+, 2400 AC+ en de 2400 AC Pro. Alle drie zijn plug-in accu’s, wat wil zeggen dat de installatie enorm simpel is. Het is een kwestie van de stekker in het stopcontact steken en je bent klaar. Daarna laadt hij op zonnige momenten vol en ontlaadt hij weer in de nacht of als de zon wat minder schijnt.

Hiervan is, zoals je misschien al verwacht, de SolarFlow 2400 Pro het krachtigste. Deze is vooral bedoeld voor mensen die meer uit hun zonnepanelen wil halen. Deze kan ook direct op je zonnepanelen aangesloten worden. Dit zorgt ervoor dat je efficiënter energie opwekt en heb je meer controle.

De 1600 AC+ en 2400 AC+ richten zich op de doelgroep van mensen die zonnepanelen hebben en daar een slimme thuisbatterij bij willen gebruiken. Het is daardoor de meest toegankelijke oplossing van Zendure. Het verschil tussen deze twee zit hem vooral in het vermogen. De 1600 AC+ kan 1,92 kWh aan en bij de 2400 AC+ is dat 2,4 kWh.

Ga slimmer om met je opgewekte zonne-energie

Op basis van AI leert de thuisbatterij precies wat jouw gewoontes zijn. Hij houdt vervolgens ook rekening met de actuele energieprijzen. Zijn de tarieven hoog, dan zorgen de SolarFlow 2400 AC en Pro ervoor dat je eigen stroom gebruikt wordt. Is stroom even niet zo duur, dan laadt hij zichzelf juist op en gebruik je stroom van het Nederlandse energienet.

Beide varianten kunnen overigens ook uitgebreid worden, zodat hij volledig aan jouw behoefte kan voldoen. In de handige app op jouw smartphone zie je terug wat je precies aan energie verbruikt en kan je nóg slimmer inspelen op wat er in jouw huis gebeurt.

Dit betaal je voor de SolarFlow-thuisbatterijen (en zo lang duurt het terugverdienen)

Je haalt de meest toegankelijke optie, de SolarFlow 1600 AC+, haal je in huis voor 789 euro en de SolarFlow 2400 AC+ kost je 1089 euro. De SolarFlow 2400 Pro heeft een prijs van 1339 euro. Maak je er direct een set van met uitbreidingsbatterijen, dan bespaar je flink.

Maar, ook geen onbelangrijke vraag: hoe lang duurt het terugverdienen? Zendure geeft aan dat je bij een jaarlijks verbruik van 2000 kWh je ongeveer 400 euro per jaar bespaart. Hierdoor kost het je iets meer dan vier jaar om de aanschaf van een SolarFlow 2400 AC+ met uitbreidingsbatterij terug te verdienen.

Zendure PowerHub stuurt je gehele stroomverbruik aan

De PowerHub is geen thuisbatterij, maar een slimme oplossing om je systeem aan te sturen vanuit een centrale plek. Niet alleen je zonnepanelen, maar ook je omvormers, laders en warmtepompen werken zo efficiënt met elkaar samen. Zelfs wanneer je internetverbinding instabiel is, werkt ‘ie gewoon door. Zo hoef je je geen enkele zorgen te maken dat je energiebeheer uitvalt.

Zonnepanelen tot 43 Kw, energieopslag tot 150 kWh en laadvermogens tot 22 kW sluit je aan op dit handige apparaat. Daarmee is het de uitstekende oplossing voor jou als je niet alleen een simpele thuisbatterij zoekt, maar volledig onafhankelijk wil worden van het energienet.