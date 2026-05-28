Normaal peperduur, nu gratis: hier krijg je een Philips Ambilight-tv cadeau

Tijd voor een nieuw internet en tv-abonnement? Let dan op, want momenteel krijg je een gratis Philips Ambilight-tv van 55 inch als je voor KPN kiest. We vertellen je er alles over.

Gratis Philips Ambilight tv van 649 euro bij KPN

Loopt jouw internetabonnement binnenkort af? Dan is het verstandig om rond te kijken voor goede aanbiedingen. Providers bieden vaak hoge kortingen of welkomstcadeaus om klanten naar zich toe te trekken. Momenteel scoor je bij KPN bijvoorbeeld een gratis Philips Ambilight televisie met een waarde van 649 euro.

Dit is een uitstekende tv met led-lichtjes op de achterkant. Welke kleur deze zijn, hangt af van wat er zich op het beeld afspeelt. Daardoor word je nog meer in de film of serie gezogen. Geen tv nodig? Dan heb je ook de mogelijkheid om voor korting te kiezen. Je betaalt in dat geval het eerste jaar 35 euro per maand, ongeacht het pakket dat je kiest.

Heb je trouwens ook een mobiel abonnement van KPN? Dan krijg je gratis Netflix of ESPN Compleet.

Dit zijn de prijzen die je betaalt

Bij KPN heb je de keuze uit vier internetsnelheden: 200 Mbit/s, 500 Mbit/s, 1 Gbit/s en 4 Gbit/s. Welke de slimme keuze voor jou is, hangt af van je gewoontes. Ben je alleen of heb je een klein gezin met slechts een aantal apparaten in huis die gebruikmaken van internet? Dan heb je genoeg aan het kleinste pakket.

Heb je een groter gezin, kies dan voor 500 Mbit/s. Als smart home-liefhebber of gamer is het verstandig om voor 1 Gbit/s of zelfs 4 Gbit/s te kiezen. We zetten de prijzen hieronder voor je op een rij. Overigens zijn dit de prijzen zonder een tv-pakket. Wil je dit erbij, dan betaal je 12,50 euro per maand extra. Kies je voor de korting in plaats van de gratis tv, dan is dit het eerste jaar gratis.

Sneller 200 (200 Mbit/s) Bij gratis Ambilight tv: 45 euro per maand Bij eerste 12 maanden voor 35 euro: gemiddeld 40 euro per maand (totale korting: 120 euro)

(200 Mbit/s) SuperFiber 500 (500 Mbit/s) Bij gratis Ambilight-tv: 51 euro per maand Bij eerste 12 maanden voor 35 euro: gemiddeld 43 euro per maand (totale korting: 192 euro)

(500 Mbit/s) SuperFiber 1000 (1 Gbit/s) Bij gratis Ambilight-tv: 52,50 euro per maand Bij eerste 12 maanden voor 35 euro: gemiddeld 43,,75 euro per maand (totale korting: 210 euro)

(1 Gbit/s) SuperFiber 4000 (4 Gbit/s) Bij gratis Ambilight-tv: 70 euro per maand Bij eerste 12 maanden voor 35 euro: gemiddeld 52,50 euro per maand (totale korting: 420 euro)

Nog veel meer internet en tv-acties

Naast KPN zijn er genoeg andere providers voor internet en tv die goede acties bieden. Zo krijg je bij Ziggo een gratis Samsung-televisie van 699 euro of een Bol-cadeaubon. Of kies hier voor 12 maanden lang 50 procent korting. Bij Odido betaal je tijdelijk het eerste jaar slechts 20 euro en tegenwoordig kun je ook bij Hollandsnieuwe je internetabonnement afsluiten. Hier betaal je het eerste jaar slechts 1 euro per dag.