Beste smartphone voor senioren: eenvoudig en functioneel

Hoeven al die uitgebreide snufjes die tegenwoordig op elke smartphone zitten niet en moet het juist simpel? Als je wat ouder wordt, worden de kleine lettertjes ook steeds minder zichtbaar. Dit is de beste senioren smartphone.

De beste smartphone voor senioren

Laatste update: maandag 29 december 2025

Een seniorensmartphone is speciaal ingericht voor iedereen die gebruiksgemak waardeert. Vaak hebben ze een eenvoudige interface met grotere pictogrammen. Vaak beschikt zo’n toestel ook over handige functies waar ouderen baat bij hebben. Denk aan een hulpknop om snel iemand te bereiken bij een ongeluk.

Natuurlijk is zo’n seniorensmartphone niet alleen voor senioren. Slechtzienden en slechthorenden kunnen ook wat aan de handige speciale functies hebben. Dit zijn de beste smartphones voor senioren.

1. Senifone S1

Bovenaan dit lijstje noemen we de Senifone S1. Hij is niet te missen in dit lijstje met de beste seniorensmartphones, want hij is speciaal voor senioren ontworpen. Hij is voorzien van software met grote knoppen en is simpel in gebruik. Net als veel van de andere smartphones die we noemen is er een noodknop aanwezig.

Apps als WhatsApp en Facebook zijn makkelijk te installeren via een snelkoppeling die al op het toestel staat, zodat je hem direct in gebruik kan nemen. Op de achterkant vind je twee camera’s, zodat je ook hier en daar een fotootje maakt. Hij is te koop in twee geheugenvarianten vanaf 199,95 euro.

2. Maxcom MS601

Hij heeft het uiterlijk van een standaard smartphone, maar is flink eenvoudiger. De Maxcom MS601 is daardoor gebruiksvriendelijker en ideaal voor ouderen. Dankzij de fysieke knoppen onder het touchscreen is bediening makkelijker en met de noodknop achterop contacteer je snel noodnummers bij een ongeval.

Zo nu en dan een kiekje maken kan ook. Daarvoor zit een 8 megapixel-camera op de achterkant en videobellen is ook mogelijk dankzij de selfiecamera. Verder is de software volledig ontwikkeld om makkelijk en overzichtelijk te werken. De Maxcom MS601 is te verkrijgen bij Belsimpel voor 119 euro.

3. SeniorenTAB M

De SeniorenTAB M is gebaseerd op een smartphone van Motorola, maar dan met veel eenvoudigere software. Hij maakt gebruik van grote iconen en er wordt een duidelijke handleiding meegeleverd met grote letters. Swipen staat standaard uitgeschakeld, zodat je niet onverwacht op een onbekend scherm terechtkomt. Ook is het onmogelijk om per ongeluk apps te verwijderen.

Contact met naasten of zorgverleners is erg eenvoudig. Belangrijke apps als WhatsApp staan zelfs al voorgeïnstalleerd. Als je een andere app wil installeren, doe je dat via de Play Store. Kom je toch ergens niet uit? Het eerste jaar is contact met de helpdesk volledig gratis.

Maak van iedere smartphone een senioren smartphone

Heb jij een oudere telefoon thuis, of haal je liever een smartphone van een bekender merk in huis? Dan kun je deze ook instellen om hem gebruiksvriendelijker te maken voor senioren. In het onderstaande artikel geven we je daarvoor meerdere tips.