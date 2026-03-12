Vergelijking: is de Samsung Galaxy S26 Ultra veel beter dan de S23 Ultra?

Heb je een Samsung Galaxy S23 Ultra en vraag jij je af of die nieuwe Galaxy S26 Ultra iets voor jou is? Dit is er veranderd.

Hoelang doe je met een smartphone?

Wanneer één van je hobby’s tech is, dan zul je je bij elke nieuwe lancering van je favoriete smartphonemerk vast afvragen of het desbetreffende toestel iets voor jou is. Aangezien Samsung één van de populairste merken is in Nederland en net de S26-serie heeft gelanceerd, is niet gek om te bedenken dat er mensen rondlopen met dit dilemma.

Volgens de Consumentenbond wisselen Nederlanders ongeveer om de 2,5 jaar van smartphone. Dus als je 2,5 jaar geleden een S23 Ultra hebt gekocht, dan zou het zomaar kunnen dat je nu in de markt bent voor de S26 Ultra. We leggen de telefoons op een paar punten naast elkaar om te bepalen of de upgrade de moeite waard is.

Het scherm: privacydisplay en meer

Op de Samsung Galaxy S23 Ultra zit een 6,8 inch-amoled-scherm met een ververssnelheid van 120Hz en een piekhelderheid van 1750 nits. Op de S26 Ultra zit een 6,9 inch-amoled-scherm met een ververssnelheid van 120Hz en een piekhelderheid van 3000 nits. Daarnaast is de Samsung Galaxy S26 Ultra voorzien van een privacydisplay.

Als je de schermen dus naast elkaar houdt, dan krijg je op de S26 Ultra een iets groter scherm dat beter zichtbaar is in de felle zon. Daarnaast krijg je een extra privacyfunctie die voorkomt dat mensen op je scherm kunnen meelezen. Dat is een toffe en innovatieve feature.

Camera’s

Wie fotografie hoog in het vaandel heeft staan, zal de verschillen tussen de camera’s van de S23 Ultra en S26 Ultra wel merken. Hoewel de hoofdcamera in beide toestellen 200 megapixel is, laat die van de S26 Ultra meer licht binnen. Dit heeft onder andere een positief effect op de scherptediepte van je foto’s. Ook maak je hierdoor mooiere foto’s in het donker met minder ruis.

De grootste verschillen zitten in de groothoeklens en telelens. De groothoeklens op de S23 Ultra is 12 megapixel en op de S26 Ultra 50 megapixel. De telelens op de S23 Ultra is 10 megapixel, tegenover 50 megapixel op de S26 Ultra. Daarnaast ondersteunt de S26 Ultra ook veel meer AI-functies om je foto’s en video’s te verbeteren.

Batterij en laden

Eén van de redenen dat mensen na een tijdje upgraden naar een nieuwe smartphone is de levensduur van de accu. Wanneer de batterij nog maar 80 procent van zijn oorspronkelijke capaciteit heeft, is hij meestal aan vervanging toe. De goedkopere oplossing is je accu vervangen, maar veel mensen schaffen liever een nieuwe smartphone aan.

Dus als je 2,5 jaar geleden een S23 Ultra hebt gekocht, is je batterij waarschijnlijk aan vervanging toe. Zowel de S23 Ultra als de S26 Ultra hebben een accu met een capaciteit van 5000 mAh. Je gaat er qua batterijgrootte dus niet op vooruit, maar wel qua laadsnelheid.

De S23 Ultra kan tot 45 watt opladen en ondersteunt 15 watt draadloos opladen. De S26 Ultra laadt tot 60 watt en ondersteunt 25 watt draadloos laden.

Als we kijken naar de processors, dan is er in een paar jaar tijd veel veranderd. De Galaxy S23 Ultra heeft een Snapdragon 8 Gen 2-chip en de S26 Ultra heeft de Snapdragon 8 Elite Gen 5 onder de motorkap.

Volgens diverse benchmarks zou de laatstgenoemde processor bijna twee keer zo snel zijn als de processor in de S23 Ultra. Ook is de Snapdragon 8 Elite Gen 5 beter geoptimaliseerd voor gamen en diverse AI-taken.

Het updatebeleid is tussen de twee toestellen ook aangepast. Als je nu een Galaxy S26 Ultra koopt, dan ben je zeven jaar voorzien van OS-updates en zeven jaar van beveiligingsupdates. Dit houdt in dat je tot 2033 updates ontvangt. De S23 Ultra is ter vergelijking maar tot 2028 van updates voorzien.

Conclusie Samsung Galaxy S26 Ultra vs Galaxy S23 Ultra

Laten we vooropstellen dat als jouw Samsung Galaxy S23 Ultra nog prima werkt en je geen problemen ervaart, upgraden op dit moment weinig toegevoegde waarde heeft. De prijs van de Samsung Galaxy S26 Ultra is immers ook niet mals.