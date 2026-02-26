Samsung Galaxy S26 Ultra vs iPhone 17 Pro Max: 6 verschillen

Het zijn twee heel verschillende telefoons, maar ze behoren wel tot dezelfde high-end categorie: de Samsung Galaxy S26 Ultra vs de iPhone 17 Pro Max. In deze vergelijking zetten we ze tegenover elkaar. Welke past het beste bij jou?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy S26 Ultra vs iPhone 17 Pro Max

Je leest momenteel een artikel op Android Planet. Logisch dus dat we hier vooral over Android-telefoons schrijven. Toch werpen we af en toe graag een blik over de schutting. Dat is vooral logisch als Samsung nieuwe high-end smartphones lanceert, want dat zijn natuurlijke concurrenten van de duurste iPhones.

Daarom deze vergelijking: de nieuwe Samsung Galaxy S26 Ultra vs de iPhone 17 Pro Max. Dat is een waar titanengevecht tussen twee van de beste smartphones van dit moment. Welke past het beste bij jou?

Kies de Samsung als je… Kies de iPhone als je… Twee telelenzen wil De beste selfiecamera wil Een privacyscherm wil Een langere accuduur wil Een S Pen wil Betere waterbestendigheid wil Een Android-smartphone wil Liever iOS hebt

1. Ontwerp en scherm

Vroegere Ultra-modellen van Samsung hadden een rechthoekig ontwerp, waarmee ze er behoorlijk anders uitzagen dan iPhones. De S26 Ultra heeft veel rondere hoeken. Daardoor oogt hij meer als ‘normale’ toestellen, al blijft het iets meer een ‘box’ dan de 17 Pro Max. De telefoons zijn ongeveer even groot, maar de Samsung is met 7,9 millimeter wel bijna een millimeter dunner én bijna 20 gram lichter. Dat verschil voel je zeker ook in de praktijk.

Aan de voorkant hebben beide smartphones een 6,9 inch-oled-scherm. Ze zijn kwalitatief zeer aan elkaar gewaagd, maar de coating tegen reflecties die Samsung gebruikt is wel effectiever. Ook heeft de Galaxy S26 Ultra voor het eerst een zogenaamd privacyscherm. Als je deze functie aanzet, kunnen mensen naast je amper iets zien. Het is zelfs mogelijk om bijvoorbeeld alleen wachtwoorden of je bank-app te verbergen voor de nieuwsgierige ogen van omstanders.

Zowel de S26 Ultra als de iPhone 17 Pro Max heeft een IP68-certificering. Daarmee zijn de smartphones stof- en waterbestendig. Toch zijn ze niet gelijk. Je kunt de iPhone namelijk 30 minuten onderdompelen tot een diepte van maar liefst zes meter. Een flinke duik in een diep zwembad is daardoor geen probleem. De Galaxy heeft daar mogelijk meer problemen mee. Samsung raadt namelijk aan niet dieper te gaan dan anderhalve meter.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

2. Hardware

De Samsung Galaxy S26 Ultra draait op een Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip, terwijl Apple zijn eigen A19 Pro in de iPhone 17 Pro Max stopte. De chips zijn aan elkaar gewaagd, waarbij de Snapdragon vaak net aan het langste eind trekt. Vooral de multi-core prestaties, belangrijk als je veel tegelijk doet, ligt hoger.

In het dagelijkse gebruik zul je vermoedelijk weinig verschillen merken tussen deze telefoons. Zijn allebei razendsnel en zullen dat nog jarenlang blijven. Ook hebben de goedkoopste versies steeds 12GB werkgeheugen en 256GB opslag.

Traditioneel beschikken iPhones en high-end Galaxy’s over de beste luidsprekers in smartphoneland. Dat zal nu niet anders zijn. Wel een belangrijk verschil: Samsung levert een S Pen mee, die je gewoon in het toestel klikt. Je maakt er (aan)tekeningen mee op het scherm. Apple maakt een dergelijk pennetje überhaupt niet.

Ook de manier waarop je je toestel ontgrendelt wijkt af. De Galaxy S26 Ultra heeft een ultrasonische vingerafdrukscanner, die snel en vrijwel foutloos werkt. Apple kiest als altijd voor Face ID, waarbij je gezicht je toegangspas vormt. Wat je voorkeur heeft, is erg persoonlijk. Face ID is in ieder geval makkelijker als je in de winter handschoenen draagt.

3. Camera’s

Apple introduceerde op de iPhone 17 Pro Max een nieuwe 18 megapixel-selfiecamera. Die kun je zowel liggend als staand gebruiken, zonder dat je het toestel hoeft te draaien. Erg handig en ook kwalitatief is het een prima camera. Daar kan de 12 megapixel-selfielens van de Galaxy S26 Ultra niet aan tippen.

Achterop zijn de verschillen kleiner. Getallen zeggen niet alles, want de 200 megapixel-hoofdcamera van de Samsung presteert ongeveer net zo goed als de 48 megapixel-hoofdcamera van Apple. Ook de groothoeklenzen, respectievelijk 48 en 50 megapixel, zijn aan elkaar gewaagd.

Dat ligt anders bij de telelenzen. De iPhone 17 Pro Max heeft er slechts eentje, waarmee je 4x optisch inzoomt. De S26 Ultra biedt er twee: één met 3x zoom en één met 5x zoom. Daarmee ben je flexibeler, al is de telelens met 3x zoom kwalitatief vrij zwak. Het voordeel is dus minder groot dan je misschien zou denken.

De iPhone heeft verder als voordeel dat er een speciale knop op het toestel zit die je onder meer als sluiterknop kunt gebruiken. Deze ontbreekt op de Galaxy. Samsung biedt dan wel weer meer mogelijkheden om je foto’s met AI te bewerken.

4. Accuduur en opladen

De accu’s van deze smartphones zijn ongeveer even groot: 5000 mAh in de S26 Ultra en 4823 mAh in de 17 Pro Max. Hoewel die laatste dus krap kleiner is, gaat de iPhone in de meeste scenario’s toch iets langer mee. Dat komt omdat Apple zowel de hardware als de software zelf maakt en deze dus perfect op elkaar af kan stemmen.

Met 60 watt is de S26 Ultra de snelst opladende smartphone van Samsung ooit. Na een halfuur zit de batterij voor 75 procent vol. Dat is net wat rapper dan de iPhone. Die haalt binnen twintig minuten 50 procent, maar daarna gaat het trager.

Draadloos ligt de snelheid bij beide telefoons op maximaal 25 watt. De iPhone heeft inbouwde magneten, waardoor een magnetische lader automatisch op de goede plek terechtkomt en vastklikt. Bij de Samsung heb je daar een apart hoesje voor nodig.

5. Software

Het grootste verschil tussen de Samsung Galaxy S26 Ultra en de iPhone 17 Pro Max is natuurlijk de software. Samsung-telefoons draaien op Android, met daaroverheen de eigen One Ui-schil. Apple kiest uiteraard voor iOS.

Hoewel de verschillen zeker niet meer zo groot zijn als tien jaar geleden, werken iPhones nog altijd veel fijner samen met MacBooks en iPads. Net zo goed geldt dat een smartphone van Samsung soepeler communiceert met tablets en smartwatches van de Koreaanse fabrikant.

Voor liefhebbers van kunstmatige intelligentie is de keuze makkelijk: Samsung biedt véél meer AI-functies aan dan Apple. Dat is daar wel mee bezig, maar voorlopig is ‘Apple Intelligence’ nog niet erg indrukwekkend.

Het updatebeleid dan. Samsung garandeert zeven jaar volledige ondersteuning. Daarbij gaat het om zowel nieuwe versies van Android als om beveiligingspatches. Apple doet geen harde beloftes, maar in de praktijk krijg je vaak zes tot zeven jaar updates.

6. Prijs

De Samsung Galaxy S26 heeft een adviesprijs van 1449 euro. Daarvoor krijg je zoals gezegd 12GB werkgeheugen en 256GB opslag. Er is ook een versie met 512GB opslag, waarvoor je 1649 euro kwijt bent. De duurste variant, met 16GB werkgeheugen en 1TB opslag, kost 1949 euro.

De goedkoopste versie van de iPhone 17 Pro Max, ook met 12GB werkgeheugen en 256GB opslag, kostte vorig jaar 1479 euro. Inmiddels is het toestel al iets goedkoper te krijgen. De beste prijzen van dit moment check je bij onze vrienden van iPhoned.

Wordt het toch de Samsung Galaxy S26 Ultra? Als je tegelijk een abonnement afsluit, kun je al flink besparen op de aanschafprijs.

Bestel je het toestel toch liever los? Dan kun je terecht bij de winkels hieronder.