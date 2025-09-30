Xiaomi 15T Pro vs Samsung Galaxy S25 Plus: de 6 grootste verschillen

Heb je een budget rond de 800 euro? Daar koop je heel wat smartphone voor. In deze vergelijking kijken we naar twee concurrenten: de Xiaomi 15T Pro vs de Samsung Galaxy S25 Plus.

Xiaomi 15T Pro vs Samsung Galaxy S25 Plus

De gloednieuwe Xiaomi 15T Pro kun je een luxe midranger noemen of een bescheiden high-end smartphone. Hij heeft een adviesprijs van 799 euro en concurreert daarmee onder andere met de Samsung Galaxy S25 Plus. Die was ooit een stuk duurder, maar is inmiddels in prijs gedaald tot € 769,-.

In het kort:

Je koopt de Samsung Galaxy S25 Plus als je…

Een lichte telefoon met groot scherm wil.

Een van de snelste chips van het moment wil.

Meer wil uitzoomen met de groothoeklens.

Het beste updatebeleid wil.

Je koopt de Xiaomi 15T Pro als je…

Een groot scherm wil dat beter is voor gaming.

De grootste batterij wil die veel sneller oplaadt.

Verder wil inzoomen met hogere kwaliteit.

De meeste opslagruimte wil.

Meer weten over de belangrijkste verschillen tussen deze twee telefoons? We zetten ze op een rij in deze Xiaomi 15T Pro vs Samsung Galaxy S25 Plus-vergelijking!

1. Scherm en ontwerp

Groot en groter. Zo laten deze smartphones zich het best omschrijven. De Samsung heeft een 6,7 inch-scherm, terwijl de Xiaomi met 6,83 inch nog een slagje groter is. Daardoor is het toestel als geheel ook iets forser: hij meet 162,7 bij 77,9 millimeter en is 8 millimeter dik. De S25 Plus is met 158,4 bij 75,8 millimeter (en een dikte van 7,3 millimeter) iets kleiner en dunner.

Bovendien is de Samsung Galaxy S25 Plus met 190 gram lichter dan de Xiaomi 15T Pro, want dat toestel weegt 210 gram. Beide telefoons hebben een stevig aluminium frame en een glazen achterkant. Ook aanwezig is een IP68-certificering, waarmee ze stof- en waterbestendig zijn. Wel kun je de Xiaomi maximaal dertig minuten tot een diepte van drie meter onderdompelen, terwijl de Samsung niet verder mag dan anderhalve meter. Mocht je de 15T Pro dus in een diep zwembad laten vallen, dan zijn zijn overlevingskansen een stuk groter.

Samsung Galaxy S25 Plus

De verversingssnelheid van de S25 Plus ligt op maximaal 120Hz, terwijl de 15T Pro tot 144Hz gaat. Dat haalt hij alleen in bepaalde situaties en dan nog is het verschil verwaarloosbaar. Andersom geldt hetzelfde voor de hogere resolutie van de Samsung: dat zul je met het blote oog niet zien.

2. Hardware

Deze telefoons gebruiken de snelste chips van vorig jaar. Waar de Samsung een Snapdragon 8 Elite aan boord heeft, doet de Xiaomi het met een MediaTek Dimensity 9400 Plus. De Snapdragon is in de meeste tests net iets sneller, maar de verschillen zijn erg klein.

De goedkoopste versies van beide toestellen hebben 12GB werkgeheugen en 256GB opslag. Indien gewenst kun je tegen een meerprijs ook kiezen voor 512GB. Van de Xiaomi 15T Pro bestaat zelfs een variant met 1TB opslag.

3. Camera’s

Ook qua camera’s zijn de smartphones aan elkaar gewaagd. De Xiaomi 15T Pro heeft een iets betere 50 megapixel-hoofdcamera, die over een grotere sensor beschikt. De Samsung heeft dan weer een betere en iets wijdere groothoeklens, waarmee je meer op één foto kwijt kunt.

Welk toestel de betere telelens heeft, hangt af van je voorkeuren. Met die van de S25 Plus zoom je 3x in, met die van de 15T Pro 5x. Je haalt het beeld dus dichterbij, maar daardoor ontstaat een groter gat tussen de hoofdcamera en de telelens. Als je met de 15T Pro bijvoorbeeld 3x in wil zoomen, doe je dat digitaal. Daardoor ontstaat kwaliteitsverlies.

Fan van selfies? De Xiaomi heeft aan de voorkant een 32 megapixel-frontcamera, terwijl Samsung koos voor een 12 megapixel-camera. In theorie schiet je met de Xiaomi dus scherpere zelfportretten. Omdat beide sensoren ongeveer even groot zijn, zal het verschil echter niet zo groot zijn als die getallen doen vermoeden.

4. Accu en opladen

De Xiaomi 15T Pro heeft één behoorlijk groot voordeel ten opzichte van de Samsung Galaxy S25 Plus: hij laadt veel sneller op. De snelheid ligt op maximaal 90 watt, terwijl zijn concurrent niet verder komt dan 45 watt. Daardoor zit de Xiaomi na 36 minuten laden helemaal vol. Daar heb je bij Samsung een goed uur voor nodig. Als je draadloos wil laden is het verschil nog groter. Dat kan bij de Xiaomi met 50 watt, terwijl Samsung blijft steken op 15 watt.

Daarnaast stopte Xiaomi een accu van 5500 mAh in de 15T Pro. Dat is 600 mAh meer dan de S25 Plus aan boord heeft. Je mag met de Xiaomi mogelijk dus rekenen op een iets betere batterijduur, al is die afhankelijk van meer factoren dan alleen het formaat van de accu.

Xiaomi 15T Pro

5. Software

De Xiaomi 15T Pro draait uit de doos op Android 15 met daaroverheen de eigen HyperOS-schil van het Chinese bedrijf. Voor de Galaxy S25 Plus geldt dat hij inmiddels op Android 16 draait, met daaroverheen de One UI 8.0-schil. Beide bedrijven passen het uiterlijk van Android behoorlijk aan en voegen eigen (AI)-functies toe. Onze voorkeur gaat uit naar One UI, al valt ook aan HyperOS prima te wennen.

Xiaomi belooft vijf nieuwe versies van het besturingssysteem, waardoor de 15T Pro eindigt op Android 20. Samsung rolt zeven nieuwe versies uit, waarvan Android 16 de eerste was. Android 22 zal de laatste zijn. Samsung heeft dus een beter updatebeleid. Dat zien we in mindere mate ook bij de beveiligingspatches, die belangrijk zijn om je te beschermen tegen hackers. Die rolt Samsung uit tot januari 2032. Xiaomi doet dat tot de herfst van 2031.

6. Prijs

Een eenvoudige winnaar van onze vergelijking is niet aan te wijzen, want deze smartphones zijn aan elkaar gewaagd. Samsung geeft je bijvoorbeeld een beter updatebeleid, maar Xiaomi een grotere accu die ook nog eens sneller oplaadt. Het is maar net waar je voorkeur naar uit gaat.

De Samsung Galaxy S25 Plus had een adviesprijs van liefst 1149 euro. Zoals we van Samsung gewend zijn, haal je het toestel inmiddels een stuk goedkoper in huis. Via onderstaande links sluit je een voordelig abonnement af, waarbij je bovendien een Watch8 cadeau krijgt.

De adviesprijs van de Xiaomi 15T ligt met 799 euro een stuk lager en zal na verloop natuurlijk ook gaan dalen. Hieronder vind je de beste deals van dit moment.