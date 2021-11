5 (kleine) ergernissen aan Google Maps die regelmatig in de weg staan

Google Maps, wat is het toch fijn. De app is echter verre van perfect. Wij ergeren ons groen en geel aan een aantal kleine Maps-mankementen, die behóórlijk in de weg kunnen staan.

5 dingen die Google Maps nog kan verbeteren

Google Maps is over het algemeen een fijne, betrouwbare app. De weg vinden gaat soepel, kaarten zijn gedetailleerd en er zijn een hoop verschillende reisopties om uit te kiezen. Gebruikers met weinig data kunnen Google Maps zelfs offline gebruiken – mits ze een kaart vooraf gedownloaded hebben. De app is echter verre van perfect en er zijn een aantal puntjes die aandacht nodig hebben. Wij hebben vijf (kleine) ergernissen aan Google Maps op een rijtje gezet.

1. Google vindt dat we offline alleen maar met de auto gaan

Offline-kaarten zijn erg handig voor mensen met een beperkte databundel. Navigeren kost namelijk een hoop internet-MB’s. Je kunt gelukkig een kaart van een door jou gekozen gebied via wifi downloaden, om deze later offline te gebruiken. Binnen deze offline kaart kun je echter enkel met een auto navigeren. Voetgangers en fietsers hebben pech. Érg irritant, Google.

Offline kaarten kosten relatief veel opslagruimte. Het is begrijpelijk dat Google niet iedere route beschikbaar stelt, om de grootte van de kaarten wat in te dammen. Maar waarom is er geen optie om enkel de wandelroute te downloaden? Of enkel de fietsroute? Dat zou heel wat hoofdpijn schelen.

2. Onduidelijkheid rondom tram- en bushaltes

Laten we even een beeld schetsen. Je gaat een dagje winkelen in Amsterdam. Na uren wandelen ben je er klaar mee. Je wil zo snel mogelijk de tram of bus pakken, maar je bent het Amsterdamse tramnetwerk niet gewend. Via Google Maps zoek je naar de dichtstbijzijnde tram- of bushalte, maar dat zijn er nogal veel. Welke tram gaat weer terug naar het Centraal Station? En welke halte moet je dan hebben, aan welke kant van de straat?

Het vinden van een tram- of bushalte in een grote stad is een helse taak. Iedere halte heeft een ‘heen’- en een ‘terug’-perron, die soms tientallen meters van elkaar af liggen. In een aantal gevallen bevinden de verschillende perrons zich zelfs in een compleet andere straat. Dat is natuurlijk niet de schuld van Google Maps, maar in de app staat het vaak niet duidelijk aangegeven. Zeker als je in alle haast vergeet om de boel even te centreren en je Noord, Oost, Zuid en West vollédig door elkaar haalt.

Natuurlijk zijn er apps die zich specialiseren in het Nederlandse OV, zoals 9292. Maar waarom kan Google dit niet zelf? We gebruiken Maps om te navigeren – uitgebreide OV-informatie past daar wat ons betreft helemaal bij. Wij hopen na een paar toekomstige Google Maps-updates nooit meer de tram te missen vanwege een onvindbare halte.

3. Welke uitgang van het metrostation is de juiste?

Nee, we zijn nog niet uitgepraat over het OV. Metrohaltes hebben vaak meerdere uitgangen. Maar welke uitgang bevindt zich het dichtstbij je eindbestemming? Metrostations kunnen ondergrondse doolhoven zijn. Dus in welke richting moet je lopen om überhaupt bij die uitgang te komen? Google Maps heeft geen idee. Ondergrondse kaarten worden namelijk niet ondersteund.

Natuurlijk hebben we (bijna) allemaal ogen en hangen er vaak allerlei bordjes met straatnamen en dikgedrukte weg-wijs-pijlen in metrostations. Je kunt de uitgang dus best zelf vinden – maar als Google een handje zou helpen, dan zou het een stuk sneller gaan.

4. Scooterrijders, jullie horen er helaas niet bij

Heb jij een scooter? Dan vis je naast het net met Google Maps. De app kan namelijk geen scooter-routes voor je uitstippelen. In de meeste gevallen mag je met de scooter gewoon over het fietspad rijden, maar er zijn uitzonderingen – die je dus niet met Google Maps kan vinden. Daarnaast krijg je geen inschatting van de reisduur. Dat is qua planning helemaal niet handig.

Steeds meer mensen hebben een (elektrische) scooter en dus wordt het tijd dat Google hier aparte routes voor gaat aanbieden. Zolang scooterrijders maar wel braaf afstappen om te navigeren, natuurlijk. Smartphones in het verkeer zijn strafbaar en dodelijk. Maar dat is een onderwerp voor een ander artikel.

5. WhatsApp-adressen veranderen in cryptische coördinaten

Krijg je wel eens een adres doorgestuurd via WhatsApp? De berichten-app maakt hier automatisch een klikbaar linkje van, dat je direct doorstuurt naar Google Maps. Heel handig – maar Maps weet het weer enigszins te verpesten. De app zet een adres-linkje uit WhatsApp namelijk om in coördinaten.

Als je een bepaald adres vervolgens in je Maps-geschiedenis probeert te vinden en je in het verleden al eerder adressen vanuit WhatsApp hebt opgezocht, dan zoek je dus tussen een rij nietszeggende coördinaten. Misschien leuk als je van Pirates of the Caribbean houdt, maar niet bepaald praktisch.

Een makkelijke fix voor dit probleem: kopieer de adressen en zet deze handmatig in Google Maps. Dan heb je niet langer last van het coördinaat-probleem. Maar dat is weer zo’n extra stap, die echt niet nodig zou moeten zijn. Hopelijk lost Google het binnenkort op.

Toch maar weer eens een papieren kaart erbij pakken?

Misschien zijn deze 5 puntjes een teken van onze groeiende luiheid als het aankomt op navigatie. We zijn onderweg volledig afhankelijk van onze smartphones. Misschien moeten we minder zeuren en weer vaker een oude vertrouwde papieren landkaart gebruiken. Of misschien niet. Laat het ons vooral even weten in de reacties!

